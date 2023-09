Come riciclare vecchie sedie: idee creative

Fonte: iStock Come riciclare vecchie sedie di legno: le idee

Il riciclo dei vecchi mobili è una pratica che dovrebbe essere sempre più diffusa: grazie a questa tecnica e alla vostra creatività potete risparmiare soldi sull’arredamento di casa e, contemporaneamente, ridurre il numero di rifiuti che ogni anno finiscono delle discariche, facendo quindi del bene all’ambiente. E il risultato, quasi sempre, può essere davvero sbalorditivo. Oggi vediamo come riciclare delle vecchie sedie, magari trovate in qualche angolo della soffitta. Pensate che siano “brutte”? Non fermatevi davanti all’apparenza, potete trasformarle in un vero e proprio oggetto di design che saprà dare un tocco di stile alla vostra casa a costo zero. Ecco le idee più originali, da provare subito.

Come riciclare vecchie sedie

Avete deciso di fare pulizia della soffitta o della cantina, e avete trovato un sacco di vecchia roba da gettare? Pensateci bene: il riciclo è una vera e propria arte che vi permetterà di rinnovare casa senza spendere denaro, sfruttando semplicemente la vostra fantasia e un pizzico di abilità manuali per il fai da te. Le vecchie sedie, in particolare, si prestano a diventare tantissimi nuovi arredi o complementi decorativi, che sorprenderanno i vostri ospiti e vi regaleranno una grande soddisfazione. Vediamo allora come trasformarle in qualcosa di prezioso.

Una panca per il giardino

Se avete un terrazzo o un giardino, sicuramente amerete trascorrere qualche ora all’aria aperta in pieno relax, magari leggendo un buon libro. Ma quanto costano gli arredi da esterno! Perché non sfruttare ciò che avete già in casa? Due vecchie sedie di legno sono proprio ciò che vi servono: non dovete far altro che togliere la seduta e procurarvi delle tavole di legno da appoggiare alla struttura, fissandole con dei chiodini. Ora verniciate il tutto del colore che preferite (e non dimenticate una mano di impregnante, per proteggere il legno dalla pioggia). In pochi minuti avrete una bellissima panca, che potete ulteriormente trasformare in un comodo divanetto semplicemente aggiungendo qua e là dei cuscini e un’imbottitura sulla seduta.

Un tavolino da esterni

Dopo aver realizzato la panca, vi servirebbe proprio un comodo tavolinetto dove appoggiare un drink da sorseggiare all’aria aperta. Procuratevi un’altra sedia di legno e, stavolta, segate via lo schienale. Carteggiate bene la seduta, date un tocco di colore e finite con l’impregnante: ecco un piano d’appoggio perfetto da abbinare alla vostra panca. Se volete più spazio, invece, replicate lo stesso procedimento con un’altra sedia e infine unitele insieme con delle assi di legno inchiodate sulla seduta (proprio come abbiamo visto prima, ma questa volta avendo eliminato lo schienale). Siete pronti per un cocktail estivo con gli amici?

Una sedia a dondolo da appendere

Quest’idea è perfetta per chi vuole riciclare una vecchia sedia in rattan con i braccioli: segate via le gambe e assicuratela saldamente ad un ramo d’albero (o alla trave del vostro portico, purché sia qualcosa di molto solido) con delle corde intrecciate. Ricordate di passarle sia su entrambi i braccioli che in due punti ben distanti dello schienale, per far sì che la sedia sia ben fissata e non possa farvi cadere. Ecco qua una poltrona a dondolo sospesa, da decorare con qualche cuscino per attimi di relax davvero meravigliosi.

Una fioriera colorata

Se non avete grandi abilità manuali, allora riciclate la vostra vecchia sedia in maniera semplicissima, realizzando una fioriera colorata da esterni. Togliete la seduta e carteggiate bene il legno, verniciandolo del vostro colore preferito. Quindi acquistate un vaso della giusta dimensione, in modo che si incastri all’interno della sedia. Sistemateci qualche bel fiore profumato e posizionate la vostra nuova fioriera in giardino o in terrazzo. Per chi invece non ha molto spazio, non resta che staccare lo schienale della sedia e poi inchiodarlo sul retro di una cassetta di legno, riverniciando il tutto a piacere. All’interno della cassetta, si possono mettere piccole piante o tanti fiori colorati.

Un comodo porta asciugamani

Avete mai pensato di riciclare una vecchia sedia come porta asciugamani? Quest’idea si applica bene soprattutto a quelle vecchie sedie che hanno schienali alti, formati da alcune assi orizzontali ben separate le une dalle altre. Tutto quello che dovete fare è separare lo schienale (insieme alle due gambe posteriori) dal resto della sedia, carteggiarlo bene e poi riverniciarlo. Ora poggiatelo a terra come fosse una scala, sistemandolo contro una parete libera del bagno. Le assi dello schienale diventeranno comodi “pioli” dove appendere gli asciugamani.

Una mensola originale

Da vecchia sedia di legno ad originale mensola che si adatta ad ogni ambiente: sembra incredibile, eppure è possibile. Prendete la vostra sedia e segatela in due lungo il sedile, a circa 25/30 cm di distanza dallo schienale, parallelamente ad esso. Carteggiate bene e riverniciate, quindi appendetela capovolta al muro, con la parte segata verso di esso: avrete un comodo piano d’appoggio e potrete sfruttare le assi dello schienale per appendere un asciugamano o uno strofinaccio. A voi la scelta se tenere anche le gambe della sedia o se toglierle via, perché magari un po’ troppo ingombranti.

Un appendiabiti

Volete creare un appendiabiti in stile shabby senza spendere soldi? Procuratevi lo schienale di una vecchia sedia in legno, carteggiatelo bene e riverniciatelo di bianco (se volete l’effetto decapato, ci sono delle cere apposite in commercio). Quindi inchiodate dei ganci sulla parte superiore dello schienale – e, se preferite, anche sulla parte inferiore, magari per le giacche dei bambini – e appendete quest’ultimo alla parete. I vostri ospiti, nel notare un ingresso così originale, non potranno che rimanerne sorpresi.

Una nuova poltrona

Infine, se proprio non avete idee su come riciclare la vostra vecchia sedia in legno, potete semplicemente trasformarla in una comoda poltrona totalmente rinnovata, con pochi gesti – e un budget ridotto. Carteggiate bene l’intera struttura e riverniciatela del vostro colore preferito (ora vanno molto di moda le tonalità pastello, romantiche e versatili). Rivestite la seduta con dell’imbottitura e un po’ di stoffa a fantasia, scegliendo nuance che richiamino quelle della sedia ritinteggiata. Infine, potete aggiungere un bel cuscino per renderla ancora più confortevole. Questa soluzione è molto veloce e creativa: vi consentirà di rendere uniche e originali le vostre vecchie sedie.