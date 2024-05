Fiori di zucca e fiori di zucchina, che differenza c’è e come si preparano

Scopriamo quali sono le differenze tra i fiori di zucca e i fiori di zucchina, come si puliscono e come utilizzarli in cucina: ecco le migliori ricette

Fonte: iStock Le differenze tra i fiori di zucca e i fiori di zucchina

Sono buonissimi da preparare fritti, ripieni o per insaporire tanti primi piatti: i fiori di zucca e i fiori di zucchina sono tipici della primavera e compaiono in questa stagione sui banchi dei supermercati con il loro caratteristico colore intenso e un buon profumo. Sapevate che ci sono differenze tra i due prodotti? Sono infatti le infiorescenze di due piante diverse, sebbene si assomiglino tantissimo e anche il loro sapore non si distingua particolarmente. Scopriamo qualcosa in più su queste prelibatezze e sul modo in cui usarle in cucina.

Fiori di zucca e fiori di zucchina: le differenze

A prima vista sembrano assolutamente identici, e d’altra parte una volta cucinati hanno lo stesso sapore incredibile: eppure, tra i fiori di zucca e i fiori di zucchina ci sono delle differenze particolari. Stiamo parlando delle infiorescenze di due piante diverse, da una parte quelle della zucca e dall’altra quelle della zucchina. Il modo principale per distinguerli consiste nell’osservarli attentamente da vicino. I fiori di zucca sono generalmente più piccoli e hanno i petali leggermente arrotondati, di colore giallo poco acceso.

I fiori di zucchina, al contrario, sono decisamente di dimensioni più generose e i loro petali sono appuntiti, presentando inoltre un colore giallo che tende all’arancione. Se non siete ancora sicuri di poter riconoscere i due tipi di fiori, non vi resta che fare l’ultima prova: quella dell’olfatto. I fiori di zucca hanno un profumo molto accentuato ed estremamente caratteristico, mentre quelli di zucchina sono quasi completamente inodore. Tuttavia, saper distinguere le infiorescenze non è poi così importante, dal momento che i due prodotti hanno lo stesso sapore e si utilizzano in modo identico.

Come raccogliere e pulire i fiori

Se avete una pianta di zucche o di zucchine, potete raccogliere voi stessi i suoi fiori. È però importante riconoscere quelli maschili da quelli femminili, per evitare di danneggiare la pianta stessa. La prima cosa da sapere è che il fiore femminile è quello attaccato al frutto e serve ad esso per crescere: quando quest’ultimo è ormai giunto a maturazione, il fiore muore e cade. Raccogliendolo anzitempo, bloccherete la crescita della zucca o della zucchina, quindi è bene fare attenzione a scegliere il momento giusto per farlo. Il fiore maschile, al contrario, si sviluppa sul proprio stelo e non porta a fruttificazione. Serve però alla pianta per l’impollinazione, motivo per cui la sua raccolta rischia di bloccare la produzione generale.

Come fare? L’ideale consiste nel raccogliere i fiori di zucca o di zucchina in modo ragionato: quelli femminili vanno raccolti solo quando il frutto è quasi completamente giunto a maturazione, mentre per quelli maschili è fondamentale lasciarne almeno uno per pianta sul proprio stelo, così da garantire che il processo di impollinazione continui normalmente. Un altro piccolo consiglio: usate le prime ore del mattino per procedere con la raccolta, in modo che i fiori siano ancora ben aperti e si possano quindi pulire con molta più facilità.

La pulizia dei fiori di zucca e di zucchina è molto importante: come prima cosa, allontanate delicatamente i loro petali ed eliminate il pistillo presente all’interno. Poi sciacquateli delicatamente sotto acqua corrente e asciugateli con della carta assorbente. Aspettate che siano completamente asciutti e poi riponeteli in un contenitore a chiusura ermetica, cercando di non pressarli troppo per evitare che si sciupino. Se conservati in frigorifero, possono mantenersi per almeno un paio di giorni senza rovinarsi. Al contrario, se avete intenzione di usarli dopo molto tempo, conviene congelarli: essendo però i fiori molto delicati, devono prima essere cucinati. Non vi resta dunque che scegliere la vostra ricetta preferita e poi procedere.

Le migliori ricette con fiori di zucca e di zucchina

Vediamo adesso alcune delle ricette migliori con i fiori di zucca o con i fiori di zucchina. Partiamo ricordando che questi prodotti hanno un sapore molto delicato, quindi si prestano a davvero tantissime preparazioni diverse. La più famosa è probabilmente quella dei fiori fritti, che si adatta perfettamente ad un contorno sfizioso o ad un finger food per chi cerca idee per un pranzo a buffet. Come si preparano? Basta semplicemente scegliere la pastella che preferite, solitamente a base di farina, latte, uova e un pizzico di sale, sbattendo attentamente il composto sino a che non diventa liscio e privo di grumi.

Immergete i fiori uno alla volta nella pastella con delle pinze e tuffateli in una padella con abbondante olio di semi già a temperatura, girandoli un paio di volte fin quando non saranno ben dorati. Da ultimo, lasciateli raffreddare su un foglio di carta assorbente per evitare l’eccesso di olio e servite in tavola. Una variante gustosissima è quella dei fiori fritti ripieni, in particolare nella versione tipica romana. In questo caso, i fiori vanno riempiti con acciughe sott’olio e mozzarella, prima di essere passati in pastella e infine fritti.

Naturalmente, quando parliamo di fiori ripieni si può davvero spaziare sulla base dei propri gusti: tra le varianti più prelibate ci sono quella con il ripieno di zucchine e ricotta o quella con il ripieno di speck e mozzarella. Ma i fiori di zucca e di zucchina sono ottimi anche per impreziosire primi piatti. Volete qualche idea? Preparate un piatto di fusilli con fiori e feta: dopo aver pulito i fiori, tagliateli a pezzi e cuoceteli per qualche minuto in padella con olio e uno spicchio d’aglio. Metà dei fiori va quindi frullata e aggiunta di nuovo in padella, assieme alla feta. Scolate la pasta al dente e fatela saltare con il suo condimento.

Un’altra ricetta prelibata è quella del risotto con fiori di zucca o di zucchina e gamberetti, dal sapore raffinato. I due ingredienti vanno cotti a fiamma bassa in padella, con olio e cipolla, aggiungendo sale, pepe e prezzemolo. Il riso va cotto direttamente in padella assieme al suo condimento, versando insieme un bicchiere d’acqua e brodo vegetale al bisogno. Una noce di burro a fine cottura servirà a mantecare il tutto: il vostro risotto è pronto. Un’ottima alternativa consiste nel preparare l’orzotto, ovvero di utilizzare l’orzo al posto del riso.