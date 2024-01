Fonte: iStock I fiori invernali e le loro caratteristiche

I fiori invernali hanno bisogno della giusta protezione, soprattutto durante i periodi freddi, dove possono diventare ancora più delicati. C’è bisogno dunque della giusta cura, onde evitare che si danneggino o si indeboliscano. Basta davvero poco per garantire la giusta protezione dalle temperature basse. Gli amanti del giardinaggio o coloro che possiedono un orto sul balcone non possono rinunciare alla cura dei propri fiori, anche durante i mesi invernali. Quando ormai la stagione fredda sta per arrivare, si consiglia innanzitutto di spostare i vasi delle piante in zone riparate del giardino, in modo tale che stiano al sicuro dalle intemperie e dal clima gelido.

I fiori invernali sapranno meravigliare anche durante questi periodi, poiché si potranno osservare delle stupende fioriture come le calendule, le viole, i ciclamini e i gelsomini. Inoltre, l’inverno è il periodo ideale per dedicarsi alla coltivazione dei cavoli ornamentali. Per offrire il massimo delle cure occorre quindi conoscere al meglio quali sono i fiori invernali, poiché allo stesso modo sarà possibile donare un tocco di eleganza e fascino in più al proprio giardino.

Di norma, la maggior parte delle piante che resistono al freddo produce dei fiori dai colori tenui e di piccole dimensioni, non particolarmente profumati. Le colorazioni possono variare dal giallo tenue, al bianco o al rosa e viola, anche se poi si possono trovare delle eccezioni ma sono comunque in grado di rallegrare il giardino o il balcone. Sono piante a crescita lenta, che non necessitano di un clima mite per fiorire e germogliare, ma danno grandi soddisfazioni proprio quando le altre piante “dormono”. Possono essere coltivate sia nel terreno che in vaso e non necessitano particolari cure, anche se l’ideale è fornire un terriccio ricco, fresco e drenato, con innaffiature scarse e prediligono una ombra luminosa.

Vediamo nel dettaglio tutti i fiori e le piante invernali che sono tipici della stagione invernale e che possono essere tenute per dare un tocco in più sia in casa che nel proprio giardino.

Il ciclamino

Fra le prime piante si trova sicuramente il ciclamino. La sua fioritura può subire delle variazioni in base al periodo di semina. Lo si trova normalmente in Italia ed è una varietà Persicum, proviene cioè dall’Oriente.

Generalmente, anche se questa pianta fiorisce durante la stagione autunnale, può persistere anche durante l’inverno, tanto da essere conosciuto per la sua capacità di fiorire sotto la neve. Ha fiori a forma di farfalla in tonalità di rosa, bianco e viola. Cresce bene in giardino e in vaso. Allo stesso tempo però il ciclamino necessita della giusta attenzione; pertanto, si consiglia di tenerlo al riparo dal freddo spostando i vasi all’interno dell’abitazione in luoghi luminosi e lontani dalle fonti di calore.

Il cactus di Natale

Tra i fiori invernali si trova anche il cactus di Natale, simile alla tradizionale stella di Natale. Questa pianta non ha bisogno di cure particolari e può garantire una perfetta fioritura durante i mesi invernali, senza andare incontro a nessun tipo di complicazione. La fioritura avviene generalmente durante il periodo più freddo quando sono in corso le festività natalizie. In Europa è riconosciuta come una pianta tipica d’appartamento.

Agrifoglio

Questa è la pianta natalizia per eccellenza e produce piccoli fiorellini bianchi ma è riconosciuto grazie alle sue bacche rosse e il fogliame verde scuro, lucido e pungente che persiste durante tutta la stagione invernale. Non deve però gelare eccessivamente e, se collocato sul balcone, l’agrifoglio è particolarmente decorativo e resiste anche alla pioggia e all’inquinamento.

Il Rododendro

Dopodiché si trova il Rododendro, il quale garantisce la sua fioritura al termine del periodo invernale. È consigliabile prendersi cura di questa meravigliosa pianta durante tutto l’anno per veder sbocciare delle splendide rose invernali.

Calendula

Tra i fiori invernali non può assolutamente mancare la calendula. Si tratta di un fiore davvero pregiato che può fiorire durante tutto l’anno, garantendo delle fantastiche fioriture anche di mese in mese. Bisogna precisare però che questo fenomeno tende a verificarsi maggiormente nei luoghi dove il clima è piuttosto mite, ma basta davvero poco per vedere sbocciare dei bellissimi fiori anche durante l’inverno.

