Regali di cartapesta: come realizzarli

Fonte: iStock Come creare bellissimi regali con la cartapesta

La cartapesta è una delle tecniche più divertenti e semplici per realizzare tanti oggetti, perfetta anche per i regali fai da te dedicati al Natale (e non solo!). Piace poi moltissimo ai bambini e rappresenta un ottimo modo per trascorrere un po’ di tempo con loro. Non da ultimo, richiede solo pochissimi ingredienti che tutti hanno in casa, o che ci si può procurare in maniera economica al supermercato. Vediamo come fare la cartapesta e come usare questo materiale per preparare tanti splendidi regali in vista delle prossime feste.

Come fare la cartapesta

La cartapesta è un materiale low cost, in quanto si realizza a partire da semplici fogli di giornale e colla vinilica. È dunque un’ottima idea per riciclare vecchia carta ormai inutile, invece di gettarla tra i rifiuti: darete una seconda vita a qualcosa che avete già in casa, senza sprechi e con un occhio di riguardo per il portafogli. Per la colla vinilica, invece, basta andare nel reparto cartoleria di qualsiasi supermercato per trovarne di ogni tipo e formato. Se volete usare qualcosa di ancora più naturale, soprattutto se avete intenzione di divertirvi con i vostri bimbi, potete sostituire la colla con della normalissima farina. Scopriamo come fare.

Innanzitutto, occorre sapere che la cartapesta si può produrre in due modi diversi, con o senza macerazione. Per realizzare dei regali fatti a mano è meglio la prima tecnica, tuttavia – se avete fretta o poca pazienza – il secondo metodo è altrettanto efficace e permette di ottenere ugualmente buoni risultati. In ogni caso, il divertimento è assicurato: preparate uno spazio da lavoro con tutto ciò di cui avrete bisogno e mettetevi all’opera. Potreste addirittura scoprire quello che potrebbe diventare il vostro nuovo hobby preferito!

La tecnica della creazione della cartapesta con macerazione è adatta per ottenere un composto malleabile a cui dare la forma che preferite. È quindi perfetta per creare a mano soprammobili, addobbi per la casa, oggettistica di vario tipo e soggetti festivi, come delle decorazioni natalizie. Procuratevi della carta di giornale (scegliete dei vecchi quotidiani, perché i fogli patinati delle riviste non sono adatti) e iniziate a spezzettarla. Potete farla a striscioline dallo spessore di un paio di cm, senza prestare troppa attenzione affinché siano tutte uguali. Usate le mani, perché gli strappi irregolari sono più funzionali dei bordi lisci dovuti al taglio con le forbici.

Riempite ora una ciotola con una parte di acqua e due parti di colla vinilica, mescolando bene fin quando il composto non è ben amalgamato. In alternativa, usate una parte di acqua e una di farina, sempre mescolando attentamente. Se avete in mente un progetto abbastanza impegnativo e il composto vi sembra troppo liquido, potete aggiungere ancora colla o farina, oppure del gesso per renderlo più corposo. Immergete le vostre striscioline di carta nella ciotola e lasciate il tutto a macerare per almeno un giorno, controllando di tanto in tanto la consistenza.

Passate le 24 ore, togliete la carta dal composto e strizzatela bene. Non vi resta che metterla in un mortaio e pestarla finemente, oppure in un mixer per tritarla ancora più facilmente. Dovrete ottenere una poltiglia morbida e appiccicosa, che si modella con le mani senza alcuna difficoltà. Potrete darle la forma che preferite e creare così tanti regali fai da te a bassissimo costo: ricordate solamente di lasciare asciugare le vostre opere d’arte per almeno 48 ore, in modo che si solidifichino abbastanza e non si rompano appena andrete a toccarle.

Cartapesta senza macerazione

Se non siete molto abili nel modellare la cartapesta ottenuta tramite macerazione o semplicemente non avete tempo di aspettare che i vecchi giornali diventino una poltiglia malleabile, potete procedere con una tecnica alternativa che vi permetterà di velocizzare un pochino i tempi ed ottenere dei risultati migliori. In questo caso, però, dovrete partire da un oggetto da ricoprire con la carta: può essere una ciotola, una scatola o qualsiasi altra cosa, persino un palloncino! Vi basterà infatti gonfiarlo e procedere con il rivestimento, per poi farlo scoppiare una volta che la cartapesta è ormai asciutta.

Per realizzare i vostri regali in questo modo, iniziate strappando delle strisce di giornale di circa 2/3 cm. Preparate quindi una mistura di acqua e colla vinilica (o farina) seguendo le istruzioni che abbiamo già visto in precedenza. Armatevi di un pennello piatto e grande, che renderà più agevole la stesura del composto colloso evitando grumi e grinze. Una volta che avrete sotto mano tutto ciò che vi serve, non dovrete far altro che procedere rivestendo l’oggetto che avete scelto con le strisce di carta e spennellarci sopra la mistura di acqua e colla.

Per rendere più resistente la vostra creazione, dovrete fare diversi strati di carta da spennellare con il composto colloso: non c’è una regola precisa da seguire, ma ricordate che più sono gli strati e maggiore sarà il tempo di asciugatura necessario. Quando finalmente la cartapesta sarà asciutta, potrete staccare l’oggetto che vi ha fatto da modello e personalizzare il regalo così ottenuto. Sbizzarrite la fantasia e divertitevi, magari insieme ai bambini, a decorare l’opera d’arte con tutto ciò che stuzzica la vostra creatività.

Le idee più originali con la cartapesta

Creare oggetti con la cartapesta è davvero facile, divertente ed economico. Ma cosa potete realizzare con questa tecnica? Vediamo qualche idea simpatica da cui prendere spunto per ottenere regali meravigliosi (e low cost) per i tuoi amici:

cestini portaoggetti;

cestini da riempire con il pot-pourrì (anche questo potete ottenerlo a costo zero, lasciando seccare dei fiori profumati);

formine da appendere all’albero di Natale;

portaoggetti per il bagno;

porta matite per la scrivania;

quadretto da appendere per tenere in ordine collane e orecchini.

Dopo aver preparato i vostri regali con la cartapesta, aspettate che siano ben asciutti e decorateli a piacere. Potete dipingerli con i colori acrilici, aggiungere glitter, sticker o pizzi e poi completare l’opera con uno strato di lucidante, per rendere gli oggetti più resistenti. Naturalmente, l’unico limite nella decorazione della cartapesta è la vostra fantasia: riuscirete così a creare dei lavori originali e bellissimi, che i vostri amici apprezzeranno sicuramente.