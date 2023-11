Riciclare i pallet: come arredare casa con i bancali di legno

Avete dei pallet o potete procurarvene alcuni a costo zero? Ecco allora le idee più originali per riciclarli e dar loro nuova vita, in casa e non solo

Fonte: iStock Come riciclare i pallet: le idee per arredare casa e giardino

Riciclare è una vera e propria arte: consiste nel dare nuova vita ad oggetti e materiali che hanno ormai terminato la loro funzione principale, e che sarebbero destinati a finire tra i rifiuti, in qualche area ecologica. Con un po’ di fantasia e qualche abilità manuale, si può tornare a far vivere praticamente tutto ciò che avete in casa o che potete procurarvi a costo zero, come ad esempio i classici pallet. Cosa si può fare con i bancali di legno? Scopriamolo insieme.

Perché riciclare i pallet

Innanzitutto, perché dovreste sprecare il vostro tempo (e la vostra pazienza) nel riciclare del materiale di recupero? Ci sono tantissimi motivi per farlo: perché potete trasformarlo in un vero e proprio hobby, trascorrendo qualche ora in attività manuali che, come ben sappiamo, stimolano la fantasia e fanno davvero un gran bene – persino alla salute! E poi perché è un gesto d’amore per l’ambiente, visto che stiamo parlando di oggetti che altrimenti andrebbero a finire in discarica, prontamente sostituiti da altri appena acquistati.

A questo proposito: avete mai pensato a quanto si può risparmiare dedicandosi al fai da te con materiali riciclati? Dovreste davvero provare, e vi renderete presto conto dell’incredibile vantaggio per il portafogli. E infine, ma non da ultimo, perché potrete avere l’enorme soddisfazione di creare qualcosa con le vostre mani, dando vita a complementi d’arredo che andranno poi ad impreziosire la vostra casa. Insomma, siamo sicuri che ormai vi sia venuta voglia di darvi da fare con qualche pallet avanzato: vediamo qualche idea originale per dare loro nuova vita.

Come arredare casa con i pallet

Ebbene sì, i classici bancali di legno usati per trasportare carichi pesanti possono trasformarsi in mobili e complementi d’arredo per dare un tocco estremamente personale alla vostra casa. I materiali di cui avrete bisogno sono davvero pochi: come prima cosa dovrete procurarvi dei pallet, che possono essere acquistati o addirittura recuperati gratuitamente presso qualche azienda – informatevi e sicuramente troverete qualcuno disposto a sbarazzarsene. Quindi, pochi altri strumenti come un trapano, delle viti e qualche vernice per il legno vi saranno sufficienti per creare dei veri e propri capolavori.

Divano

Se volete cambiare il divano del soggiorno a costo quasi zero, usate i bancali. Il progetto è facilissimo: non dovete far altro che creare la vostra disposizione ideale, affiancando e impilando i pallet fin quando non avrete dato vita al vostro divano perfetto. A questo punto, inchiodateli con delle viti per evitare che si spostino. Potete anche aggiungere uno schienale, avvitando alla base uno o più bancali sistemati in maniera verticale. Una volta realizzata la struttura del divano, sbizzarritevi con i dettagli: potete lasciarlo rustico o scartavetrarlo con cura, dipingerlo del vostro colore preferito e poi abbellirlo con materassini e cuscini di ogni tipo.

Mobile del soggiorno

Impilando l’uno sull’altro qualche bancale, potete poi realizzare un bel mobile per il vostro soggiorno. Anche in questo caso, potete personalizzarlo al massimo, sia in altezza che in larghezza. E una volta finito, decoratelo a piacere: ad esempio, un’ottima idea se vi serve un piano d’appoggio per la tv consiste nell’inchiodarvi sopra una tavola di legno spessa e lucida, a contrasto con il resto della struttura lasciata rustica. E se siete amanti del buon vino, gli spazi tra un pallet e l’altro sono perfetti per incastrare tutte le vostre bottiglie.

Libreria

Avete tanti libri e non sapete più dove metterli? Trovate un angolo di parete ancora libero e piazzatevi contro un pallet, con la parte inferiore rivolta verso l’esterno: eccovi tante mensoline su cui sistemare tutto quello che desiderate, dai libri alle piante, passando per i soprammobili, le candele profumate e le cornici con le vostre foto ricordo più belle. Potete anche appendere un bancale al muro, in modo che resti sospeso a qualche decina di centimetri dal pavimento.

Testiera del letto

Infine, sbizzarritevi con il fai da te in camera da letto: i pallet possono trasformarsi in una bellissima testiera, che una volta poggiata al muro vi sarà utile anche per sistemare quegli oggetti che solitamente occupano spazio sul comodino. In realtà, proprio come avete fatto per il divano, i bancali di legno si prestano perfettamente anche per realizzare l’intera struttura del letto e non solamente la testiera. Insomma, a voi la fantasia.

Come arredare il giardino con i pallet

Dopo aver visto come arredare casa con i pallet, potete trasferirvi in giardino (o in balcone) e realizzare ancora qualche complemento d’arredo che vi permetta di godere al meglio di questo spazio all’aria aperta, soprattutto in primavera e in estate. Anche qui si possono sfruttare tantissime idee, vediamone insieme alcune delle più semplici da creare.

Divano da esterni

Proprio come quello che avete già sistemato in soggiorno, un divano realizzato con i pallet è perfetto per il giardino o il balcone. In questo caso, meglio lasciare un aspetto rustico che ben si addice all’esterno: l’unica cosa da fare per proteggere il legno è usare un impregnante che eviti la formazione di umidità e di muffa. Potete anche dedicarvi a ricreare con cura uno stile shabby, per portare un po’ di bianco nel vostro angolo all’aria aperta. Infine, rivestite il tutto con cuscini da esterni e il gioco è fatto.

Tavolinetto

Dopo il divano, vi servirà un piano d’appoggio per i vostri aperitivi casalinghi con le amiche: ecco allora che un bel tavolinetto da esterni si rivelerà molto utile. Impilate due o tre pallet e inchiodateli tra loro, quindi aggiungete delle rotelle per poterlo spostare comodamente dove ne avrete bisogno. Potete aggiungere un piano in legno, magari colorandolo per rendere l’arredo del vostro giardino un po’ più vivace.

Fioriera

Infine, usate i bancali di legno per creare delle belle fioriere. Impilate un paio di pallet e inchiodateli insieme, quindi aggiungete quattro tavole di legno in verticale sui quattro lati, poggiandole sulla superficie superiore dei bancali. In questo modo, formerete la base e le pareti della vostra fioriera. Una volta inchiodato tutto, verniciate a piacere e iniziate a riempire questi vasi di terra, piantando i vostri fiori preferiti per dare un tocco di colore (e di profumo!) all’ambiente.