Taylor Swift, l’anno d’oro del fenomeno della musica: tutti i suoi record

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: IPA Taylor Swift

Taylor Swift, la ragazza d’oro della musica, l’artista dei record: in 34 anni, compiuti il 13 dicembre 2023, la ragazzona (è alta 180 cm) di West Reading, Pennsylvania ha collezionato più record di qualunque altro artista vivente. Basti dire che in 17 anni di carriera – il primo album è del 2006 – ha collezionato 1280 premi su oltre 2060 nomination, ha dominato le classifiche mondiali di vendita e i suoi album Fearless, 1989 e Taylor Swift sono entrati nella top ten della classifica degli album femminili di maggior successo di tutti i tempi. Senza contare che Forbes l’ha inserita tra le celebrità più pagate al mondo: il suo patrimonio, a ottobre 2023, è stato stimato a 1.1 miliardi di dollari. Non male per una ragazza di provincia, figlia di un ex agente di cambio e di una casalinga, cresciuta con il sogno di diventare Britney Spears. Che oggi, guardandosi indietro dice:

Questo è stato il decennio in cui sono diventata un vero e proprio specchio per i miei detrattori: qualunque cosa loro abbiano deciso che non potessi fare è esattamente quello che ho fatto. Qualsiasi cosa abbiano criticato in me è diventato materiale per i miei brani. In 10 anni ho visto dei passi avanti nel nostro settore, nella nostra consapevolezza, nella nostra inclusione, nella nostra capacità di iniziare a denunciare l’iniquità e la cattiva condotta dell’ambiente. Ho visto l’avvento dei social media, il modo in cui possono dare impulso alla scoperta di artisti emergenti e ho visto i fan diventare più impegnati e solidali che mai. Grazie per una decade magnifica, felice e libera, confusa, a volte solitaria, ma soprattutto la mia decade dorata.

Taylor, festa speciale per i 34 anni (e un anno da record)

Taylor ha festeggiato i suoi 34 anni ma soprattutto un anno, il 2023, più dorato che mai: ha vinto 10 premi ai Billboard Music, ha vinto il premio come miglior video musicale per All Too Well: The Short Film ai Grammy, ha portato a casa nove premi agli MTV Video Music Awards, tra cui video dell’anno e album dell’anno. È stata decretata una delle artiste più ricercate su Google, quella più scaricata su Spotify e il Time l’ha eletta personaggio dell’anno.

Last but not least, Taylor è entrata ufficialmente nel Guinness World Record grazie il suo tour, che nel 2023 ha trionfato come “il tour musicale con il maggior incasso di sempre”. Basti dire che l’effetto Taylor Swift – soprannominato anche Swiftonomics – si studierà persino ad Harvard, come nuova materia di imprenditorialità. E scusate se (non) è poco.

Tanto successo sul lavoro quanto in amore: la Swift è felicemente fidanzata con l’atleta più sexy del pianeta, secondo People e pure secondo noi: il giocatore di football americano Travis Kalce (“tight end” per i Kansas City Chiefs ), 196 cm di testosterone puro.

Taylor ha festeggiato quest’anno pazzesco e i suoi 34 anni circondata dalle amiche più care, da Blake Lively a Gigi Hadid e Selena Gomez, il 13 dicembre, con una festa super esclusiva a New York, prima al ristorante Freemans poi alla discoteca The Box. Taylor, più in forma che mai, ha indossato un abito sparkling di Clio Peppiatt con astri ricamati. Un abito che si chiama “Night Lucina” (in vendita online sullo store del brand), che rimanda all’album Midnights di Taylor, del 2022. Completavano l’outfit scarpe Atelier Plateau 130 e borsa Galactic Crystal Mini Tote, entrambe di Aquazzura.

