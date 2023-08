Come sistemare il balcone: tutti i trucchi per abbellirlo

Fonte: iStock Come sistemare il balcone

Con l’arrivo della bella stagione è naturale voler vivere anche gli spazi esterni della nostra abitazione: che si tratti di un grande terrazzo o di un piccolo balcone, è possibile renderli sia più belli alla vista che più fruibili per i nostri momenti di relax, magari per leggere un libro, sorseggiare un bicchiere di vino a fine giornata o per goderci un aperitivo in compagnia degli amici. Sistemare il balcone può sembrare un’impresa titanica, ma in realtà è più facile di quanto possiate immaginare: bastano pochi e semplici accorgimenti per trasformare uno spazio anonimo della vostra casa in un angolo da vivere al meglio, dall’aspetto gradevole e colorato.

Arredare il terrazzo, un piccolo soggiorno all’aperto

Quando l’aria si fa più calda, balconi e terrazze diventano gli spazi preferiti per trascorrere le giornate all’aria aperta senza uscire di casa. Se si ha la fortuna di godere di un ampio terrazzo, questo può diventare facilmente un luogo da sfruttare per pranzi e cene in famiglia o per stuzzicanti aperitivi con gli amici.

La soluzione migliore quindi è investire in un tavolo allungabile con sedie impilabili, per trasformare questo spazio in una vera e propria sala da pranzo all’aperto, senza rinunciare alla praticità, in modo da riporre il tutto facilmente per risparmiare spazio prezioso nelle stagioni più fredde.

Un balcone spazioso può anche essere pensato come un’estensione del nostro living: un salotto da esterno renderà subito l’ambiente accogliente, uno spazio per rilassarsi con un buon libro o godere dei momenti di convivialità con i nostri cari.

Se lo spazio abbonda potremmo anche creare un piccolo angolo solarium, con sdraio da balcone (ancora meglio se pieghevoli) e ombrelloni per sfruttare al meglio il terrazzo soprattutto nella bella stagione: prendere il sole senza muoversi dalla nostra abitazione è di certo una grande fortuna!

Non dimentichiamo che basta poco per dare un tocco di colore al terrazzo: se avete il pollice verde non potranno mancare piante e fiori, oppure basterà qualche cuscino dai toni accesi per dare una marcia in più all’arredamento da esterno.

Rendere più bello un piccolo balcone

Non tutti però abbiamo a disposizione un ampio terrazzo: se abitiamo in una grande città è più facile che nelle nostre case siano presenti piccoli affacci. Non per questo dobbiamo però rinunciare ad abbellirli e renderli adatti alle nostre esigenze: esistono tantissime soluzioni per sistemare i nostri balconi e per trasformarli in luoghi per rilassarci, godendoci i tramonti e le serate all’aperto.

Le dimensioni non devono preoccuparci: si può arredare un piccolo balcone con un pizzico di estro e qualche trucchetto, in modo da renderlo confortevole, dal gusto ricercato e raffinato o in uno stile più etnico o bohémien. Insomma, non ci sono limiti alla fantasia!

Primo step: un pavimento nuovo di zecca

Spesso il pavimento dei nostri balconi, specialmente se datati, può presentare qualche imperfezione, data dalla normale usura nel tempo e dalle condizioni metereologiche. Un’ottima soluzione per dare nuova vita a questi spazi può essere una copertura in pannelli di legno impermeabile, pratica e allo stesso tempo dalla finitura raffinata; oppure un manto erboso sintetico per sentirci come al parco.

Se poi vogliamo dare un tocco più bohémien al nostro balcone basterà aggiungere un bel tappeto per esterni, con maxi cuscini e pouf per rilassarsi da soli o in compagnia: il risultato sarà incredibile, allegro e colorato, e non dovremo rinunciare al comfort.

Non dimentichiamo poi i bancali: un’opzione che strizza l’occhio al riciclo (e soprattutto al portafoglio) e che crea immediatamente un ambiente rustico e accogliente. Basterà impilarli e metterci su dei cuscini per creare delle sedute comode ed economiche.

Parola d’ordine: arredi salvaspazio

Se il nostro balcone ha dimensioni ridotte, non lasciamoci abbattere: godere appieno di questi spazi è possibile, basta qualche accorgimento “furbo” per recuperare più spazio possibile. Se non vogliamo rinunciare al tavolino e alle sedie in balcone, possiamo facilmente optare per modelli pieghevoli, da utilizzare solo all’occorrenza.

Anche un carrello può rappresentare una soluzione: può diventare un bancone d’appoggio per bicchieri e bevande, ma anche un originale supporto per i vasi. Per arredare un balcone stretto, sfruttare le altezze è la parola d’ordine: possiamo utilizzare dei ripiani in verticale per poggiare i vasi delle nostre piante, oppure fioriere da appendere alla ringhiera per evitare di sottrarre spazio al pavimento, senza dimenticare i supporti da parete, perfetti per le piante pendenti.

Un’altra idea utile? Delle mensole d’appoggio – quando non è possibile nemmeno aprire un piccolo tavolino – da fissare alla ringhiera o alla parete per creare un piano da sfruttare. Infine da non sottovalutare i mobili contenitori, perfetti per mantenere l’ordine e che possono diventare delle comode panche all’occorrenza, e quelli da appendere, per recuperare spazio prezioso.

Piante e fiori da balcone

Amanti del verde a rapporto: un balcone può diventare adorabile con la giusta dose di piante e fiori. Le soluzioni sono tantissime: potete scegliere le piante grasse, di solito più resistenti, le rampicanti, per coprire le ringhiere e ottenere facilmente ombra, ma anche fiori coloratissimi, per un effetto allegro e divertente.

Non sottovalutiamo anche la possibilità di creare un piccolo orto verticale: di grande effetto, permette di avere erbe aromatiche e vegetali direttamente nel proprio balcone.

Ombrelloni e tende

Se lo spazio ce lo consente, è possibile ricreare un piccolo angolo solarium sul nostro affaccio con lettini pieghevoli da riporre quando non ci servono. Ma è fondamentale creare anche delle zone d’ombra: in un balcone piccolo oppure lungo e stretto, la soluzione salva-spazio è sicuramente un ombrellone da parete, agganciato al muro.

Un’altra idea per ombreggiare il balcone è utilizzare una tenda a vela: facile da installare è estremamente versatile, perché essendo mobile, può essere spostata in base a dove arriva il sole. Un’opzione elegante, raffinata e di grande effetto.

Lanterne e luci per un’atmosfera unica

Infine, per creare la giusta atmosfera, basta davvero poco: abbelliamo il nostro balcone con delle lanterne o delle luci da esterno, che accoglieranno con ancora più calore i nostri ospiti anche la sera.

In commercio ce ne sono tantissime: possiamo scegliere tra i fili di piccole luci colorate, reperibili facilmente online, appliques a parete, e ancora, lampade al led di design, per uno stile più moderno, oppure lanterne dal sapore vintage, per un tocco romantico.