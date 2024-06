Dal menù all’outfit: ecco come organizzare un matrimonio in piscina

Un matrimonio in piscina è un’ottima idea per celebrare in modo originale e divertente i fiori d’arancio. Se avete previsto il “sì” nei mesi estivi, quindi, non sottovalutate la possibilità di regalare ai vostri amici ed invitati dei momenti di relax che difficilmente dimenticheranno.

Un pool party può essere personalizzato con tocchi e decorazioni ad hoc: per rispondere alle necessità e alle preferenze di tutti gli invitati, si possono fondere stili e temi differenti, realizzando un evento indimenticabile. Ma come si organizza un perfetto matrimonio in piscina? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Come organizzare un matrimonio in piscina

Non solo un’occasione per coronare il proprio sogno d’amore, ma anche un ottimo pretesto per godere di sole e relax insieme agli amici nel giorno del sì: i matrimoni in piscina stanno diventando molto popolari, e rappresentano la soluzione ideale per gli sposi meno legati alle tradizioni.

Queste cerimonie possono infatti assumere connotati molto differenti a seconda delle esigenze delle coppie coinvolte: in base al tema delle nozze, un matrimonio in piscina può essere elegante o casual, ma anche trasformarsi in una vera e propria festa. L’elemento centrale, in tutti i casi, resta la piscina: se alcuni sposi la scelgono come particolare prettamente decorativo, pensato per rendere l’atmosfera più suggestiva soprattutto nelle ore serali, altri ne fanno invece il fulcro della cerimonia. In questo caso, gli ospiti possono tuffarsi, concedersi una nuotata oppure prendere un po’ di tintarella nel corso del banchetto.

Ma quali sono gli elementi da considerare per organizzare un matrimonio di questo tipo? Sia che si tratti di un ricevimento di giorno a bordo piscina che di una festa danzante dopo cena, sono molti i dettagli da curare per un party indimenticabile.

La location

Se molte location presentano una piscina nella loro struttura, non è scontata la possibilità di utilizzarla. Diversi hotel, infatti, non permettono ai clienti di tuffarsi o di consumare cibo e bevande nei suoi pressi per motivi di sicurezza.

Se quindi avete messo gli occhi su una location con piscina, chiedete esplicitamente se sia possibile utilizzarla dopo la cerimonia. Ad ogni modo, sappiate che è molto più semplice ottenere dei permessi nel caso di party diurni che di eventi serali. Infine, c’è anche la possibilità di affittare per un giorno o alcune ore una struttura balneare: i prezzi, in questo caso, potrebbero leggermente lievitare, anche in virtù del servizio catering non incluso.

La durata

La durata di un wedding pool party dipende dalle esigenze e dalle preferenze degli sposi. Non ci sono rigide regole a riguardo, ma potrebbe esserci qualche differenza in base al momento prescelto per la festa. Se si tratta di un matrimonio di giorno, considerate un minimo di 3 o 4 ore. Questo permetterà agli invitati di godersi la piscina, pranzare, e prendere parte alle attività da voi organizzate.

Per un party serale, invece, non si superano di solito le 3 ore: in questo caso, potete comunque pensare di aumentare la durata limitando l’ultima parte dei festeggiamenti alla sola pista da ballo. Qualunque sia la vostra decisione, pensate ad un programma che includa pause per i pasti, relax ed eventuali attività da voi programmate. Insomma, la parola d’ordine è flessibilità.

Gli inviti

Nel caso di un wedding pool party le partecipazioni hanno una duplice finalità: da un lato, rappresentano il biglietto da visita dell’evento, e ne devono anticipare il tema con grafica e disegni ad hoc. Dall’altro, hanno invece un carattere informativo: assicuratevi quindi di specificare tutti i dettagli dell’evento sulle partecipazioni nuziali. Fissate un orario di inizio e di fine, soprattutto se vorreste organizzare la festa in un giorno diverso da quello del rito: in questo modo, sarete sicuri della partecipazione (o meno) di tutti gli invitati.

L’intrattenimento

Se avete pensato ad una cerimonia elegante, per creare l’atmosfera perfetta sarà sufficiente affidarsi alla giusta jazz band o scegliere della buona musica lounge. Potete essere voi stessi a curare una playlist a tema, ma anche chiedere agli ospiti di elencare i loro brani preferiti.

Se invece, a contrario, pensate ad un vero e proprio pool party, non potranno mancare giochi in acqua con palla o racchette: in questo modo, sarete certi di regalare attimi di puro divertimento ai vostri invitati.

Le decorazioni

Creare la giusta atmosfera per un wedding pool party non richiede particolari sforzi ai futuri sposi. A differenza di molte altre cerimonie nuziali, infatti, non saranno necessarie decorazioni floreali e table setting ricercati, ma ci sono altri dettagli da osservare.

Ricordatevi, infatti, che non tutti amano il sole: per questo motivo, predisponete anche zone d’ombra con ombrelloni, cabine ed amache per le ore più calde della giornata. Cercate di creare degli angoli lounge con poltroncine e gonfiabili in cui gli ospiti potranno rilassarsi e socializzare.

L’outfit

Incoraggiate i vostri invitati a sfoggiare un outfit a tema: specificate loro se sia più appropriato un look hawaiano, retró, o in stile beach party. Per le cerimonie più eleganti, invece, molte coppie chiedono ai propri ospiti di sfoggiare abiti di colore bianco, mentre i festeggiati, per distinguersi, indossano indumenti di colore blu o scuri.

Misure di sicurezza

Anche nei momenti di festa e divertimento è fondamentale esser certi che le misure di sicurezza siano osservate. Assicuratevi che siano presenti salvagenti a bordo piscina ed anche un bagnino di salvataggio. Discutete di questi particolari con i responsabili della location con largo anticipo rispetto alla data del sì.

Le wedding bags

Se avete pensato a delle wedding bags per i vostri ospiti, nel caso di un party in piscina potrebbe rivelarsi particolarmente semplice realizzarle. Inserite all’interno dei sacchetti tutti i gadget essenziali per un pomeriggio in piscina: asciugamani, flip flop e crema solare in primis. Ma anche gonfiabili per i più piccoli.

Il menù

In quanto al menù, sarebbe consigliabile per un matrimonio in piscina optare per finger food ed appetizer, o quantomeno per pasti leggeri, che non costituiscano un impedimento alle nuotate dei vostri invitati. Ancor più importante l’angolo per i drink: assicuratevi che siano presenti, oltre ad acqua in gran quantità, anche bevande rinfrescanti, vino o spumante. Essere idratati è fondamentale per godere a pieno dell’esperienza.