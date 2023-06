Come fare fiori di carta: idee, materiali e tecniche facili

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Creare fiori di carta è un’attività divertente e creativa che può essere goduta da persone di tutte le età. Basta pensare all’origami, l’arte giapponese che dimostra come dai materiali più semplici si possano realizzare sculture di carta colorate meravigliose, praticata da grandi e piccini con molto successo. Senza arrivare a toccare vette di tale maestria è possibile però imparare come fare fiori di carta semplici e ottenere grande soddisfazione. I fiori di carta decorativi non sono solo un modo economico per decorare le pareti di casa ma offrono anche un’ottima occasione per allenare la propria manualità ed esprimere la tua creatività. Se realizzati con pazienza, anche i fiori di carta facilissimi possono regalare benefici inaspettati, favorendo il relax e allentando lo stress. Con il tempo poi, è possibile anche arrivare a realizzare fiori di carta giganti o fiori di carta crespa per le decorazioni di eventi particolari, come feste di compleanno e matrimoni. Ma cominciamo per gradi e scopriamo materiali e tecniche per imparare come creare fiori di carta.

I materiali necessari per realizzare i fiori di carta

Prima di metterti al lavoro, prepara un cestino dove conservare il materiale che ti serve. Così, quando ti viene voglia di creare e rilassarti, hai già tutto il materiale pronto per l’uso. Ecco una lista dell’occorrente di base per i fiori di carta decorativi

Fogli di carta . Puoi utilizzare vari tipi di carta, come carta da regalo, carta velina, carta per scrapbooking, cartoncini colorati, carta da pacchi o persino fogli di vecchi libri o di giornali. La scelta della carta dipenderà dal tipo di fiore che desideri creare, dall’aspetto che desideri ottenere e dall’abilità che hai maturato.

. Puoi utilizzare vari tipi di carta, come carta da regalo, carta velina, carta per scrapbooking, cartoncini colorati, carta da pacchi o persino fogli di vecchi libri o di giornali. La scelta della carta dipenderà dal tipo di fiore che desideri creare, dall’aspetto che desideri ottenere e dall’abilità che hai maturato. Forbici . Procurati un paio di forbici affilate per tagliare la carta. Se stai lavorando con bambini, assicurati di avere delle forbici sicure, con le punte arrotondate, per loro.

. Procurati un paio di forbici affilate per tagliare la carta. Se stai lavorando con bambini, assicurati di avere delle forbici sicure, con le punte arrotondate, per loro. Colla . Per realizzare i fiori di carta, ti conviene avere sia la colla in stick che la colla vinilica entrambe ottime per attaccare insieme i fogli di diverso spessore e consistenza.

. Per realizzare i fiori di carta, ti conviene avere sia la colla in stick che la colla vinilica entrambe ottime per attaccare insieme i fogli di diverso spessore e consistenza. Matite o pennarelli . Nel tuo cesto di lavoro, non devono mancare pennarelli e matite perché ne avrai bisogno quando devi disegnare i contorni di petali e corolle prima di tagliare i fogli di carta.

. Nel tuo cesto di lavoro, non devono mancare pennarelli e matite perché ne avrai bisogno quando devi disegnare i contorni di petali e corolle prima di tagliare i fogli di carta. Filo di ferro e stecco di legno . Ecco due materiali che ti conviene procurarti con anticipo. Quando ti sentirai pronta per realizzare fiori di carta decorativi per un bouquet, avrai il necessario per creare i gambi dei fiori.

. Ecco due materiali che ti conviene procurarti con anticipo. Quando ti sentirai pronta per realizzare fiori di carta decorativi per un bouquet, avrai il necessario per creare i gambi dei fiori. Nastro adesivo. Acquista un rotolo di nastro adesivo verde, ti sarà utile quando dovrai fissare il gambo dei fiori di carta.

Tecniche per fiori di carta facilissimi

Una delle tecniche più semplici per creare fiori di carta è la piegatura. Ecco come devi fare per realizzare questi fiori di carta semplici.

Fiore di carta piegato

Taglia un quadrato di carta e piegalo a metà diagonalmente per formare un triangolo. Ripiega il triangolo a metà altre due volte. Disegna la forma di un petalo lungo il bordo piegato del triangolo e ritaglia la forma. Apri il triangolo piegato e avrai un fiore a forma di cerchio. Puoi aggiungere dettagli come il centro del fiore o altri petali con un pennarello o con pezzi di carta tagliati separatamente.

Fiore di carta a spirale

Un’altra tecnica facile è creare fiori di carta decorativi a spirale. Prendi un foglio di carta colorata e ritaglia un cerchio di carta. Non deve essere perfetto, anzi un cerchio irregolare darà al fiore un aspetto più naturale. Successivamente, taglia il cerchio in una spirale, iniziando dal bordo esterno e lavorando verso il centro. Una volta che hai ottenuto una spirale di carta, inizia ad arrotolare la spirale dalla parte esterna. Continua ad arrotolare fino a raggiungere la fine della spirale. Rilascia leggermente la spirale arrotolata per permettere al fiore di aprirsi, poi incolla le estremità per fissare la forma.

Fiori di carta a soffietto

Con un po’ di pazienza e attenzione, puoi cominciare a provare a realizzare i fiori di carta a soffietto: sono un po’ più complessi, ma ancora abbastanza semplici da realizzare. Taglia una striscia di carta lunga circa 30 cm e larga 5 cm. Piegala a soffietto, alternando una piega in avanti e una indietro lungo tutta la lunghezza della striscia.

