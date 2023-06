Come creare un orto verticale in casa e sul balcone

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Quando li vedi da lontano, che ricoprono le facciate dei palazzi, pensi sempre che ti piacerebbe avere un orto verticale sul muro di casa tua? Succede più o meno a tutti. Poi però ci si scoraggia perché si immagina che si tratti di un’impresa impegnativa e complicata. Ecco perché è importante sapere come creare un orto verticale e quali diverse possibilità si possono attuare. Una volta che hai chiaro come funziona un orto verticale idroponico, ti rendi conto che effettivamente si possono creare tanti tipi di giardini verticali, e che i vantaggi di un orto verticale fai da te sono numerosi. Coltivare l’insalata, le fragole o i pomodori non è un privilegio riservato solo a chi ha grandi appezzamenti di terreno. Prova ad allestire un piccolo orto verticale sul balcone del tuo appartamento in città e vedrai quanta soddisfazione ti darà con l’arrivo del primo raccolto.

Che cos’è l’orto verticale idroponico

Se ti piace l’idea di avere un orto verticale sul muro della cucina, punta sul metodo idroponico. Sai come funziona un orto idroponico? In pratica è un metodo di coltivazione che non utilizza la terra. Per fare crescere le piante nell’orto idroponico verticale così come in quello orizzontale si deve irrigare la pianta con una soluzione nutritiva composta da acqua in cui sono disciolte le sostanze nutrienti necessaria per la sua crescita, e la terra viene sostituita da un substrato inerte che può essere argilla espansa, perlite, fibra di cocco e altro ancora.

I vantaggi di un orto verticale idroponico sono dunque molteplici, perché questa speciale coltivazione riduce il rischio di malattie e di parassiti delle piante oltre ad assicurare una maggiore efficienza delle risorse utilizzate. Aggiungendo un sistema di illuminazione a Led, l’orto verticale idroponico ti permette di coltivare gli ortaggi dentro casa oltre che in piccoli spazi come balconi o terrazzi dove basta la luce naturale.

Puoi installare un orto verticale idroponico acquistando le modernissime torri, composizioni di diversa altezza e dimensioni (si va da 50 centimetri a due metri di altezza) per soddisfare le necessità di chi vuole avere un piccolo orto in cucina così come per chi vuole riempire una serra intera. Si conta che la resa di un orto verticale idroponico sia di sei volte maggiore rispetto al metodo tradizionale. Per avere un’idea, pensa che in un metro quadrato di orto verticale idroponico riesce a coltivare tra 20 e 30 piante di fragole, o da 32 a 75 piante a foglia (insalate e ortaggi vari).

In pratica, la torre è formata da un tubo centrale forato dove ci sono le nicchie su cui appoggiare i vasi forati che contengono le culture. Il meccanismo di funzionamento poi è semplice: una pompa elettrica a immersione che spinge verso la cima della torre l’acqua che poi ricade a doccia, bagna le radici e apporta i nutrienti necessari. Queste colonne 3D sono soluzioni tecnologiche di design molto scenografiche, soprattutto quando si riempiono di ortaggi o anche solo di basilico, ma puoi anche pensare di creare un’alternativa con le tue mani. Una buona idea per sperimentare l’orto verticale fai da te in versione idroponica è assemblare i tubi idraulici con le deviazioni in pvc dove alloggiare le tue piantine.

Come realizzare un orto verticale fai da te

Se hai un giardino, un piccolo balcone o una terrazza puoi coltivare verdura, frutta ed erbe aromatiche sfruttando le tecniche del giardinaggio verticale. In base allo spazio che hai a disposizione e al tuo budget per il materiale necessario alla struttura, puoi decidere come creare il tuo orto verticale fai da te.

Le idee creative che ti permettono di realizzare delle strutture di dimensioni diverse sono parecchie, ma ovviamente devi valutare le diverse opzioni anche in base a quello che decidi di coltivare. Vediamo, quindi, come creare un orto verticale con soluzioni fai da te semplici o più elaborate. Ecco alcune possibilità più diffuse e semplici da realizzare.

Orto verticale con i pallet

I bancali di legno sono si possono trasformare facilmente in un orto verticale. L’importante è assicurarsi che il pallet sia stato trattato senza sostanze nocive che lo rendono inadatto all’uso domestico.