Viola cornuta

In seguito alla calendula, si trova la viola cornuta, nota per la sua resistenza al clima rigido. Questa varietà di viola della famiglia delle Violacee non presenta nessun tipo di problema nemmeno durante gli inverni più rigidi o durante le intemperie. I colori dei suoi fiori sono particolarmente affascinanti e vivaci: arancio, viola, rosso, bianco, giallo… e donano un tocco di colore anche nella stagione invernale in giardino o sul balcone. Tuttavia, è preferibile spostare sempre i vasi nelle zone riparate del giardino o del balcone, soprattutto nei posti più freddi, dove il clima è sempre gelido. Anche se questa pianta sarà ricoperta da neve abbondante, sarà comunque possibile ammirarne la fioritura in primavera, senza alcun tipo di complicazione.

Erica

L’erica è invece una pianta nota per la decorazione e l’abbellimento dei vasi dei balconi e dei giardini durante i mesi invernali.

I suoi fiori possono sbocciare tranquillamente dall’estate all’autunno. Per favorire il massimo del benessere di questa pianta, occorre fare attenzione ai ristagni nei sottovasi.

Questa pianta è molto resistente al freddo anche se non gradisce i ristagni di acqua e garantisce una colorazione vivace ed accesa durante tutto l’anno. I suoi piccoli fiori a grappolo sbocciano in autunno e in inverno, ma nelle zone climatiche più miti possono perdurare per buona parte dell’anno.

Cavoli ornamentali

Anche i cavoli ornamentali vengono particolarmente utilizzati per abbellire il terrazzo con stile o il giardino durante i mesi invernali, grazie alle loro affascinanti tonalità che vanno dal rosso intenso, al bianco, passando per il rosa, il lilla e il giallo.

Gelsomino giallo

Tra i fiori invernali si trova anche il gelsomino giallo, chiamato Gelsomino di San Giuseppe (Jasminum nudiflorum) ovvero una determinata specie di questa pianta, definita anche gelsomino invernale. La sua fioritura si caratterizza per la comparsa di numerosi e delicati fiorellini di colore giallo che compaiono nei mesi di novembre e dicembre. Essendo una tipologia di pianta rampicante, necessita di supporto per favorire la giusta crescita. Le sue foglie diventano marroni o rosse in inverno. A differenza del gelsomino originale, è molto più resistente agli inverni dell’Europa centro-occidentale, può sopportare temperature fino a -10° o -15° ed è anche molto facile da curare.

Rosa di Natale

La rosa di Natale, detta anche elleboro, è una pianta erbacea a fioritura invernale ed è riconosciuta per la sua elevata resistenza alle basse temperature. Di conseguenza questa pianta non necessita di particolari cure. Basterà innaffiarla di tanto in tanto, collocandola in una zona luminosa durante le belle stagioni. In questo modo si garantisce una perfetta fioritura durante l’inverno che potrà dare un tocco di vivacità al giardino o al balcone.

La leggenda narra che sia stato donato a Gesù Bambino da una pastorella. Durante la stagione estiva ha bisogno di molta luce, ma la sua coltivazione non si adatta alle regioni dal clima troppo secco. I suoi fiori sono rosa, bianchi o porpora anche se risultano tossici se ingeriti.

Bucaneve

Tra i fiori invernali si trovano anche i bucaneve, i quali rappresentano la fine del periodo invernale. Pertanto, questi fiori sbocceranno alla fine dell’inverno, quando la neve si sarà sciolta. Una piccola accortezza è quella di piantarli in autunno, posizionando sempre i bulbi alla medesima distanza.

La leggenda narra che Eva, scacciata dal paradiso terrestre e in preda allo sconforto, si trovò a vagare a lungo in una terra fredda e tetra, ma la vista di un bucaneve fatto sbocciare per lei da un angelo le diede la forza di sperare ancora. Questo è solo uno degli aneddoti e racconti che vedono come protagonista questo bellissimo fiore invernale. Sono candidi e impavidi di fronte agli ultimi freddi tanto da poterli vedere sbocciare anche con la neve. Proprio per questo motivo sono il simbolo della fine della stagione invernale.