Una volta terminata di piegare tutta la striscia di carta, unisci le due estremità con la colla così da formare un cerchio. Spingi delicatamente verso il basso al centro del cerchio per fare “sbocciare” il fiore di carta. Puoi aggiungere un po’ di colla al centro per mantenere la forma.

Fiori di carta crespa: le rose

Uno dei traguardi più ambiti quando si impara come fare i fiori di carta decorativi è riuscire a realizzare una rosa. Le rose sono tra i fiori più amati e rappresentativi, e realizzare una rosa di carta crespa può essere un progetto artistico gratificante. Per prima cosa devi tagliare una striscia di carta crespa del colore preferito, lunga circa 60 cm e larga 10 cm. Questa sarà la base per i tuoi petali di rosa.

Prendi l’estremità della striscia di carta crespa e inizia a piegarla e arricciarla su sé stessa in modo da formare il cuore della rosa. Continua ad avvolgere la carta attorno al centro, piegando e arricciando la carta man mano che procedi. Questo creerà l’effetto di petali di rosa che si aprono. Ogni tanto fermati per fissare i petali. Mentre avvolgi e arricci la carta, usa un po’ di colla così da tenere i petali in posizione. Questo aiuterà a mantenere la forma della rosa. Quando hai terminato di avvolgere il fiore di carta, puoi pensare a creare il gambo della rosa. Prendi dalla scatola dove riponi il materiale un pezzo di filo di ferro e avvolgilo con una striscia di carta crespa verde. Per fissare la carta crespa, ti basta aggiungere del nastro adesivo all’estremità del gambo alla base del fiore di carta.

Se vuoi, puoi abbellire il fiore di carta crespa aggiungendo delle foglie. Dopo che le hai disegnate con la matita sul foglio di carta crespa verde, le devi ritagliare e quindi incollare lungo il gambo della rosa. Questo è un dettaglio che darà alla tua rosa un aspetto più realistico e finito.

Ricorda, la carta crespa è un materiale modellabile, quindi non preoccuparti se i petali della tua rosa non sembrano perfetti. Le imperfezioni rendono i fiori di carta crespa ancora più realistici.

Come creare fiori di carta giganti

I fiori di carta giganti sono una tendenza diffusa nelle decorazioni per eventi e matrimoni, e possono essere un’idea scenografica in qualsiasi spazio. Se vuoi metterti alla prova con la realizzazione di fiori di carta semplici ma giganti, questi sono i passaggi da seguire.

Per i fiori di carta giganti, è meglio utilizzare un tipo di carta più spessa e resistente come la carta da imballaggio, la carta da scrapbooking o il cartoncino. Questi tipi di carta mantengono meglio la loro forma e sono in grado di sostenere la dimensione del fiore. comincia disegnando i petali che dovrai ritagliare uno alla volta. Per realizzare un fiore di carta gigante, i petali dovrebbero essere almeno di 15-20 cm di lunghezza. Ovviamente puoi farli anche molto più grandi, a seconda delle dimensioni che desideri per il tuo fiore e della quantità di carta che hai a disposizione. Avrai bisogno di diversi petali, quindi preparati a tagliare un bel po’. Per dare ai petali del fiore di carta un aspetto tridimensionale, piega leggermente la base di ogni petalo e arriccia i bordi. Puoi aiutarti nel compito, avvolgendo delicatamente i bordi del petalo attorno a una matita o un bastoncino.

Inizia a incollare i petali attorno a un centro circolare di carta, sovrapponendo leggermente ogni petalo al precedente. Continua ad aggiungere petali fino a raggiungere la dimensione desiderata per il tuo fiore.

Per creare il centro del fiore, puoi tagliare una striscia di carta, piegarla a soffietto e arrotolarla su sé stessa, quindi incollarla al centro del fiore. Puoi anche aggiungere dettagli come delle foglie giganti ritagliate dalla carta.

Il bello di creare questi fiori di carta è che puoi dare spazio alle diverse sfumature che hanno i petali di uno stesso fiore, utilizzando fogli di carta di tre diverse gradazioni dello stesso colore. Ricorda: fare fiori di carta giganti può richiedere un po’ di tempo e pazienza per via delle dimensioni importanti, ma il risultato finale sarà sicuramente spettacolare.

Idee creative utilizzare i fiori di carta

Ora che sai come fare fiori di carta semplici devi solo pensare a come utilizzarli. I fiori di carta sono perfetti per personalizzare le decorazioni delle feste di compleanno, di matrimoni, di baby shower o di qualsiasi altro evento. Puoi appenderli al soffitto, metterli come centrotavola o puoi realizzare i fiori di carta giganti da fissare alla parete per creare un bellissimo sfondo per le foto. Le feste e gli eventi non sono la solo possibilità di valorizzare le tue creazioni. Puoi usare i fiori di carta per abbellire i pacchetti regalo. Invece di un banale fiocco, perché non aggiungere un bel fiore di carta crespa? Lo stesso vale per i biglietti di auguri: aggiungi un tocco personale ai tuoi biglietti e cartoline di auguri incollando un fiore di carta semplice.

Con i fiori di carta crespa, invece, puoi realizzare dei bouquet da appendere al muro o per confezionare ghirlande decorative.

Creare fiori di carta è un’attività divertente e gratificante. Non preoccuparti se i primi risultati non saranno perfetti. Con un po’ di pratica, sarai in grado di creare una varietà di fiori di carta bellissimi e unici. Quindi, prendi la tua carta e le tue forbici e inizia a creare.