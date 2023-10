Arredare casa gratis (o quasi): idee low cost fai da te!

Arredare casa nuova è un’attività divertente, ma anche molto stressante e sicuramente dispendiosa: i mobili hanno spesso dei prezzi elevati, e può succedere di dover scegliere se comprare il divano o spendere soldi per la camera da letto. E se ci fossero delle soluzioni fai da te per l’arredamento? Stiamo parlando di idee originali e low cost, realizzate con materiali di riciclo che potreste già avere per le mani – o comunque recuperare a costo quasi zero. È un ottimo metodo per trarre il massimo vantaggio con la minima spesa: con un pizzico di fortuna e un po’ di manualità, potrete ricavare dei mobili quasi completamente gratis e poter dire di averli fatti con le vostre mani. Vediamo qualche spunto creativo.

Arredare casa con il fai da te

Se avete da poco acquistato casa, sicuramente vi troverete in ballo con l’arredamento: magari avete già visto dei mobili bellissimi, che starebbero davvero bene nel nostro nuovo soggiorno, ma il prezzo è esorbitante e non sapete come fare. Certo, ci sono mercatini dell’usato e negozietti di seconda mano in cui potreste trovare complementi d’arredo in ottime condizioni e ad un costo molto contenuto, ma si tratta di trascorrere intere giornate alla ricerca di tutto quello che potrebbe servirvi per iniziare a vivere in casa – e spesso il tempo è tiranno, soprattutto quando c’è di mezzo un trasloco. Quella dell’usato resta comunque un’ottima idea per il futuro, quando vi mancheranno solo pochi pezzi per finire di arredare.

E se ne frattempo vi dedicaste al fai da te? Creare da soli i vostri mobili può essere molto più semplice di quel che pensiate, purché abbiate un minimo di manualità e tanta fantasia. Qualsiasi materiale di recupero può trasformarsi in complementi che andranno ad arricchire la vostra casa, rendendola unica e originale. In questo modo avrete non solo la soddisfazione di realizzare qualcosa di bello dal niente, ma farete del bene all’ambiente e – ovviamente – anche al portafogli. Potrete infatti avere dei mobili “nuovi” spendendo solamente il minimo indispensabile per il materiale che vi servirà per il fai da te. Ecco alcune idee originali da copiare subito.

Un tavolo fatto con le bobine di legno

Avete presente le vecchie bobine in legno usate per avvolgere i cavi elettrici? Hanno le dimensioni giuste per un tavolino – e sono davvero economiche, se non addirittura gratis. Procuratevene una e date il via ai lavori: carteggiate il legno per renderlo più liscio ed evitare schegge fastidiose, quindi applicate alcuni strati di vernice trasparente per proteggerlo. Potete anche dipingerlo con il vostro colore preferito o decorarlo a piacere. Il tavolino è già pronto, ma con qualche miglioria potete renderlo ancora più funzionale.

Ad esempio, potete acquistare dei piedini da sistemare sotto per alzarlo di qualche centimetro da terra e agevolare le pulizie domestiche. Oppure sagomare una tavola di legno da posizionare sopra per aumentare le dimensioni del piano d’appoggio: se il legno non vi soddisfa, potete farvi intagliare una lastra di vetro, ma in questo caso è meglio affidarsi ad un esperto per evitare di romperlo – o addirittura di farvi male.

Cassette di legno come mobili

Delle semplicissime cassette in legno di frutta e verdura diventano mobili bellissimi e originali. Non buttatele via, sono davvero versatili e utilissime: con un po’ di fantasia, potete assemblarle insieme e creare tanti complementi d’arredo. Ad esempio, potete farle diventare un mobiletto per appoggiare la tv, una simpaticissima libreria o delle mensole da appendere alle pareti. Il risultato è davvero splendido e potete averle a costo zero.

Anche in questo caso, potete soltanto carteggiarle un po’ e lasciarle al naturale, se amate lo stile minimal e rustico. Oppure verniciatele e decoratele a piacere, anche utilizzando la tecnica del decoupage: non sembreranno nemmeno più delle vecchie cassette. Vedrete che sarà davvero soddisfacente dar loro una seconda vita e farle rinascere sotto le vostre mani.

Le sedie? “Mixare” è bello!

Chi ha detto che le sedie debbano essere tutte uguali e coordinate? Andate di recupero e non preoccupatevi di abbinare ogni singolo complemento d’arredo: il risultato vi stupirà. Non vi resta quindi che riciclare vecchie sedie trovate qua e là, non importa se sono spaiate o non in perfette condizioni. Potrete sempre carteggiarle e riverniciarle, per farle tornare al loro splendore originario, e magari anche imbottire la seduta per stare più comodi. Avrete un soggiorno unico e originale, da far invidia ai vostri ospiti.

Pallets per divani e letti

Infine non dimenticate l’utilità indiscutibile dei pallets: utilizzati generalmente nelle fabbriche o nei negozi per spostare bancali o oggetti di grosse dimensioni, sono perfetti per l’arredamento di casa. Recuperatene un po’, meglio ancora se a costo zero, e sbizzarritevi con la fantasia. Cosa potete farne? In sala, possono dare vita ad un bellissimo divano da rivestire con tanti cuscini colorati, per uno stile eclettico che vi farà impazzire. Mentre in camera sono utilissimi per realizzare un confortevole letto: usateli per fare la base d’appoggio del materasso, e poi posizionatene un paio contro il muro per avere una bellissima testiera.

Non solo mobili: i pallets possono essere usati anche per creare dei complementi d’arredo, semplicemente poggiati alle pareti con il lato più lungo sistemato a terra. Forniscono infatti delle ottime mensoline dove sistemare libri, cornici con foto, piccoli vasi di fiori e tutto quello che stuzzica la vostra fantasia. Avete una cantina da arredare? Ricoprite una parete di pallets, fissandoli saldamente al muro, ed utilizzateli per mettere in bella mostra i vostri vini oppure tutti gli attrezzi da lavoro.

In molti casi, i pallets grezzi e non lavorati sono un’ottima scelta decorativa per un ambiente rustico, ma a volte potrebbero aver bisogno di qualche ritocco. Armatevi allora di pazienza e sistemateli: dovrete soltanto carteggiarli e poi riverniciarli con tinte ad effetto legno o con i vostri colori preferiti, magari decorandoli per rendere gli arredi ancora più originali. Una volta iniziato, non potrete più smettere e vi ritroverete con decine di pallets distribuiti per tutta casa, pronti a diventare i vostri nuovi mobili.