Edgeworthia

Questo arbusto è insolito, con fiori che assomigliano a pompon bicolori che emanano un gradevole profumo. Cresce fino a circa 1,5 metri in tutte le direzioni. Può essere utilizzato come siepe bassa o anche come pianta da sfondo in terreni freschi, ricchi e ben drenati. È amante del pieno sole ma riesce a tollerare anche l’ombra parziale. Nel caso in cui il terreno non trattenga l’acqua, può anche sopportare gelate che arrivano fino a -7°.

Amamelide

Questa pianta è a foglia caduca e produce molti fiori filiformi, dalla forma leggermente arruffata, di colore giallo o arancio. Il loro profumo è delicato ma molto persistente. È una delle piante ornamentali in grado di offrire dei bellissimi fiori invernali di particolare eleganza. Tutte le specie di questa pianta, eccetto l’Hamamelis virginiana, fioriscono a partire da gennaio e la loro peculiarità è data dal fiore che prende vita sul ramo ancora spoglio. Questo arbusto, inoltre, ha sorprendenti proprietà benefiche sulla circolazione sanguigna e non solo.

Camelia

La camelia rappresenta uno dei fiori invernali più belli e colorati. È una sempreverde dalla crescita ad arbusto che dona fioriture che durano a lungo. I suoi fiori hanno dimensioni medio-grandi e hanno svariate forme, a volte sono doppi, altre semidoppi, ad anemone o a peonia. Esistono ben 80 specie circa e tutte sono originarie dell’India, Giappone e Cina. La specie Camelia sasangua fiorisce a dicembre e gennaio.

Calicantus

Il nome botanico del calicantus è Calycanthus praecox e proprio dal nome si deduce che la fioritura è anticipata. È originario della Cina, fiorisce a gennaio e produce fiori grandi e dai colori giallo pallido con interno violaceo. La sua altezza può arrivare fino ai 3 metri ed è quindi consigliabile la coltivazione in vaso o in piena terra al riparo dal vento e preferibilmente in un luogo che sia ben soleggiato.

Giacinto

Le foglie sono allungate e il suo profumo è particolarmente inebriante e riesce a rallegrare il balcone in quanto è disponibile in molti colori. Ha una infiorescenza cerosa a campana, che può essere singola o doppia e si può trovare di colore bianco, blu, giallo crema, rosa pastello o albicocca. Può anche essere utilizzato in cucina, per decorare una insalata o insaporire un dolce.

Bergenia

Questa pianta è originaria delle regioni più fredde dell’Asia ed è abituata a resistere al freddo. Inizia a fiorire a dicembre ed è una pianta perenne che resiste anche a temperature rigide, fino anche a circa -15°. Le foglie sono folte e possiedono steli pieni di fiori particolarmente vistosi a cinque petali color rosa confetto. È una pianta molto resistente e richiede molto sole per fiorire, ma può durare fino a primavera.

Crisantemo

Il Crisantemo è una pianta perenne ed è molto resistente tanto da poter sopportare qualsiasi tipo di clima oltre ad essere anche molto facile da coltivare. Offrendo un’ampia gamma di colori, è sicuramente un’ottima scelta per rallegrare l’ambiente anche nel periodo più freddo anche perché è facile mantenere la fioritura dall’autunno all’inverno. Se posizionato in un ambiente sufficientemente soleggiato, non necessita altro che qualche annaffiatura e concime.

Cotogno giapponese

Questo piccolo arbusto raggiunge al massimo 1,5 metri e fiorisce abbondantemente da febbraio ad aprile.

Il Chaenomeles japonica resiste fino a temperature fino a -25° e si adatta alla maggior parte dei terreni, predilige il pieno sole ma anche la semi-ombra. Si adatta a tutti i giardini ma anche alla città in quanto non soffre dell’inquinamento. I fiori sbocciano prima delle foglie e, grazie al suo aspetto, può essere apprezzato sia isolato ma anche come parte di una aiuola con piante basse.

Narciso

Il Narciso viene piantato in ampie fioriere da solo o in gruppo ed è un bulbo perenne e resistente che produce bellissimi fiori gialli o bianchi. La fioritura avviene sia in inverno che in primavera e predilige zone soleggiate o semi-ombreggiate e non richiede particolare cura anche se l’importante è fare attenzione ai ristagni di acqua.