Fonte: Getty Images

Taylor Swift, tutti i numeri dei record

Per chi non conoscesse così bene Taylor e non avesse idea dei numeri e dei record che è riuscita a collezionare questa ragazza fenomenale in nemmeno 20 anni di carriera, facciamo un veloce riassunto:

I suoi album Fearless, 1989 e Taylor Swift sono entrati nella Top 10 della classifica degli album femminili di maggior successo di tutti i tempi, rispettivamente alla seconda, quinta e nona posizione

di tutti i tempi, rispettivamente alla seconda, quinta e nona posizione Nel 2011 la rivista Forbes l’ha inclusa al settimo posto fra le celebrità più importanti del mondo , con un reddito di 45 milioni di dollari guadagnati durante l’anno

la rivista Forbes l’ha inclusa al settimo posto fra , con un reddito di 45 milioni di dollari guadagnati durante l’anno Nello stesso anno è entrata nel Guinness World Record per “la più veloce vendita digitale” con Speak Now e per il maggior numero di canzoni in classifica simultaneamente di un’artista femminile.

per “la più veloce vendita digitale” con Speak Now e per il di un’artista femminile. Nel 2015 , durante la premiazione agli MTV Video Music Awards , è stata l’artista più nominata , con 13 candidature, e la più premiata , ricevendo 4 statuette, inclusa quella per Video dell’anno con Bad Blood

, durante la premiazione agli , è stata , con 13 candidature, e , ricevendo 4 statuette, inclusa quella per Video dell’anno con Bad Blood Nel 2015 i video di Bad Blood, Shake It Off, Look What You Made Me Do, Blank Space e You Belong with Me raggiungono il miliardo di visualizzazioni , rendendola la seconda artista femminile a raggiungere un tale traguardo.

i di Bad Blood, Shake It Off, Look What You Made Me Do, Blank Space e You Belong with Me raggiungono il , rendendola la seconda artista femminile a raggiungere un tale traguardo. Nel 2016 Forbes la incorona come celebrità più pagata del mondo con 170 milioni di dollari guadagnati nell’anno precedente.

Forbes la incorona come con 170 milioni di dollari guadagnati nell’anno precedente. Nel 2020 , con l’album Folklore e il singolo Cardigan e successivamente l’album Evermore e il singolo Willow diventa la prima artista nella storia a debuttare alla prima posizione in entrambe le classifiche Billboard Hot 100 e Billboard 200 nella stessa settimana per due volte

, con l’album Folklore e il singolo Cardigan e successivamente l’album Evermore e il singolo Willow diventa la Hot 100 e Billboard 200 nella stessa settimana per due volte È l’artista donna con più settimane (53 totali) trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 nella storia : ha infatti superato il record femminile precedentemente detenuto da Whitney Houston (46 settimane totali). Sempre all’interno della stessa classifica, occupa il terzo posto come artista con più settimane trascorse in prima posizione nella storia, dietro solamente ai Beatles e a Elvis Presley.

: ha infatti superato il record femminile precedentemente detenuto da Whitney Houston (46 settimane totali). Sempre all’interno della stessa classifica, occupa il terzo posto come artista con più settimane trascorse in prima posizione nella storia, dietro solamente ai Beatles e a Elvis Presley. Nel 2019 viene nominata “ Artista del Decennio ” dagli American Music Awards , dove vince anche il premio per “ Artista dell’anno “. Inoltre, le viene consegnato il titolo di “Donna del decennio” da Billboard.

viene nominata “ ” dagli , dove vince anche il premio per “ “. Inoltre, le viene consegnato il titolo di “Donna del decennio” da Billboard. Sempre nel 2019 è stata proclamata l’ ottava cantante di maggior successo di tutti i tempi nelle classifiche statunitensi Billboard Hot 100 e la Billboard 200, seconda tra le artiste femminili.

è stata proclamata l’ statunitensi Billboard Hot 100 e la Billboard 200, seconda tra le artiste femminili. Nel 2023 vince 10 premi ai Billboard Music Awards : con 39 vittorie complessive alla BBMA, risulta, a pari merito con Drake, l’artista più premiata di tutte le edizioni della cerimonia.

vince : con 39 vittorie complessive alla BBMA, risulta, a pari merito con Drake, l’artista più premiata di tutte le edizioni della cerimonia. Nel 2023 ha vinto nove premi agli MTV Video Music Awards , tra cui video dell’anno e album dell’anno.

