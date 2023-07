Quanti modi ci sono per riutilizzare la carta?

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Come riutilizzare la carta

Dai fogli della stampante ai giornali, passando per la carta regalo (tra Natale e compleanni se ne accumula sempre tantissima): chiunque ha in casa tutto questo materiale che, una volta utilizzato, viene solitamente gettato via. La raccolta differenziata della carta è senza dubbio un ottimo sistema per fare del bene all’ambiente, visto che può essere così riciclata e tornare a nuova vita. Meglio ancora, però, se siamo noi stessi a riutilizzare la carta invece di buttarla: possiamo creare lavoretti divertenti e spesso comodissimi per tutta casa, a costo praticamente zero. Vediamo alcune idee originali per riciclare la carta usata.

Perché riciclare la carta

Ci hanno insegnato che fare la raccolta differenziata è un gesto fondamentale per l’ambiente, ma sappiamo davvero il perché? Se nel caso degli imballaggi di plastica ad esempio, il vero problema è l’inquinamento, per la carta c’è un motivo ancora più importante: per la sua produzione, infatti, viene utilizzata la cellulosa ricavata dalle fibre di legno. Si stima che circa il 35% degli abbattimenti di alberi è dovuta proprio alla necessità di recuperare cellulosa a sufficienza per produrre carta su larga scala, così da soddisfare il consumo mondiale di questo materiale.

Insomma, dietro un foglio di carta si cela molto più di ciò che potremmo pensare: abbattendo alberi e intere foreste, stiamo continuando ad aumentare i livelli di anidride carbonica nell’aria – sono infatti le piante ad essere deputate all’assorbimento di CO2, per poi trasformarlo in prezioso ossigeno. Ed ecco una ragione di vitale importanza (letteralmente!) per non sprecare carta e riciclarla nella maniera corretta. Visto che fare a meno di utilizzarla è quasi impossibile, possiamo tuttavia recuperarla e darle una seconda vita in modo divertente e geniale. Scopriamo cosa possiamo fare con la carta usata, per iniziare sin da subito a dare il nostro contributo per tutelare l’ambiente – e il nostro futuro.

Come riutilizzare i fogli di carta stampata

Tutti abbiamo una stampante in casa, e a volte la usiamo non soltanto per quei documenti importanti da archiviare assolutamente, ma anche per cose molto più effimere, che ci serviranno solo per poco tempo. Cosa fare dunque dei fogli di carta stampata, una volta che non ne avremo più bisogno? La prima idea è semplicissima: se abbiamo usato solo un lato del foglio, prima di gettarlo possiamo usare anche il retro. Anche solo per fare la lista della spesa o per appuntarci qualcosa che dobbiamo ricordare, può tornare utile e non avremo così necessità di prendere un foglio nuovo.

Con i bambini in casa, inoltre, qualche foglio di carta – anche già stampata – fa sempre comodo: sul lato bianco possiamo lasciare spazio alla loro fantasia e distrarli per ore al costo di qualche pennarello colorato. Possiamo anche tenere da parte tutti i fogli di carta stampata che utilizziamo quotidianamente, se abbiamo in vista un trasloco. In questo caso, basterà soltanto appallottolarli un po’ e metterli negli scatoloni per dividere gli oggetti più fragili, evitando così che si rompano ancor prima di arrivare nella nuova casa.

Come riutilizzare la carta di giornale

L’abitudine di leggere il quotidiano ogni mattina si sta purtroppo perdendo, a favore delle riviste digitali: se per l’ambiente è di sicuro un gran risparmio di carta, ci impoveriamo però di un gesto prezioso. Qualche nostalgico non può ancora fare a meno di acquistare il giornale e ritrovare il piacere di sfogliarlo lentamente, magari durante la colazione. Cosa farne però il giorno successivo? Ci sono davvero tantissimi modi per riciclare la carta di giornale: il primo consiste nell’utilizzarla per pulire vetri e specchi. Questo è un vecchio rimedio della nonna per far tornare a splendere queste superfici senza lasciare aloni. Provare per credere.

La carta di giornale può essere poi impiegata per realizzare tante piccole decorazioni, e se abbiamo dei bambini in casa il riciclo è un ottimo metodo per dare sfogo alla loro creatività. Qualche esempio? Possiamo ritagliare dei cerchi di carta, utilizzando un bicchiere per ottenere una forma perfetta, e poi incollare al centro di ogni cerchio un bel bottone colorato. A questo punto, dobbiamo solamente tagliare la carta a striscioline partendo dal bordo esterno sino ad arrivare al bottone: avremo dei bellissimi fiorellini da appendere ovunque.

E a proposito di riciclo fantasioso, il modo migliore per riutilizzare la carta di giornale consiste nel farne cartapesta, anche senza bisogno di passare per la fase di macerazione. Il processo è semplicissimo: dobbiamo strappare i fogli di carta con le mani in strisce di piccole dimensioni, mettendole poi a bagno in un recipiente contenente acqua tiepida e colla vinilica in parti uguali. A questo punto possiamo prendere un qualsiasi oggetto – una ciotola, un vaso, un portapenne – e ricoprirlo di pellicola trasparente. Ora spalmiamo un po’ di colla vinilica diluita in acqua sulla pellicola e ricopriamo pian piano il nostro oggetto con le striscioline di carta.

Continuiamo formando più strati, ciascuno dei quali va nuovamente spalmato con il mix di colla e acqua. Alla fine, dobbiamo solamente lasciare asciugare la cartapesta per qualche ora e poi staccare delicatamente la nostra creazione dall’oggetto usato come modello. Avremo una sua replica perfetta – solo di dimensioni leggermente diverse – da colorare a piacere con pennello e colori a tempera. Non è un’idea geniale per divertirsi con i bambini e creare tante belle decorazioni per tutta casa? Basta avere solo un po’ di fantasia.

Come riutilizzare la carta regalo

Infine, vediamo qualche idea per riciclare la carta regalo. Ogni volta che si festeggia qualche occasione – dal Natale al compleanno -, ci ritroviamo con tanti regali da scartare (e tanta carta da gettare via). Se facciamo un po’ di attenzione, possiamo recuperare la carta regalo e usarla per tante piccole idee di riciclo. Ad esempio, possiamo usarla per impacchettare qualche dono più piccolo (in questo modo, avremo margine per tagliare via le parti più usurate della carta, quelle dove ad esempio è stato attaccato precedentemente lo scotch).

La carta più vivace e colorata può essere usata per tappezzare i cassetti: basta prendere le misure corrette, armarsi di forbici e preparare il foglio di carta regalo da incollare sul fondo del cassetto, per renderlo immediatamente più elegante. Infine, questo tipo di carta è perfetta per decorare vecchie scatole di plastica o di cartone, così da dare loro nuova vita. Anche in questo caso, ci serviranno solo forbici e colla: una volta decorate, le scatole potranno tornarci utili per mettere via i documenti, per raccogliere piccoli oggetti in tutta casa o per qualsiasi altra cosa ci suggerisca la fantasia.

