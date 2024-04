Con l'arrivo della bella stagione si deve far fronte a zanzare e insetti che rischiano di rovinare le nostre notti e serate: i rimedi per tenerli lontani

Fonte: iStock I prodotti e le soluzioni contro insetti e zanzare

Insetti e zanzare per molte persone sono l’incubo della bella stagione. Soprattutto di notte quando si vorrebbe risposare e, invece, il ronzio nelle orecchie è incessabile. Oppure nelle serate primaverili ed estive, quando si sta volentieri all’aperto, ma poi ci si ritrova con il corpo ricoperto di punture.

Ma esistono rimedi e soluzioni che ci aiutano a concederci momenti di relax senza doverci preoccupare di ritrovarsi ricoperti di ponfi fastidiosi o con le occhiaie e stressati per il riposo mancato.

La regola principale da seguire è quella di cercare di utilizzare prodotti che non siano nocivi per noi, per le persone o gli animali che abbiamo accanto. E di prestare anche attezione all’ambiente.

Con il sopraggiungere della bella stagione è bene iniziare a prepararsi per trovare rimedi e soluzioni che ci aiutino a dire addio alle zanzare, ma anche altri insetti come – ad esempio – formiche, vespe e calabroni.

Zanzare addio, i rimedi più semplici da usare

Quel ronzio costante che rende faticose ed estenuanti le nottate estive, oppure i ponfi che prudono appena li tocchi, insomma lo sappiamo bene: le zanzare possono essere davvero fastidiose e quindi – con l’arrivo delle temperature più miti – si cerca di correre ai ripari per proteggersi da loro. Ma anche per proteggere i bambini di casa, se ci sono.

Ci sono soluzioni e rimedi semplici da usare, che ci possono permettere di tenerle lontane facilmente e in maniera efficace.

Ad esempio, si possono usare delle candele realizzate con vera pianta di citronella, che regalano anche una luce soffusa all’ambiente, soprattutto nelle sere d’estate all’aperto. Per avere un effetto repellente maggiore si possono accendere più tealight.

Hyoola su Amazon le vende in pacchi da 50 (o da 100), ogni candela ha una durata di 4 ore e ha un effetto su moscerini, mosche e zanzare.

Tealight con vera pianta di citronella Durano 4 ore e funzionan contro moscerini, mosche e zanzare

Per chi desidera, invece, in commercio si trovano incensi alla citronella. Scentorini propone spirali naturali che, quando vengono bruciate, sono sicure per tutta la famiglia. Aiutano a tenere lontane le zanzare e si trovano in confezioni contenenti 48 pezzi.

Spirali di incenso alla citronella Da usare all’aperto oppure su terrazzi e balconi

Se si cerca un prodotto da portare sempre con sé e che vada bene anche per i bambini più piccoli e le pelli più sensibili, si può optare per uno spray con olio di timo e ingredienti puri e naturali. Nello specifico si tratta di olio di timo e di olio di soia selvatica.

Babycoccole spray va benissimo per i bimbi, quindi perché non usarlo anche per proteggere la pelle degli adulti dal fastidio provocato dalle zanzare?

Babycoccole spray protezione insetti e zanzare Perfetto per i bimbi, è formulato con ingredienti naturali

Un altro prodotto utile pensato per i bambini è Cer’8 di Larus Pharma, nello specifico si tratta di cerotti diffusori di oli essenziali che non piacciono alle zanzare. Contiene lemongrass, tea tree ed eucalyptus citrodora. Si presentano come facili, pratici da utilizzare e naturali. Vanno bene non solo per i più piccoli, ma anche per il resto della famiglia.

Offerta Cer’8 di Larus Pharma Cerotti diffusori di oli essenziali naturali e adatti a bambini e adulti

L’olio essenziale Citronella di Java Mearome, biologico, venduto da Plastimea può essere utilizzato come repellente. Lo si può inserire in un diffusore e profumare l’ambiente per circa 30 minuti tre volte al giorno, oppure spalmare su una pietra o il tessuto di ciò che indossiamo per tenere lontani gli insetti, comprese le zanzare. In questo caso basteranno solamente 2-3 gocce di prodotto. Inoltre, ha anche un’azione lenitiva contro pruriti e irritazioni.

Olio essenziale Citronella di Java Mearome Si ottiene un’azione repellente con poche gocce di olio essenziale

Come tenere lontane le formiche e gli insetti, le soluzioni più facili

Con il caldo e la bella stagione si presenta anche il “problema” delle formiche e chi ha dovuto porvi rimedio sa che non è così facile come sembra. Prima di trovarsele ovunque nella propria abitazione, o negli spazi esterni, è bene correre ai ripari. Come? Utilizzando prodotti naturali ed efficaci.

Come l’EcoVenger Spray anti-formiche che promette protezione a lunga durata. Viene spiegato che la formula è a base di piante ed elimina le formiche agendo in solo un minuto, in sei su quelle rosse, bloccando la scia. È efficace anche su altri insetti come – ad esempio – i ragni e va bene sia per gli spazi interni sia per quelli esterni. Si deve spruzzare nei punti da dove entrano, ma anche intorno ai bidoni e tubi per prevenire l’arrivo. È naturale, non contiene pesticidi o tossine.

EcoVenger Spray anti-formiche Spray per tenere lontane le formiche e gli insetti

Un altro prodotto molto efficace è Repell Shield Spray anti-formiche per interni ed esterni, realizzato con oli essenziali è un’alternativa naturale ed ecologica per combattere contro l’invasione di questa tipologia di insetti. Contiene oli essenziali di geraniolo e citronella, può essere usato su ogni superfice e vicino a bambini e animali domestici. Va spruzzato 2 o 3 volte alla settimana nei punti dove potrebbero transitare le formiche.

RepellShield Spray, propone anche un repellente contro le vespe, le api e i calabroni, efficace e naturale. Attenzione: è importante sapere che non vengono uccise ma solamente allontanate, grazia a una formulazione al 100 per 100 neurale, che lo rende un prodotto sicuro anche per le persone (bambini compresi) e gli animali. Basta spruzzarlo nell’ambiente domestico.

RepellShield Spray Spray che allontana vespe, api e calabroni senza ucciderli

I rimedi fai da te contro zanzare, formiche e ragni

Esistono anche dei rimedi naturali per allontanare le zanzare. Ad esempio, si può utilizzare una pianta di basilico: posizionandola sulla finestra aiutano a tenere lontane le zanzare da quella stanza. Sono efficaci anche rosmarino e menta. Un’altra cosa da fare è quella di eliminare frequentemente l’acqua stagnante che rimane nei sottovasi quando si bagnano le piante.

Per quanto riguarda le formiche, invece, cercare sempre di chiudere le confezioni e di pulire gli ambienti da residui di cibo. Aceto e limone sono due cose che le infastidiscono, e sono efficaci anche contro le zanzare, quindi perché non utilizzarli insieme ai prodotti in commercio? Basterà tagliare alcune fette di limone, posizionarle su dei piattini e cospargele di aceto. Oppure si possono lavare le superfici della casa, compresi i pavimenti, con un composto ottenuto dalla miscela di limone e aceto.

Per tenere lontani i ragni, invece, si possono utilizzre bucce di limone o arancia, piante di menta oppure olio essenziale alla menta piperita.

Seguendo questi semplici consigli, e comprando il migliore prodotto che fa per noi, potremo tenere lontane zanzare, formiche e altri insetti dalla nostra abitazione e dagli spazi esterni, per trascorrere la bella stagione e il tempo all’aria aperta senza preoccupazioni.