, tra cui video dell’anno e album dell’anno. Nel 2023 è stata eletta personaggio dell’anno secondo il Time

Taylor Swift, il suo patrimonio negli anni

Dopo averla eletta nel 2016 come celebrità più pagata del mondo con 170 milioni di dollari guadagnati nell’anno precedente, nel giugno 2017 Forbes stima che il patrimonio dell’artista abbia raggiunto 280 milioni di dollari. Ad agosto 2018 il patrimonio è stimato a 320 milioni di dollari; per il 2019 arriva a 360 milioni di dollari; nel 2021, Forbes stima 550 milioni di dollari. A giugno 2023 la stima è di 740 milioni di dollari, per poi salire a 1.1 miliardi nell’ottobre del 2023.

Fonte: IPA

Taylor Swift e la filantropia: tra le artiste più generose

Taylor è anche tra le giovani artiste più generose e attente al sociale. Tutte le sue donazioni:

L’8 agosto 2008 la cantante rende pubblica la decisione di donare 100.000 dollari alla Croce Rossa Americana di Cedar Rapids , nell’ Iowa , stato gravemente colpito dalle inondazioni

la cantante rende pubblica la decisione di donare , nell’ , stato gravemente Il 13 dicembre 2009 , giorno del suo ventesimo compleanno, dona 250.000 dollari a diverse scuole statunitensi : “Volevo fare una cosa alla fine di questo anno fantastico e specialmente nel giorno del mio compleanno, dare a qualcosa in cui credo molto, che è l’istruzione.”

, giorno del suo ventesimo compleanno, dona : “Volevo fare una cosa alla fine di questo anno fantastico e specialmente nel giorno del mio compleanno, dare a qualcosa in cui credo molto, che è l’istruzione.” Nel marzo 2010 dona un paio delle sue scarpe autografate, delle Betsey Johnson, alla Wish Upon a Hero Foundation, fondazione che raccoglie fondi per supportare le donne malate di cancro .

dona un paio delle sue scarpe autografate, delle Betsey Johnson, alla Wish Upon a Hero Foundation, fondazione che raccoglie fondi per . Nel 2010 , in risposta al disastro causato dalle alluvioni nel Tennessee , Taylor Swift dona 500.000 dollari alla raccolta fondi organizzata dalla WSMV.

, in risposta al disastro causato dalle , Taylor Swift dona alla raccolta fondi organizzata dalla WSMV. Il 23 maggio 2011 apre al pubblico le prove generali della tappa di Nashville dello Speak Now World Tour, trasformandole in un concerto di beneficenza per le vittime dei tornado che avevano colpito il Sud. Dalla vendita dei biglietti e da prodotti vari ricava 750.000 dollari , donati completamente alla Community Foundation of Middle Tennessee. Per questa iniziativa le è stato consegnato il Do Something Award .

apre al pubblico le prove generali della tappa di Nashville dello Speak Now World Tour, trasformandole in un che avevano colpito il Sud. Dalla vendita dei biglietti e da prodotti vari ricava , donati completamente alla Community Foundation of Middle Tennessee. Per questa iniziativa le è stato consegnato il . A luglio 2011, dona 250.000 dollari alla fondazione Nick’s Kids per dare aiuto alle operazioni di soccorso alle prese con i danni causati dai tornado nell’Alabama

per dare aiuto alle operazioni di soccorso alle prese con i Nel 2012 , in occasione dei CMT Awards, dona quattro milioni di dollari alla CNCF (The Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation) per la ricerca sul neuroblastoma .

, in occasione dei CMT Awards, dona (The Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation) per la . Nel 2013 dona quattro milioni alla Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville per permettere la costruzione di un nuovo centro educativo, che sarà chiamato Taylor Swift Education Center, in onore della cantante che è stata la maggior contribuente.

alla Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville per permettere la costruzione di un nuovo centro educativo, che sarà chiamato Taylor Swift Education Center, in onore della cantante che è stata la maggior contribuente. Taylor Swift si definisce una femminista, si è sempre battuta per supportare le cause di genere e contro l’omofobia, dichiarando che i suoi genitori le hanno sempre insegnato “a non giudicare nessuno per chi ama, per il colore della sua pelle o la fede che professa”.