Orto verticale con la rete metallica

Una rete metallica piegata a forma di torre può essere riempita con terriccio e piante. È una soluzione particolarmente adatta per le piante rampicanti.

Orto verticale a scaffale

Un sistema di mensole, un vecchio mobile o una libreria a giorno possono diventare una scaffalatura perfetta per collocare vasi e contenitori di piante dove coltivare gli ortaggi. L’importante è assicurarsi che ogni livello riceva abbastanza luce e poi puoi coltivare tutto ciò che non diventa abbastanza alto da richiedere un traliccio.

Orto in verticale appeso

Soprattutto se vuoi coltivare erbe aromatiche o fiori edibili invece di tenere i vasi a terra, puoi utilizzare i cesti da appendere. Alcune piante come fiori edibili, fragole, menta, pomodori nani, lattuga, ravanelli e aglio possono trovare posto là sopra, fai solo attenzione che siano facilmente raggiungibili e comodi da innaffiare.

Orto verticale sul muro

Sul pavimento puoi sistemare i vasi stretti e lunghi che corrono lungo la parete su cui vuoi creare il tuo orto verticale. Fissa i graticci e lascia che i tuoi ortaggi si arrampichino. Questo sistema è perfetto per coltivare pomodori, zucchine, cetrioli, fagioli e piselli.

Orto verticale con tubi in pvc

Se vuoi creare un orto verticale fai da te, i tubi in PVC sono i tuoi migliori alleati. Puoi usare quelli larghi da sviluppare in verticale imitando le torri 3D per l’idroponica. Oppure puoi farli correre orizzontalmente lungo il muro, sovrapponendoli a debita distanza tra loro. Devi praticare delle aperture nella parte superiore dove alloggiare il tuo pratico orto di fragole, insalata o erbe aromatiche, e devi effettuare nella parte inferiore dei fori di drenaggio per evitare il ristagno di acqua.

Se invece vuoi utilizzare i tubi in PVC in verticale, devi comunque praticare dei fori tagliati a intervalli regolari per dare vita alla struttura di base per un orto verticale fai da te. Dovrai impiantare nella fioriera un tondino di acciaio molto lungo che rende l’installazione più stabile e fissa al terreno. A questo punto puoi infilare i tubi in pvc forati, o meglio ancora assemblati con le deviazioni, che ospiteranno i vasetti forati per la tua coltura di fragole, basilico, insalata o altri ortaggi. Ricorda di prevedere un sistema per il drenaggio dell’acqua. Questo sistema è perfetto per creare un orto verticale idroponico fai da te: all’interno del tubo, infatti, puoi fare correre il sistema di irrigazione per l’erogazione dell’acqua con una pompa elettrica.

Pro e contro ​​dell’orto verticale

Coltivare il tuo piccolo orto ha effetti benefici sul benessere psicofisico, sull’ambiente e forse anche sul portafoglio. Molti prodotti dell’orto sono probabilmente più economici da coltivare che da acquistare, ma se anche il costo alla fine fosse equivalente, con un orto verticale fai da te riduci gli sprechi e le emissioni prodotte dai trasporti. Il concetto dell’orto sul muro di casa sta diventando sempre più popolare e diffuso proprio perché si sta diffondendo la consapevolezza che non è necessario avere grandi appezzamenti di terreno per produrre ortaggi da portare in tavola.

Il giardinaggio verticale funziona anche in spazi molto piccoli. Perché invece di ingombrare il pavimento di vasi, si lavora verso l’alto così da assicurare sia la coltivazione di ortaggi che la vivibilità dello spazio esterno. E poi non dimentichiamoci che c’è anche il vantaggio estetico visto che un orto verticale crea un muro verde molto scenografico e rende lo spazio accogliente.

Un altro vantaggio di coltivare l’orto in verticale è la privacy che si ottiene. In base alla struttura che utilizzi per innalzare il tuo orto verticale fai da te puoi creare una originale separazione, sia in un giardino che lungo una balconata, che produce frutta o verdura.

In orto verticale contro il muro è una buona idea anche quando si ha un grande terrazzo o un giardino a disposizione, perché ti permette di sfruttare meglio lo spazio, soprattutto se coltivi le piante che amano arrampicarsi ovunque.

