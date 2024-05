La meditazione è una pratica utile per rilassare corpo e mente: la guida per scegliere e comprare il migliore cuscino

Fonte: iStock Quale cuscino da meditazione comprare

La meditazione è un momento speciale e prezioso che dedichiamo a noi stessi: ci permette di staccare dalla frenesia di ogni giorno, di osservare a mente lucida e con la dovuta distanza i problemi, di comprenderci meglio e raggiungere uno stato di quiete interiore che non può che farci bene.

Dedicarsi a una delle tante pratiche meditative dovrebbe diventare un appuntamento fisso quotidiano, non serve che duri a lugo, infatti possono bastare anche esercizi o tecniche della durata di pochi minuti.

Per questo un cuscino da meditazione diventa l’alleato perfetto per farci trovare la posizione più comoda e per permettere alla mente di non doversi concentrare sul corpo ma di osservare, anche quello, dalla giusta distanza.

In commercio se ne trovano di diverse tipologie che garantiscono il necessario relax per una pratica efficace e profonda.

Rilassare corpo e mente con la meditazione

Ci sono diverse metodi per staccare la mente dalle preoccupazioni: c’è chi legge un buon libro per rifugiarsi in una storia, chi si prepara un bagno caldo magari arricchito da oli essenziali e chi ha deciso di abbracciare la pratica della meditazione per svuotare la mente.

Non esiste un metodo giusto per meditare, ma ogni persona può trovare la migliore strategia da applicare ai propri bisogni e alle proprie esigenze. Senza dubbio si tratta di un appuntamento che dovrebbe diventare quotidiano e che aiuta in tanti modi diversi a rilassarsi, ad allontare le emozioni che ci fanno stare male, a osservare ogni cosa con il necessario distacco emotivo.

Un esercizio per allontanare ansia e stress, per stare meglio e per riconnettersi con la parte più profonda di noi. Ci sono alcuni oggetti che possono essere utili per creare l’atmosfera e la comodità giuste: dagli incensi, ai tappetini, dalle lampade, fino ai cuscini da meditazione

Questi ultimi sono importantissimi perché ci permettono di sederci nella corretta posizione e di poter rilassare ancora meglio il corpo. Si trovano di diverse forme e dimensioni, tutto quello che c’è da sapere per scegliere il cuscino migliore.

Zafu classico rotondo

Tra le varie tipologie, una delle forme più classiche del cuscino da meditazione è quella rotonda, l’ideale per garantire comodità e per evitare tensioni nella zona lombare della schiena.

Una delle peculiarità di questi cuscini è la loro versatilità. Infatti sono realizzati in modo da essere utilizzati in più modi (anche per lo yoga) e sono prodotti utilizzando materiali naturali.

Quello di Present Mind è lavabile, la fodera è al 100 per 100 cotone, mentre l’imbottitura è in pula di grano saraceno: basta toglierne un po’ per ottenere l’altezza e la compattezza che si desidera. Inoltre, la parte esterna è lavabile, per procedere si dovrà solamente aprire la cerniera per togliere la fodera.

Present Mind cuscino rotondo da meditazione Lavabile e con imbottitura in grano saraceno

Per chi desidera, invece, un cuscino più alto l’alternativa viene proposta da Lotuscraft che mette in vendita un prodotto con un’altezza di 20 centimetri adatto sia alla pratica sia allo yoga. Anche in questo caso è realizzato in cotone lavabile ed è ripieno di pula di farro proveniente da agricoltura biologica controllata. Si tratta della soluzione ideale per le persone molto alte o poco flessibili.

Lotuscraft cuscino rotondo da meditazione Alto 20 centimetri, perfetto per chi è meno flessibile

Dal design ergonomico, con una bella fantasia e perfetto per stare seduti comodamente: Collumino propone cuscini zafu che aiutano a mantenere la posizione durante la pratica. Una peculiarità è data dall’imbottitura realizzata con una fibra al 100 per 100 naturale, biologica e sostenibile. Per un cuscino leggero, ma solido e in grado di supportare la seduta.

Zafu a mezzaluna

Un’altra tipologia di cuscino presenta la tipica forma a mezzaluna. Adattabile, può essere utilizzato non solo per praticare ma anche per le diverse posizioni yoga, per stare seduti e coricati. Particolarmente ergonomico, è una vera coccola per coloro che vogliono sedersi a gambe incrociate senza affaticarsi.

Lo zufu di Lotuscraftss è alto 15 centimetri, ma può essere modificato infatti l’imbottituta di spelta di farro è facilmente adattabile, inoltre il cotone proviene da coltivazione biologica. La fodera può essere lavata in lavatrice. Si tratta della soluzione ideale per sedersi comodomanete e sentirsi stabili per tutto il tempo.

Bodymate, invece, propone un cuscino da yoga e meditazione a mezzaluna con le seguenti dimensioni: 42x30x15. L’imbottitua è in pula di grano saraceno e il rivestimento, in cotone molto spesso, è lavabile in lavatrice.

Si tratta di un cuscino lavorato a mano e dotato di una cerniera durevole, inoltre l’altezza può essere modificata in base alle proprie esigenze agendo direttamente sull’imbottitura.

Offerta Bodymate cuscino a mezzaluna In cotone spesso e resistente

Altre tipologie di cuscini da meditazione

Oltre a queste forme più classiche, poi, in commercio esistono anche altre tipologie di cuscini da meditazione.

Ad esempio quelli quadrati, molto simili a dei tappetini e sottili. Lotuscraft propone Zabuton Deluxe Meditation: un tappetino imbottito con morbido cotone che aiuta a sedersi comodamente in qualsiasi posizione si scelga, proteggendo ginocchia e caviglie. Si può utilizzare insieme ad altri cuscini ed è dotato di un rivestimento lavabile.

Lotuscraft Zabuton Deluxe Meditation Tappetino quadrato imbottito da usare da solo o in abbinamento con un altro cuscino

Per chi cerca una seduta diversa, poi, vi è la panca da meditazione che offre sostegno ergonomico per chi desidera praticare in maniera comoda. Quella di Banters è composta da una parte in bambù di alta qualità e da cuscino che si può togliere e lavare.

Infine vi sono i cuscini cilindrici anche questi perfettamente adattabili in base alle esigenze e preziosi aiutanti nel mantenere una posizione comoda e confortevole. Quello di Present Mind ha una fodera al 100 per 100 naturale in cotone lavabile, l’imbottitura invece è di pula di grano saraceno, che permette di modificare in maniera molto semplice altezza e compattezza.

Present Mind: cuscino cilindrico Cuscino sfoderabile e adattabile alle diverse esigenze

Si tratta di prodotti molto versatili, che possono adattarsi alle esigenze di ognuno. La cosa più importante da fare è cercare di capire quale può essere la forma e la struttura più adatte a noi, per garantire efficacia alla pratica meditativa.

Infatti in quei momenti di profondo relax è di fondamentale importanza non essere distratti da dolorini o da posizioni scomode, per poter rivolgere tutta la nostra attenzione al totale benessere del nostro corpo e della nostra mente.

Scegliere il modello che sembra rispondere manggiormente alle nostre esigenze è il primo passo, il secondo è quello di optare per prodotti che siano facilmente ladattabili alle proprie necessità, di buona qualità e che garantistiscono una durata nel tempo.