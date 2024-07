Jelly shoes, i sandali del momento sono un’osessione. I modelli da acquistare ora

Le scarpe di gomma per l'estate dal sapore retrò sono tornate in auge: ecco quali acquistare ispirandosi alle celeb che le hanno scelte per l'estate

Fonte: Instagram Jelly shoes, le scarpe dell'estate dal sapore retrò

A molte ricorderanno le estati al mare, paletta e secchiello, ombrelloni a righe e gelati ricoperti, eppure ora sono diventate il must have della stagione: stiamo parlando delle jelly shoes, le scarpe di plastica conosciute anche come le medusine o granchietti che sembrano fatte di dolcissime caramelle gommose.

Le jolly shoes si sono sempre fatte spazio tra passerelle pre-fall 2024 e si sono diffuse a macchia d’olio tra le celebrities che ne hanno fatto l’accessorio più cool di tutto l’outfit da spiaggia, e non solo. Abbinate con bikini e pareo ma anche con jeans e camicia oversize, le più avanguardiste li indossano anche con il calzino per essere davvero cool. Tra tutte le celeb fan delle jelly shoes, l’icona pop del momento, Taylor Swift, che le ha indossate in alcuni scatti per il lancio dell’album 1989 (Taylor’s Version) lo scorso autunno scegliendone un paio di traslucide super rosa. Ed è stato subito jelly shoes mania.

I modelli migliori da acquistare su Amazon

Per copiare il look della pop star più amata del momento, puoi optare per i sandali in gomma di Andres Machado AM188, perfetti per andare in spiaggia, in piscina, al fiume o per creare i look più originali. Sono tutti in PVC di alta qualità così da garantire una scarpa robusta e molto affidabile che proteggerà il piede su qualsiasi superficie. Sceglile rosa come Taylor!

Divertenti e glitterate, questo modello è la scelta ideale per chi ha la pianta del piede larga in quanto la punta curva, semplice ed elegante, garantisce il massimo confort per le dita anche quando il piede si gonfia. Il cinturino non stringe la caviglia così da allungare otticamente la gamba.

Jelly Shoes Glitterati in tante varianti di colore

Le jelly shoes dello storico brand Melissa (in vendita in Rinascente e su Amazon)si chiamano Possession e sono fatte in materiale in PVC flessibile e resistente che ha riscosso un immediato successo nel mercato brasiliano delle calzature. Perfetti sia in spiaggia che al parco, i sandali del brand brasiliano sono disponibili in tanti colori ultra brillanti e appariscenti per dare un tocco di allegria alla stagione estiva. Una garanzia!

Jelly Shoes melissa Possession PVC vegano e ultra resistente

Se non sai rinunciare alle infradito, ecco le jelly shoes in versione infradito ideali per te. Le varianti sono tantissime: scegli tra l’anguria, l’ape, l’arancia, l’uva, ognuna di un colore diverso, tanto bambinesche quanto divertenti, ideali per dare un tocco davvero unico al tuo look o sdrammatizzarlo con il sandalo che non ti aspetti.

Jelly Shoes Fun Scegli tra tante varianti colorate

Per te che non rinunci a qualche centimetro di tacco nemmeno a bordo piscina, abbiamo una soluzione: le jelly shoes con tacco 5cm. Anche in questo caso, la scarpa medusa è disponibile in argento glitterato, pronte a brillare sotto il sole estivo, oppure total black per un tocco grunge.

Jelly Shoes con tacco Tacco in gomma glitter da 5cm

Tutti abbiamo l’amica romantica, tutta fiocchi e pizzi, e se non ce l’hai, quell’amica sei proprio tu: non rinunciare alle jelly shoes ma fare tue scegliendo la versione con i fiocchi (in senso letterale!). Disponibile in rosa o in nero con fiocco a contrasto, le infili come delle slippers ma sono romantiche come le scarpe di una fatina.

Jelly Shoes romantiche Rosa o nere con fiocco

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram