Soluzioni geniali per la cucina (senza spendere soldi)

Rendere la cucina efficiente, bella e originale senza spendere troppi soldi? È possibile utilizzando la propria fantasia e la tecnica del riciclo, risparmiando così su un budget che magari, in questa occasione, è davvero troppo ristretto. Con pochi gesti, potrete rinnovare l’ambiente e dargli un tocco del tutto diverso, pur senza mettere mano al portafogli. E scoprirete che, in un batter d’occhio, la vostra cucina sarà diventata non solo bellissima, ma anche molto più funzionale. Ecco alcune idee geniali da copiare subito.

Come rendere più funzionale la cucina

Quando avete scelto la vostra nuova cucina, probabilmente vi sarete lasciati conquistare dal design e dai colori, perdendo tantissimo tempo nell’abbinare i materiali e le nuance con il resto della casa. Tutto giustissimo, ma è facile che in questo modo vi siano sfuggiti dei dettagli molto importanti (soprattutto se era la vostra prima volta): quando si pensa all’arredamento, non sempre ci si ricorda di dover fare attenzione anche alla funzionalità, e non solo all’estetica. Se adesso la cucina vi fa impazzire e vi è già balenato per la testa l’idea di cambiarla, provate prima ad adottare qualche soluzione intelligente per renderla più efficiente senza dover spendere troppi soldi.

Il trucco per riordinare i sacchetti

I sacchetti della spazzatura diventano spesso un vero dilemma: se quelli acquistati già in rotoli si perdono semplicemente nei cassetti, quelli della spesa che riutilizzate per gettare i rifiuti organici sono un incubo. Si incastrano ovunque, finiscono sotto altri oggetti e, con molta facilità (visto anche quanto sono fragili), si rompono e diventano inutilizzabili. Come fare? Riciclate dei vecchi ganci delle tende: procuratevi un bastoncino di legno della giusta misura e appendetelo all’interno di un’anta della cucina – quella sotto il lavello è perfetta. Quindi arrotolatevi intorno tutti i sacchetti che ora sono sparsi nei cassetti e il gioco è fatto.

Come sostituire una vecchia anta

Se, purtroppo, una delle ante della vostra cucina si è rovinata o si è addirittura rotta, come fare? Cambiarla potrebbe costarvi davvero molto, soprattutto se la cucina è particolarmente datata. Niente paura: vi serviranno solamente delle cassette di legno, di quelle usate per la frutta e la verdura. Prendetele della giusta misura, in modo che si incastrino alla perfezione nello spazio del mobile che la vecchia anta ha lasciato “scoperto”. A questo punto, rimuovete l’anta e inserite le cassette, lasciandole con il loro aspetto rustico oppure decorandole a piacere. Non solo sono davvero molto scenografiche, ma vi regaleranno un po’ di spazio aggiuntivo – e in cucina ce n’è sempre bisogno!

Una nuova zona di lavoro in cucina

Questa idea è perfetta per chi ha un po’ di spazio in più in cucina, e non sa come sfruttarlo. Dal momento che il piano di lavoro spesso non è sufficiente, soprattutto se amate stare ai fornelli e preparare tante squisite pietanze, potreste crearne uno nuovo. Procuratevi due vecchie cassettiere e, se necessario, rimettetele a nuovo con un po’ di creatività (ad esempio trasformandole in complementi d’arredo shabby chic). Quindi posizionatele contro il muro e incollatevi sopra un piano di lavoro – va benissimo anche una vecchia tavola di legno, purché sia ben carteggiata. Avrete realizzato un angolo perfetto per fare il pane in casa o per preparare buonissimi dolci. E le cassettiere si riveleranno utili per tutti i vostri utensili da cucina.

Come realizzare un’isola

Il vostro sogno è sempre stato quello di avere un’isola, ma non avete soldi per acquistarla? Potete crearne una con un pizzico di fantasia e di abilità manuale, è davvero facilissimo. Procuratevi due pallet in legno, delle tavole e un ripiano di lavoro: dovrete assemblare il tutto, utilizzando i pallet come appoggi laterali per la vostra isola. Le tavole di legno dovranno invece essere inchiodate verticalmente tra i due bancali, per sostenerli e per reggere il piano di lavoro. Quest’ultimo, andrà incollato sopra in orizzontale. Una volta finito, sbizzarritevi nel decorare l’isola con i vostri colori preferiti, aggiungendo qualsiasi tocco personale che vi venga in mente.

Rinnovare la cucina spendendo poco

Se invece volete dare un nuovo aspetto alla vostra cucina, ma il budget è ridotto all’osso, il fai da te è la soluzione giusta. Prima cosa: cambiate il colore dei mobili. Spesso è sufficiente per rinnovare completamente la stanza, dandole una nuova vita. Scegliete una vernice adatta per il legno, quindi informatevi sul modo giusto per trattare le ante della cucina che avete adesso: ogni materiale ha bisogno di un trattamento diverso, affidatevi ad un esperto per non sbagliare. A questo punto non vi resta che iniziare a pitturare. Prendetevi qualche giorno libero e date sfogo alla fantasia, non potrete che rimanerne soddisfatti.

Un’altra idea consiste nel cambiare le piastrelle del rivestimento. No, non c’è bisogno di smontare tutto e pagare un professionista per rimetterne di nuove. In commercio ci sono molte soluzioni adesive che vanno semplicemente incollate sopra alle vecchie piastrelle, vi basterà pulirle bene e sgrassarle per far sì che la colla aderisca come di dovere e il gioco è fatto. Se avete ancora qualche risparmio da investire, potete sostituire le vecchie maniglie con qualcosa di più moderno e, magari, cambiare anche il rubinetto. La vostra cucina avrà immediatamente un aspetto del tutto diverso.

Infine, sbizzarritevi con la creatività e decorate le pareti o gli spazi vuoti della stanza. Potete, ad esempio, appendere qualche mensola su cui riporre spezie, barattoli di pasta e tutto quello che può restare a vista (come piantine aromatiche o libri di ricette). Oppure appendete una grande bacheca dove sistemare qualche appunto, la lista della spesa e quella delle cose da fare ogni giorno, le più belle foto scattate in vacanza e tutto quello che vi viene in mente. Un’altra idea carina è quella di posizionare qua e là qualche piatto di ceramica decorato: potete acquistarli rovistando tra i mercatini dell’usato, oppure realizzarli a mano con delle tempere e un po’ di fantasia.