Come fare il decoupage: dagli attrezzi al procedimento

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Prima di imparare come si fa il decoupage, scopriamo che cos’è e che cosa serve per fare il decoupage. Il nome di questo hobby o, meglio, di questa tecnica artigianale che appassiona persone di ogni età deriva dal verbo francese “découper”, che significa ritagliare. Se fai decoupage vuol dire che dedichi il tuo tempo libero a quest’attività rilassante di ricerca di immagini da ritagliare e da incollare su superfici diverse.

Il decoupage è un’attività creativa che richiede buon gusto, creatività e precisione. Pensa che i più bravi decoupager sono esperti artigiani che utilizzano questa tecnica per decorare oggetti, mobili e suppellettili con risultati unici ed eleganti. Le superfici che è possibile abbellire con la tecnica del decoupage sono, infatti, di materiali svariati: dal legno alla ceramica, dal vetro alla terracotta, dal cartone alle plastiche. Grazie a questa attività semplice e rilassante anche tu puoi imparare come dare nuova vita a vecchi elementi di arredo, trasformandoli in pezzi ricercati con il tuo personale tocco creativo e originale. Ecco una piccola guida utile per imparare come fare il decoupage su vetro, legno, cartone e ceramica.

Come si fa il decoupage: cosa ti serve

Se è la prima volta che ti dedichi a questa attività, comincia a fare il découpage con i piccoli oggetti. Puoi usare una cassetta di legno della frutta, un vecchio piatto di ceramica, una bottiglia di vetro o una scatola di cartone. Non cercare oggetti preziosi, più usi elementi semplici e poveri più scenografica risulterà la trasformazione.

Inizia a prendere la mano con progetti contenuti, così potrai capire se hai la pazienza e la precisione che servono per fare decoupage. Il bello di prendere confidenza con la tecnica è anche quello di essere a proprio agio nello sperimentare ed esplorare inedite soluzioni creative.

Come accennato prima, la tecnica del découpage consiste nel ritagliare immagini dalla carta o dalla stoffa e incollarle sul materiale scelto. Una volta applicate, le immagini vanno protette e sigillate con strati di vernice o con la colla speciale, per regalare l’illusione che siano state dipinte direttamente sulla superficie.

Per imparare a fare il decoupage devi quindi procurarti tutto l’occorrente:

le immagini o i motivi decorativi possono essere recuperati dai ritagli di carta: giornale, fogli di carta da regalo, tovaglioli o stampe speciali per decoupage;

la colla per il decoupage è un prodotto apposito indispensabile, perché anche da asciutta resta trasparente;

è un prodotto apposito indispensabile, perché anche da asciutta resta trasparente; i pennelli devono essere di diverse dimensioni, per applicare comodamente sia la colla che la vernice, e anche morbidi per non danneggiare la carta da decoupage ;

; la vernice protettiva trasparente ti serve per sigillare il lavoro e per proteggerlo dall’usura;

ti serve per sigillare il lavoro e per proteggerlo dall’usura; le forbici e il cutter sono indispensabili per un taglio preciso e accurato delle immagini;

delle immagini; la carta vetrata può essere necessaria quando si lavora su superfici da levigare, come il decoupage su legno .

. l’alcol può servirti per pulire la superficie, come il vetro o la ceramica, che intendi decorare.

Come imparare a fare il decoupage con la plastica

Gli oggetti di plastica forniscono un buon terreno per imparare come fare il decoupage. Tieni conto che questo materiale, però, non è poroso quindi non puoi colorarlo direttamente. Prima devi stendere un primer, ovvero un prodotto aggrappante su cui, una volta asciutto, puoi applicare il fondo bianco e poi il colore che ti piace.

Puoi usare il pennello oppure una spugna intinta nel colore da picchiettare sulla mano di bianco perfettamente asciutto, così da ottenere un particolare effetto spugnato.

Se, invece, vuoi ricoprire interamente la superficie con le immagini ritagliate puoi passare direttamente alla fase successiva, ma solo dopo avere pulito con cura la superficie di plastica. Quando hai ritagliato le immagini dalla carta, assemblale a secco in modo da fare una prova e verificare l’impatto dell’insieme. Se sei soddisfatta, con l’aiuto di un pennello puoi stendere la colla sulla superficie. Applica la colla anche su ogni ritaglio e quindi fai aderire l’immagine sulla superficie, facendo attenzione a lisciare delicatamente così da non avere bolle aria. Quando hai incollato l’ultimo ritaglio, lascia asciugare. Dopodiché, non ti resta che fissare e verniciare il lavoro così da avere un aspetto uniforme. Solo quando la vernice fissante trasparente, che può avere un effetto lucido oppure opaco, si è perfettamente asciugata, puoi stendere altre mani di vernice.

I segreti del decoupage su legno

Pensa che il decoupage su legno ha origini antiche, quando i mobilieri abbellivano i mobili in legno grezzo con questa tecnica decorativa artigianale.

Il procedimento è lo stesso, solo che prima di cominciare devi carteggiare la superficie, per renderla liscia ed eliminare eventuali imperfezioni, e pulirla.

Il secondo passaggio necessario per realizzare il decoupage su legno resistente è stendere uno strato di vernice acrilica trasparente così che le immagini aderiscano bene.

Con il pennello piatto e morbido applica la colla vinilica diluita con acqua oppure la speciale colla da decoupage e incolla l’immagine sulla superficie. Infine, stendi la lacca o la vernice fissante per proteggere e lucidare il risultato finale del decoupage su legno. Ricordati di fare asciugare bene ogni mano, prima di passare alla successiva.

