Problemi di insonnia? La soluzione è lo spray per il cuscino: una coccola da avere

Fonte: iStock Combatti l'insonnia con lo spray da spruzzare sul cuscino

Stress, ansia, un ambiente di sonno poco confortevole, un orario di sonno irregolare, alimentazione ma anche la prolungata esposizione a schermi luminosi, sono tutti elementi comuni che possono contribuire a dei disturbi del sonno o alla difficoltà a prendere sonno. Cercare di lavorare su abitudini più salutari come consumare pasti leggeri, non usare display luminosi prima di andare a letto o fare attività fisica è fondamentale per combattere l’insonnia ma c’è un alleato del tuo sonno che potrebbe davvero aiutarti a ricreare le condizioni ideali per addormentarti più velocemente: lo spray per il cuscino.

Noti anche come pillow spray o brume d’oreiller, se vaporizzati sulla federa, sul pigiama o sulle lenzuola possono favorire il sonno, rendendo più rapida la fase di addormentamento e garantendo nottate tranquille. Gli spray da spruzzare sul cuscino sono spesso formulati con oli essenziali o ingredienti noti per le loro proprietà rilassanti e calmanti.

Il principio è quello dell’aromaterapia, essenze e odori capaci di rilassare la mente, ottimi alleati per sperare di dormire profondamente per tutta la notte. Le principali sono l’olio di lavanda, noto per le sue proprietà rilassanti e può contribuire a favorire il sonno; l’olio essenziale o l’estratto di camomilla possono essere utilizzati negli spray per cuscini per le loro proprietà calmanti; la melissa (Erba limone) il cui olio essenziale di melissa è utile per creare un ambiente sereno; la menta piperita, dagli effetti rinfrescanti per promuovere una sensazione di freschezza; la valeriana, associata alla promozione del sonno sia da ingerire ma anche da inalare.

L’utilizzo è semplice: lo spray da cuscino rilassante va vaporizzato direttamente sulla federa, mantenendo una distanza di circa 30 centimetri. L’ideale è avere l’accortezza di farlo almeno 10 minuti prima di coricarsi.

I migliori spray per cuscino

A base di olio di lavanda biologico certificato, questo spray del brand Heldengrün è composto da materie prime di alta qualità provenienti dalla zona di coltivazione tradizionale ed ecologica della costa greca mediterranea. Qualche spruzzo sul cuscino (non macchia!) ed il buon sonno è assicurato.

Heldengrün Spray alla lavanda Buona notte

Aromatika produce uno dei pochi spray in commercio a base di olio di lavanda puro al 100% per darti una profonda sensazione di rilassamento e calma: chi ha provato il Lavender Aromatherapy Spray non lo utilizza solo sul cuscino ma su tutti gli ambienti come armadi e macchina.

Aromatika Lavender Aromatherapy Spray

Un best seller di Amazon che è un vero e proprio mix delle migliori essenze propedeutiche ad addormentarsi prima e meglio: si tratta di Puressentiel Lo Spray per l’Aria Sonni Sereni, nato da una selezione di essenze tra cui Legno di rosa asiatica, Camomilla romana, Cipresso, Lavanda vera, Lemongrass, Mandarino, Maggiorana, Neroli, Arancio, Palmarosa, Petit Grain Bigarade e Sandalo. L’ideale è spruzzarlo nella stanza oppure direttamente su un fazzoletto accanto al comodino: impossibile non amarlo.

Offerta Puressentiel Sonni Sereni

Puoi dire addio all’insonnia con Melatonina sonno-spray: la dose consigliata di 2 spruzzi al giorno che assicura 1mg di melatonina, 1mg di estratto di passiflora, 1mg di valeriana, 1 mg di melissa, 1 mg di lavanda, 0,84 mg di vitamina B6 e 0,64 mg di vitamina B. Un cocktail di benessere che ti spingerà tra le braccia di Orfeo.

Gloryfeel Melatonina sonno spray

Quando utilizzi uno spray per cuscino, assicurati di seguire le istruzioni del produttore e di testare il prodotto su una piccola area per verificare eventuali reazioni allergiche. Sperimenta diverse opzioni e trova lo spray contro l’insonnia che funziona meglio per te!