Piegare i sacchetti di plastica risparmiando spazio: ecco come fare

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Come piegare i sacchetti di plastica

Siete di ritorno a casa e vi ricordate di dover fare un po’ di spesa, ma non avete con voi alcuna busta per riporla: quante volte vi sarà capitato? L’unica soluzione è chiedere in cassa un sacchetto di plastica, di quelli che un tempo – prima della massiccia diffusione di buste in materiali più resistenti – erano la normalità al supermercato. Oggigiorno si preferisce utilizzare altri tipi di contenitori, che siano più rispettosi dell’ambiente e riutilizzabili quasi all’infinito. Tuttavia, può succedere di non averne uno a portata di mano e quindi di optare per il classico sacchetto usa e getta.

In realtà, sebbene meno resistenti rispetto alle shopper riutilizzabili, anche questi sacchetti possono avere una seconda (e una terza, una quarta…) vita. Basta fare un po’ di attenzione al modo in cui si ripone la spesa al loro interno e al modo in cui li si conserva una volta arrivati a casa. Se ne avete accumulati un po’ e non volete gettarli, la cosa migliore da fare è sistemarli in maniera ordinata per risparmiare spazio e trovarli più facilmente quando vi serviranno. Vediamo alcuni metodi salvaspazio da provare subito.

Sacchetti di plastica, i trucchi per tenerli in ordine

Le shopper riutilizzabili per fare la spesa sono senza dubbio un modo intelligente per tutelare l’ambiente. Ma se le avete dimenticate a casa, al supermercato potete utilizzare i classici sacchetti di plastica: alcuni di essi sono in materiale 100% compostabile, e possono quindi essere impiegati per la raccolta differenziata come buste dell’umido. Altri invece, solitamente molto più resistenti, sono adatti ad essere riutilizzati anche per la spesa. Se ne avete diversi, non gettateli via: farete del bene all’ambiente portandoli ancora con voi per la spesa, almeno fin quando non si saranno irrimediabilmente rotti. Scopriamo come tenerli in ordine a casa.

Come piegare un sacchetto di plastica

Tutti noi abbiamo un cassetto, solitamente in cucina, dove riporre le buste di plastica accumulate con il tempo. Generalmente, al suo interno vige il caos più assoluto: sacchetti di ogni tipo si ammucchiano in maniera disordinata, facendovi perdere tantissimo tempo quando ne dovete recuperare uno al volo e rischiando di rovinarli, magari incastrandoli involontariamente nel chiudere il cassetto. Per fortuna, ci sono alcuni semplici trucchetti per riportare l’ordine in questo angolo “disperato”: basta piegare i sacchetti di plastica sino a ridurli di piccolissime dimensioni, recuperando tanto spazio utile. Ecco alcuni metodi da provare.

Il triangolo

Il primo metodo è semplicissimo e vi farà risparmiare un sacco di spazio. Consiste nel trasformare ogni busta di plastica in un piccolo triangolo da avere sempre in borsa, così da evitare di doverne acquistare delle altre quando andrete a fare spesa la prossima volta. Come fare? Innanzitutto, stendete bene il sacchetto su una superficie piana, con il fondo rivolto verso di voi e i manici lunghi, e stiratelo attentamente con le mani: in questo modo eliminerete l’aria al suo interno e le eventuali pieghe. Ora piegate il sacchetto per il senso della lunghezza.

Potete farlo in due modi diversi: il primo consiste nel piegare il sacchetto a metà, facendo coincidere i due manici, per poi piegarlo una seconda volta, sempre a metà. L’altro sistema, invece, prevede di piegare un lato del sacchetto per un terzo della sua larghezza, per poi ripetere il procedimento dall’altro lato. In ogni caso, ricordate sempre di stirare la busta con le mani ad ogni passaggio, per far fuoriuscire l’aria che si forma al suo interno. Quando avrete ottenuto una striscia lunga e sottile, potrete passare alla fase successiva.

Partendo dal fondo del sacchetto, piegate uno dei due angoli in basso portandolo verso il lato opposto, in modo da formare un triangolo. Ripetete con l’angolo opposto, formando ancora un altro triangolo, e così via salendo verso l’alto fino a quando non sarete arrivati ai manici. Prendete questi ultimi e ripiegateli una volta su loro stessi, quindi infilateli all’interno del triangolo per tenerli fermi. Avrete un sacchetto di plastica piegato alla perfezione e ormai piccolissimo, da portare ovunque. Per riaprirlo, vi basterà tirare fuori i manici e scuoterlo un po’.

Il nodo

Un secondo metodo, anch’esso salvaspazio, è solo appena più complicato. Iniziate piegando il sacchetto a metà, facendo corrispondere i manici l’uno sopra l’altro, e poi di nuovo a metà, fino ad ottenere una striscia di pochi centimetri di larghezza. Dopo aver premuto bene sulla busta per far uscire tutta l’aria, sollevate uno dei due lati della striscia e portatelo al centro, incrociandolo come a fare un nodo di cravatta. Infilate il lato opposto all’interno dell’anello che avrete formato e tirate non troppo forte, in modo che il nodo si stringa.

Ora non vi resta che infilare i due lembi del sacchetto all’interno del nodo per recuperare più spazio possibile. Anche in questo caso, la busta avrà ormai raggiunto dimensioni minuscole e potrete portarla sempre con voi. Quando avrete bisogno di aprirla, tirate fuori i manici e premete leggermente per sciogliere il nodo, facendo attenzione a non graffiare la plastica. Con questo metodo di piegatura, potrete stare tranquilli che nessuna busta si aprirà da sola nel momento meno opportuno.

Come arrotolare i sacchetti di plastica

Se il vostro problema non è avere sacchetti di dimensioni minuscole da portare in borsa, bensì semplicemente riordinare il cassetto dove li riponete abitualmente, potete provare un’ultima tecnica geniale. Prendete tutti i vostri sacchetti di plastica e disponeteli su un tavolo. Iniziate dal primo: stendetelo ben aperto sulla superficie piana e stiratelo con le mani per far uscire l’aria al suo interno. Quindi piegatelo a metà nel senso della lunghezza, facendo combaciare i manici. Ora sollevate questi ultimi e piegateli lateralmente, formando un angolo retto tra i manici stessi e il resto del sacchetto.

Non vi resta che arrotolare la busta a partire dai manici, sino ad arrivare a 3/4 centimetri dal fondo. A questo punto, prendete un altro sacchetto, spianatelo e piegatelo a metà, quindi posizionatelo in modo che i manici poggino sul fondo della busta precedente. Continuate ad arrotolare, così che il secondo sacchetto rimanga intrappolato nel primo e formi un rotolo unico. Procedete con questo metodo utilizzando tutti i sacchetti che avete. Alla fine, prendete un dispenser di salviette o un semplice contenitore tondo abbastanza alto e riponetevi il rotolo di buste al suo interno. Quando ve ne servirà una, non dovrete far altro che tirare i manici che sporgono: mentre il primo sacchetto finirà nelle vostre mani, i manici del secondo appariranno come per magia, pronti per essere afferrati al momento del bisogno.