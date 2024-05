Piscine fuori terra: i modelli migliori (e low cost) da acquistare adesso

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Piscine fuori terra economiche

Il caldo sta arrivando, meglio non farsi trovare impreparati: se hai sempre sognato di avere una piscina nel tuo giardino, non devi per forza spendere un patrimonio. Ci sono moltissimi modelli che costano davvero pochissimo, da acquistare online senza alcuna fatica. Sono piscine fuori terra, facili da montare e ancor di più da tenere pulite, per poterti godere l’estate in acqua senza più pensieri. Basta solo avere un piccolo angolo all’aperto: scopriamo quali sono le migliori piscine per affrontare l’afa estiva.

Piscina fuori terra, come sceglierla

Se hai un giardino da sfruttare, allora non c’è altro tempo da perdere: scegli la tua piscina perfetta e arreda un angolo esterno per vivere l’estate con divertimento. Ma qual è la migliore da acquistare? Ce ne sono così tanti tipi da perdere la testa, facciamo allora un po’ di chiarezza. Bisogna innanzitutto tenere conto delle singole esigenze: uno spazio piccolo non può certo essere ingombrato completamente dalla piscina, quindi dovrai optare per qualcosa di contenuto. Se ci sono bambini, meglio scegliere un modello non troppo alto per evitare pericoli inutili.

Le piscine gonfiabili sono un’alternativa ideale per chi ha bimbi molto piccoli, così da godersi l’estate in sicurezza. Sono anche molto economiche e facilissime da montare, oltre ad essere di dimensioni piuttosto ridotte per non occupare troppo spazio. Se invece vuoi optare per una classica piscina con struttura portante, hai l’imbarazzo della scelta tra forma e dimensione. Ce ne sono per tutte le tasche, quindi non devi far altro che calcolare il tuo budget e lo spazio a disposizione, per poi lanciarti nell’acquisto che ti svolterà l’estate.

Le migliori piscine gonfiabili

Piccole e facilissime da tenere pulite, le piscine gonfiabili sono perfette per chi ha bimbi piccoli in casa: non è certo una vera e propria piscina fuori terra, ma può rivelarsi un angolo rilassante dove potrai goderti un po’ di fresco assieme a tutta la famiglia, senza doverti preoccupare della sicurezza dei più piccini.

La piscina gonfiabile Jojoin è l’ideale per i bambini: si prepara in un attimo ed è realizzata in PVC di alta qualità, resistente all’usura. Disegnata in fantasie dai colori vivaci, è il luogo perfetto dove trascorrere l’estate e creare bellissimi ricordi con tutta la famiglia. Misura 125 cm x 30 cm, quindi è spaziosa abbastanza per garantire il divertimento di 3-4 bambini. Ed è dotata di due cuscini gonfiabili davvero simpatici, per giocare senza dare limiti alla fantasia.

Piscina gonfiabile Jojoin Piccola e coloratissima, per far divertire i tuoi bambini

Se invece vuoi offrire un’estate in pieno relax a tutta la famiglia, la piscina gonfiabile Cinlinso è la soluzione migliore: grande abbastanza da ospitare sino a 3 adulti e 6 bambini, misura 330 cm x 182 cm e ha un’altezza massima di 55 cm, per poter comunque garantire la massima sicurezza dei più piccini. La pompa elettrica per il gonfiaggio è inclusa, quindi potrai prepararla in pochi minuti. Ed è realizzata con 3 camere d’aria indipendenti e un fondo imbottito per evitare graffi o urti.

Piscina gonfiabile Cinlinso La scelta ideale per tutta la famiglia: preparati ad un'estate da sogno

Le migliori piscine rettangolari

Al giorno d’oggi, avere una piscina in giardino o in terrazzo non è più un “lusso” per pochi: tutti possono acquistarne una da montare in maniera facile e veloce, per avere una piccola oasi di relax. Se puoi vantare parecchio spazio a disposizione, hai un’ampia scelta tra le piscine fuori terra di forma rettangolare. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, senza bisogno di spendere cifre astronomiche.

La piscina rettangolare Intex è veloce da montare con pali in acciaio e tessuto in PVC molto resistente. All’interno ha una stampa a mosaico che rende l’acqua ancora più azzurra, così da offrire un’atmosfera ancora più suggestiva. Misura 300 cm x 200 cm, e ha un’altezza massima di 75 cm (la capacità è di poco più di 3.800 litri). Una volta pronta, non ti resta che organizzare la tua giornata in pieno relax.

Offerta Piscina rettangolare Intex Perfetta anche per gli spazi più piccoli, così da non dover rinunciare ad un po' di divertimento

Tutti pronti per il divertimento? La piscina rettangolare Bestway è garanzia di sicurezza e qualità: misura 300 cm x 201 cm, con un’altezza massima di 66 cm. È quindi perfetta per la famiglia, con una capacità complessiva di 3.300 litri. La struttura è poco ingombrante ed estremamente resistente, inoltre la piscina è dotata di una pompa filtro per la sua pulizia, così da facilitarne la manutenzione.

