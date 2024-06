Taylor Swift, il cardigan disegnato apposta per lei rivela le sue origini

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Taylor Swift

Ultimamente non si parla davvero d’altro: dopo tredici lunghi anni di sofferta assenza la regina incontrastata delle revenge songs tornerà nel nostro paese. La tanto epica quanto discussa tournee europea di Taylor Swift quest’anno prevede ben due tappe in Italia, precisamente i prossimi 13 e 14 luglio, e promette di lasciare senza parole il suo pubblico.

I fan italiani però non sono gli unici ad attendere con ansia le fatidiche date. Anche quelli irlandesi – con i quali l’artista condivide le origini – saranno i prossimi fortunati a partecipare alle tappe del 28 e 30 giugno a Dublino. Il suo amore per questa terra sarebbe immenso, come testimonia d’altronde il tradizionale maglione irlandese Aran da lei indossato per promuovere l’ album Evermore.

Taylor Swift, il cardigan apposta per lei

Perché fare le cose per bene quando possono essere fatte in grande? Le prime immagini trapelate dagli show svoltisi in giro per il mondo sino ad ora raccontano di un evento di clamorosa spettacolarità, studiato davvero nei minimi dettagli al fine di celebrare nel modo migliore l’artista dei record. La durata sarà di circa tre ore, la colonna sonora quella di ben quarantaquattro successi rappresentati in dieci diverse “ere” – proprio come suggerisce lo stesso nome, The Eras Tour – e scandite da tredici cambi d’abito per rendere ognuna di esse nitidamente riconoscibile. Una autentica sfilata di moda, solo di dimensioni megagalattiche, durante la quale la cantautrice farà sfoggio di scintillanti mise da urlo a portare in alto il nome di grandi stilisti italiani. Qualche anticipazione? Alberta Ferretti, Donatella Versace e Roberto Cavalli saranno sul palco con le loro creazioni.

Insomma, gli elementi utili a garantire il successo ci sono proprio tutti, a dispetto delle malelingue. C’è chi, ancora sorpreso, si chiede infatti quale segreto si celi dietro al fenomeno-Swift e chi ne individua la risposta nella presunta spiccata intelligenza emotiva della cantautrice statunitense. D’altronde oramai lo sanno tutti, ma proprio tutti: Taylor Swift vanta da sempre il grande talento di saper trasformare la straziante fine di ogni sua relazione in nientemeno che un album di successo: ogni qualvolta la 34enne abbia sentito il proprio cuore spezzarsi la soluzione è stata trovata in studio di registrazione, con l’inevitabile conseguenza dei testi pieni di passione e sentimento a scalare le classifiche mondiali.

Per Taylor Swift “Cardigan” non è più solo una canzone

Per renderle omaggio l’Irlanda, in collaborazione con la giovane designer irlandese Gabrielle Malone, avrebbe creato un iconico cardigan su misura per lei: il capo simboleggia in modo creativo alcune suggestive località care a Taylor Swift, citate persino nei suoi testi.

Fonte: Ufficio Stampa Turismo Irlandese

La Wild Atlantic Way sarebbe rappresentata nel cardigan dal “punto a nido d’ape” in riferimento agli apicoltori del Donegal, le Ireland’s Hidden Heartlands dal “punto seme”, a ricordare i ricchi paesaggi rurali di questa regione, mentre il West Limerick, dove lo Shannon incontra l’Atlantico, sarebbe ritratto nel “punto onda”. E ancora: se l’Ireland’s Ancient East sarebbe simboleggiato dal “punto mattone”, emblematico degli edifici storici in pietra circondati da verdi paesaggi, Dublino è impressa nel “punto ostacolo” ad evocare i ciottoli della città.

Fonte: Ufficio Stampa Turismo Irlandese

Il maglione, ovviamente, è rigorosamente realizzato a mano e personalizzato: a farlo sono alcune piccole sorprese nascoste nel design, tra le quali l’anno di nascita ed il titolo dell’album 1989. I dettagli sono stati minuziosamente cuciti sul colletto e sui polsini delle maniche, dove spiccano il numero fortunato della cantante (il 13) e le sue iniziali. Una dolcissima creazione fatta su misura per lei che le avrà certamente regalato una grande emozione, e che ci offre un prezioso suggerimento in merito a come vestirsi al suo concerto.