Idee, stili e significati per tatuaggi con le stelle

Una stella grande o tante piccole stelline a formare una costellazione: i tatuaggi con stelle sono amatissimi sia da personaggi del mondo dello spettacolo che dalle persone comuni. La stella ha tanti significati e chi sceglie di portarne una sempre con sé ne riconosce il grande valore simbolico.

La creatività del tatuatore poi può far variare le diverse tipologie di disegno. Vediamo quali sono i tatuaggi con stelle più comuni e quale significato hanno.

Tattoo con le stelle: i più comuni

Molto popolare è il disegno che vede tre stelle, sia uguali che di dimensioni differenti, posizionate di solito sulla caviglia, sul piede, sulla spalla o sulla pelvi, ma niente impedisce di tatuarsi le tre stelle in altri punti del corpo. La particolarità dei tattoo con le stelle è proprio quella di essere adatti a ricoprire o impreziosire qualsiasi parte anatomica. Gli amanti dei tatuaggi più estremi si spingono addirittura a tatuarsi delle stelline anche sul viso.

Gli uomini preferiscono tatuarsi di solito una o più stelle a cinque punte, vuote e colorate esternamente, e il punto più comune dove posizionano questo tatuaggio è sulla spalla o sul petto.

I tatuaggi con tante piccole stelline che formano una costellazione sono amati, invece, soprattutto dalle donne. Un disegno che ricorda una scia, che avvolge e accarezza parti più o meno ampie del corpo. Solitamente, si sceglie di far partire questo tipo di tatuaggio dal collo e farlo scendere dalla spalla lungo il braccio o verso la scapola.

Tatuaggi con stelle e altri simboli

I tatuaggi con le stelle vengono spesso realizzato combinando queste ultime con altri simboli. I più popolari e indicati sono tutti quelli che richiamano motivi astronomici, decisamente compatibili con le stelle. Luna, pianeti o disegni di costellazioni e altri astri rappresentano la forza dell’universo e hanno un valore che può essere interpretato anche come metafora della famiglia.

Oltre ai simboli legati all’astronomia, le stelle vengono rappresentate spesso anche insieme a dei fiori, delle farfalle, delle note musicali: non c’è limite alla creatività e alla fantasia. Non mancano neanche le combinazioni di stelle con delle scritte, più o meno legate tra loro. Molto comune anche l’associazione tra una stella e un nome o una o più iniziali.

Altri tatuaggi con stelle

Tra gli altri tipi di tattoo con stelle, troviamo anche la stella a sei punte, legata al giudaismo ma anche tra i simboli esoterici più famosi. Il significato di questo segno è quello di unione e armonia tra il microcosmo e il macrocosmo. Una variante della stella a sei punte è la stella a fiore, detta “stella della fortuna”, segno di prosperità e di fortuna.

Tutti coloro che amano i tatuaggi hanno almeno un tatuaggio con stellina minuscola in uno o più punti del corpo. Perfette da essere tatuate dietro l’orecchio, sulle dita, sulla caviglia o sulla parte esterna del piede, le microscopiche stelline possono anche formare una sorta di braccialetto intorno al polso o alla caviglia. Tante ragazze amano decorare il collo del piede con una o più stelle, vuote o piene, visibili soprattutto quando si indossano sandali o decollété, con un risultato molto sexy.

Solitamente rappresentate in bianco e nero, le stelle possono anche essere colorate. Un tatuaggio molto simpatico può essere realizzato disegnando tante stelle, di colori e dimensioni differenti, che, partendo dalle spalle, coprono parte della schiena e del braccio. Una piccolo stella del colore preferito può ornare un piede o una clavicola, per un risultato vivace ma al tempo stesso discreto ed elegante. Molto popolari sono anche i tatuaggi di coppia con stelle: una o più stelle disegnate sul polso, sulla caviglia o sul polpaccio, spesso in maniera speculare, per suggellare un amore o un’amicizia.

Tattoo con stelle: i preferiti dai vip

Sono numerosi i vip che hanno scelto di decorare il proprio corpo con un tatuaggio con stelle. Tra queste, una vera trendsetter: Rihanna. La popolare cantante e attrice ha optato per una cascata di stelle che parte dal collo e arriva fino alla schiena. Gisele Bundchen ha invece scelto una piccola stellina tatuata sul polso, stessa posizione scelta anche da Eva Longoria, Penelope Cruz, Lindsay Lohan e Avril Lavigne, tra le altre. Kate Moss ha invece una stellina piccolissima tatuata sulla parte posteriore della caviglia destra. Tra le altre vip che hanno deciso di tatuare una o più stelle sul proprio corpo, Drew Barrymore, Victoria Beckham, Megan Fox, Britney Spears, Sienna Miller, Kate Hudson.