Il decoupage su legno si presta anche alla tecnica cracklè, che regala l’effetto invecchiato di una superficie attraversata da una sottile rete di crepe. Per abbellire il decoupage su legno con questo effetto anticato, dopo che hai incollato l’immagine, stendi l’apposita vernice invecchiante all’acqua per il decoupage e, dopo l’opportuno tempo di pausa (varia da un’ora a otto ore in base al prodotto), passa la vernice screpolante all’acqua che assicura un’affascinante screpolatura sulla superficie del tuo oggetto.

Decoupage su vetro: come si fa

Spesso si pensa che ottenere un effetto permanente del decoupage su vetro sia impossibile, invece è fattibile ed è anche facile. L’ideale è procurarsi sia la colla specifica per il decoupage che un apposito prodotto sigillante. In questo modo, l’oggetto in vetro decorato con il decoupage potrà essere lavato anche in lavastoviglie.

Prepara il disegno a secco con le immagini ritagliate da carta sottile, come quella dei tovaglioli, la carta di riso o la carta per decoupage. Controlla che la posizione sia corretta e che tutti i pezzi collimino con precisione. Il decoupage su vetro richiede grande manualità e molta attenzione ai particolari.

Una volta che la superficie è pronta e che la composizione delle immagini è stabilita, puoi dedicarti ad applicare il decoupage su vetro. Se non hai la specifica colla per decoupage, ti suggerisco di utilizzare la colla vinilica diluita con acqua. Le proporzioni corrette di solito sono un quarto di acqua e tre di colla. Con il pennello applica uno strato sottile di colla sul ritaglio e posizionalo sul vetro. Assicurati che non ci siano pieghe, liscia la superficie e procedi. Quando hai terminato la composizione, spennella un altro strato sottile di colla sulle immagini.

Lascia che la colla asciughi completamente, perché quando fai decoupage su vetro conviene aspettare diverse ore, e poi procedi con una seconda passata di colla. Fai riposare e asciugare il lavoro per una notte intera prima di dedicarti all’ultimo passaggio: sigillare il decoupage su vetro. Questa è un’operazione delicata. Devi coprire in maniera uniforme tutta la superficie di vetro e non solo l’area con il disegno con un apposito prodotto sigillante che rende il tuo lavoro a prova di acqua.

Quando hai terminato di rivestire l’oggetto, lascia che asciughi per un giorno. Volendo, puoi ripetere l’operazione una seconda volta, ma se hai effettuato la finitura sigillante con cura non è necessario.

Come puoi immaginare, il decoupage su vetro produce risultati straordinari sia che tu scelga di adottare uno stile moderno sia che opti per una decorazione vintage, ma è necessario avere una grande manualità unita a un po’ di pazienza.

L’arte di fare decoupage su ceramica

Fare decoupage sulla ceramica è molto simile a lavorare su superfici come il legno o la plastica. L’unica difficoltà è data dalla forma dell’oggetto che di solito con la sua sagoma curva non rende così facile l’applicazione dei ritagli di carta. Attaccare immagini sulla superficie piatta di scatole di legno o di vassoi di plastica è sicuramente più semplice che cercare di fare aderire i ritagli sulla forma curva di tazze e brocche. L’ideale è cominciare dal bordo liscio dei piatti fondi o dal fondo dei piatti piani. Per risolvere il problema delle superfici concave di tazze e vasi basta praticare dei tagli perpendicolari che permettono all’immagine di avvolgere la superficie.

ll decoupage su ceramica, piatto, vaso o tazza che sia, prevede gli stessi passaggi fondamentali del tradizionale decoupage. Devi prima preparare la superficie e pulirla, eventualmente preparare il fondo rinnovando l’oggetto con una vernice di un nuovo colore e poi passare alle immagini. Una volta scelte, distribuisci uno strato di colla vinilica e poi fai aderire la carta. Lascia asciugare, prima di passare un secondo strato di colla vinilica. Infine, applica la finitura con una vernice trasparente sigillante. Con il decoupage su ceramica puoi creare bellissimi piatti decorativi da appendere alla parete, piatti centrotavola per il tavolino del salotto o svuota-tasche da tenere sulla madia all’ingresso.

I limiti di fare decoupage su cartone

Se vuoi, puoi sperimentare la tecnica del decoupage su cartone. Devi incollare i ritagli di carta leggera su scatoloni da decorare o su cartoncini da trasformare in segnalibri. Ovviamente, essendo un materiale molto poroso devi fare maggiore attenzione perché la colla può deformare la superficie. L’ideale è mixare il decoupage su cartone alla pittura, così da evitare di impregnare l’oggetto di carta con troppa colla e rovinare inevitabilmente il risultato finale.

Come fare il decoupage tridimensionale

Sai che ci sono diverse varianti del decoupage? Oltre al découpage classico, secondo cui si incollano le immagini su una superficie e poi si verniciano, ci sono due varianti interessanti che puoi provare a sperimentare, solo dopo che hai imparato a destreggiarti con la tecnica tradizionale.

Decoupage tridimensionale piatto

Devi utilizzare più copie della stessa immagine per creare un effetto tridimensionale che può essere piatto o bombato. Per realizzare il decoupage tridimensionale piatto, devi tagliare le immagini e incollarle una sopra l’altra, separate da distanziatori biadesivi, in modo che alcune parti sporgano dalla superficie così da dare profondità alle immagini.

Decoupage tridimensionale bombato

Quando hai maturato una buona esperienza e manualità con il decoupage classico e hai sperimentato con successo quello tridimensionale piatto, puoi cimentarti con il decoupage 3D bombato. Qui serve molta tecnica per creare, bulino e silicone o pasta acrilica alla mano, l’effetto dei bassorilievi con una perfetta prospettiva.