Offerta Piscina rettangolare Bestway La piscina ideale per tutta la famiglia, il divertimento estivo è assicurato

Le migliori piscine circolari

Grazie alla loro forma circolare, queste piscine sono più adatte per chi ha problemi di spazio: la loro struttura non è particolarmente ingombrante, così da offrire il massimo divertimento per tutta la famiglia anche in un giardino di piccole dimensioni. Naturalmente, ce ne sono per tutte le esigenze. Vediamo alcuni dei modelli migliori da acquistare subito.

La piscina circolare Intex è abbastanza piccola da poter essere montata anche in un giardino di dimensioni ridotte, ma sufficiente ad ospitare tutta la famiglia per un’estate super divertente. Misura infatti 305 cm di diametro e ha un’altezza massima di 76 cm, con una capacità complessiva di quasi 4.500 litri. È anche dotata di pompa a filtro, per tenere l’acqua sempre pulita con il minimo sforzo.

Piscina circolare Intex Poco spazio, tanto divertimento: l'estate non sarà più la stessa

Ancora più grande è invece la piscina circolare Bestway, che misura 366 cm di diametro e ha un’altezza massima di 100 cm (per una capacità di oltre 9.000 litri). È l’ideale per gli adulti, che possono godersi una nuotata o un po’ di relax sul materassino, con i piedi a bagno. La piscina è dotata di pompa a filtro per la sua manutenzione e di una comoda scaletta per entrare e uscire dall’acqua facilmente.

Offerta Piscina circolare Bestway Perfetta per gli adulti, è il luogo ideale dove godersi un po' di relax

Le migliori piscine di grandi dimensioni

Se gli spazi non sono un problema e hai proprio voglia di creare un angolo relax davvero super, allora puoi optare per qualche modello di grandi dimensioni. Certo, queste piscine fuori terra sono un po’ più costose, ma ne vale davvero la pena: ne esistono di tantissimi tipi, con struttura in PVC e in alluminio, di qualsiasi forma. Il divertimento è assicurato! Naturalmente, se hai dei bambini non dovrai mai perderli di vista (ma questo, in realtà, vale per tutte le piscine).

Ti piacciono i modelli circolari? La maxi piscina rotonda Intex farà sicuramente al caso tuo: misura ben 457 cm di diametro e ha un’altezza massima di 122 cm, per una capacità di ben 16.800 litri d’acqua. È anche molto elegante, perché la struttura in acciaio e in PVC è ben mimetizzata dal telo effetto legno che arreda perfettamente il tuo giardino. La pompa a filtro inclusa nel kit è l’ideale per tenere pulita l’acqua senza dover fare troppa fatica.

Piscina di grandi dimensioni Intex Di forma circolare, è un'ottima scelta di design per il tuo giardino

Maxi piscina per maxi divertimento: quella rettangolare proposta da Bestway misura nientemeno che 640 cm px 274 cm, con un’altezza massima di 132 cm e una capacità di oltre 19mila litri. Una volta montata, grazie alla sua struttura in alluminio super resistente, potrai divertirti con i tuoi amici in tutta sicurezza. In questo caso, l’impianto di filtraggio non è incluso: assicurati di avere tutto ciò di cui hai bisogno per goderti la tua piscina.

Maxi piscina Bestway Il luogo perfetto per trascorrere tutta l'estate in compagnia

Manutenzione e pulizia della piscina fuori terra

Naturalmente, la piscina fuori terra ha bisogno di una manutenzione costante per far sì che l’acqua al suo interno sia sempre limpida e pulita. Come fare? Ci sono in vendita moltissimi accessori che ti aiuteranno in questo compito. Il kit di Poolsauger, ad esempio, è composto da un’aspirapolvere con spazzola da passare sul fondo, un ingresso dell’acqua, un connettore, un palo telescopico e due sacchetti a rete.

Kit pulizia piscina Poolsauger Tutto ciò di cui hai bisogno per tenere pulita l'acqua della tua piscina

Ancora più efficiente è l’aspiratore Bestway, che si attacca comodamente alla pompa del filtro per aspirare il fondo della piscina e raccogliere le eventuali foglie presenti nell’acqua. Si collega ad un palo di alluminio regolabile in diverse altezze e fa da solo tutto il lavoro: non dovrai più preoccuparti della sporcizia nella tua piscina, con un aiutante di questo tipo.

Offerta Aspiratore per piscina Bestway Il miglior alleato per un'acqua sempre perfettamente pulita

Infine, dovrai far attenzione alla qualità dell’acqua nella quale ti immergi tutti i giorni. Con il kit di Acquaverde, sarà facilissimo: comprende un dispenser galleggiante Bestway, che garantisce la dissoluzione del cloro nell’acqua, pastiglie multifunzione perfette per clorificare ed eliminare batteri e alghe, nonché 50 strisce Kokido per misurare il cloro, il pH e l’alcalinità totale dell’acqua. In questo modo, potrai essere sicuro della pulizia della tua piscina.

Offerta Kit sanificazione piscina Acquaverde Tutto ciò di cui hai bisogno per un'acqua sempre pulita e sanificata

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!