Prima di decidere come creare il tuo orto verticale, considera che potrebbero esserci anche degli svantaggi o comunque delle difficoltà. In base alla tipologia di orto verticale, l’impegno necessario varia e può essere necessaria una maggiore esperienza.

Bisogna studiare bene la questione dell’irrigazione, perché posizionare le coltivazioni e assicurare l’acqua con un buon drenaggio è meno semplice che in un classico orto tradizionale

Considera che in un orto verticale non puoi coltivare qualsiasi cosa e che la manutenzione regolare è necessaria. Potature e irrigazioni possono richiedere una maggiore frequenza, visto che un giardino in posizione verticale si asciuga più velocemente. La buona notizia è che ci sono microsistemi di irrigazione a goccia che erogano l’acqua in modo efficiente e che possono essere abbinati a un timer per automatizzare il momento di innaffiare.

Infine, valuta la questione umidità: potrebbe essere necessario proteggere il muro sul quale vuoi fare correre il tuo orto verticale.

Cosa coltivare nell’orto verticale

L’orto verticale è adatto alla coltivazione di una vasta gamma di piante, tra cui erbe aromatiche, verdure a foglia, fiori e alcune varietà di frutta. Ecco alcuni suggerimenti.

Erbe aromatiche: considerando quanto sono scialbe e costose le erbe aromatiche che compri al supermercato, non vedo perché non creare un piccolo orto verticale sul muro di casa anche solo per coltivare basilico, menta, erba cipollina, rosmarino, coriandolo, salvia e simili. Non si arrampicano, quindi sono perfette per le fioriere a parte, dai pallet alle torri

Ortaggi a foglia: lattuga, spinaci e bietole possono essere coltivate con successo in un orto verticale, nei giardini idroponici poi è frequente vedere delle vere e proprie piantagioni lattuga, rucola e altre insalatine.

Ortaggi a radice: nell’orto verticale puoi coltivare ravanelli e l’aglio perché rimangono piccoli, ma le carote, le patate e altre specie simili richiedono troppo spazio: non ne vale la pena.

Cetrioli, fagioli e piselli. Quando monti un graticcio contro il muro puoi piantare questi ortaggi rampicanti che se hanno il sole necessario rendono il tuo orto verticale ricco di bontà.

Frutta: le fragole sono la prima scelta quando si tratta di creare un orto verticale perché con le loro foglie e frutti che pendono sembra proprio una collocazione naturale. Sono adatte nelle strutture a scaffale e anche nelle ceste e in tutte le disposizioni con fioriere impilabili. Prova e rimarrai senza parole davanti alla bontà delle fragole coltivate nel tuo orto verticale sul muro sul balcone. Lo stesso vale per i pomodori, con i tralicci disposti lungo la parete potrai coltivare un orto verticale col muro coperto di pomodori di ogni varietà. Ottima scelta anche il frutto della passione che si arrampica lungo il muro o il graticcio dell’orto verticale offrendo privacy, profumo, decorazione e tanti frutti deliziosi. Ma devi essere in località con il clima mite o caldo.

Fiori edibili: i fiori aggiungono colore e profumo all’orto verticale. Se però coltivi le varietà edibili potrai usare i petali nei tuoi piatti. Puoi scegliere i Nasturzi, fiori commestibili rampicanti, che puoi fare crescere lungo un graticcio. Regalano alle tue preparazioni tanto colore e un aroma che ricorda quello dei peperoni. Ci sono poi la Calendula, con un particolare gusto piccante, sapido, pepato e la Lavanda, speziata e profumata, da usare sia nei piatti dolci che salati. I fiori che si possono mangiare sono comunque tanti: viole del pensiero, borragine, gelsomini e molti altri ancora, possono abbellire il tuo orto verticale e i piatti in tavola.

Quando decidi di realizzare un orto verticale sul balcone o all’esterno di casa devi assicurarti che molta aria fresca possa raggiungere il tuo giardino verticale, e che le coltivazioni abbiano la giusta dose di sole e di luce di cui necessitano per crescere sane. Ovviamente, assicurati di raggiungere facilmente tutte le piante per effettuare tutte le piccole cure.