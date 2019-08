Significati e alcune idee per un tattoo con il fiore di loto

editato in: da

Da sempre i fiori rappresentano un ornamento molto apprezzato per la loro varietà, i loro colori delicati e tenui o, al contrario, accesi e sgargianti. Ecco allora che, in base alle loro caratteristiche, i fiori vengono da sempre impiegati per impreziosire gli arredi, le stampe di abiti e tappezzerie, ma anche per ornare acconciature e gioielli.

Da quando però esiste l’arte del tatuaggio, i fiori sono da sempre uno dei soggetti prediletti di chi ama comunicare attraverso il loro linguaggio, le loro sfumature e la loro raffinatezza. I fiori inoltre hanno un loro linguaggio ben preciso, utilizzato spesso per comunicare emozioni e sentimenti di vario tipo: per questo sono da sempre impiegati anche nei tattoo per comunicare un messaggio o un modo di essere. In particolare, tra i fiori più amati ed apprezzati da riprodurre sotto forma di tatuaggio, c’è il fiore di loto. Ecco quali sono i significati e alcune idee per un tatuaggio con fiore di loto.

Fiore di loto: significato

Scenografico nella sua estrema semplicità, elegante e delicato, il fiore di loto porta con sé una serie di valenze molto importanti: la sua storia deriva dalla cultura asiatica e si intreccia con le credenze della religione buddista. Il fiore di loto, secondo queste culture, rappresenta la purezza e l’elevazione spirituale rispetto ai desideri terreni della vita di tutti i giorni, perché questo delicato fiore, riesce ad emergere in tutta la sua bellezza persino nelle acque più fangose, a testimonianza del suo valore.

Sempre nelle religioni asiatiche, il fiore di loto è associato alla spiritualità e non a caso molte divinità buddiste sono rappresentate nell’atto della meditazione mentre sono seduti proprio su un fiore di loto. La sua purezza è provata anche scientificamente perché il fiore di loto ha la particolare capacità di allontanare da sé le particelle di impurità mantenendosi intatto e puro.

Tatuaggio fiore di loto: perché farlo e dove realizzarlo

Perché dunque farsi realizzare un tattoo con fiore di loto? I motivi possono essere molteplici: si può desiderare di rappresentare, attraverso questo tipo di tatuaggio, la propria volontà di purezza ed eleganza, il desiderio di una maggiore spiritualità e di abbandonare i desideri eccessivamente terreni per conferire alla propria vita una maggiore saggezza e consapevolezza.

Il tattoo con fiore di loto può anche esprimere un desiderio di rinascita dopo un periodo difficile della propria esistenza, proprio come il magico fiore sorge dalle acque paludose, intatto e stupendo. Il fiore di loro sotto forma di tatuaggio può anche esprimere il desiderio di abbracciare le teorie buddiste oppure il proprio amore per la meditazione e per discipline meditative come lo yoga, tanto è vero che c’è anche una posizione di questa disciplina che si ispira proprio al fiore di loto. Inoltre, il fiore di loto è uno dei tatuaggi più di moda nel 2019!

Sono dunque molteplici i motivi che possono spingere a farsi un tatuaggio con il fiore di loto, così come sono svariati i punti in cui è possibile farlo realizzare. Ogni parte rappresenterà certamente una consapevolezza diversa. Ad esempio ci si può far tatuare il fiore di loto sulla spalla o sul collo, sul braccio o sul polso, persino sulla gamba o sulla caviglia, da solo oppure insieme ad altri soggetti. In Giappone ad esempio, il fiore di loto tattoo è spesso associato al pesce Koi che, secondo la cultura giapponese, rappresenta anche la forza e l’individualità.

Tattoo con fiore di loto: alcune idee

I significati veicolati dal fiore di loto tatuato sulla pelle variano anche in base ai colori con cui viene realizzato. Il fiore di loto azzurro, ad esempio, è uno dei più ermetici e misteriosi dato che non rivela mai il suo interno. Secondo la simbologia, questo tatuaggio del fiore di loto testimonia saggezza, conoscenza e il prevalere dello spirito sui sensi.

Il fiore di loto rosso è legato all’amore, alla passione e alla compassione: chi sceglie questo tattoo mette in primo piano il cuore. Il fiore di loto rosa, a volte confuso erroneamente con il bianco, è il tattoo con fiore di loto più speciale di tutti perché legato direttamente alla divinità di Buddha. Infine il fiore di loto bianco, uno dei più puri in assoluto, rappresenta la natura incontaminata, l’equilibrio perfetto dello spirito e solitamente viene disegnato con 8 petali. Il significato del tatuaggio con fiore di loto cambia anche a seconda che il fiore venga rappresentato chiuso o aperto.