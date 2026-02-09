Miley Cyrus, perché il nuovo tatuaggio è in italiano

Aveva ammesso di essersi pentita di alcuni tatuaggi ma questo non ha fermato Miley Cyrus dal farne uno nuovo...in italiano! Ecco cosa c'è scritto

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Miley Cyrus

Quando si parla di tatuaggi, Miley Cyrus resta una delle celebrity più imprevedibili. Nel corso degli anni ha inciso sulla pelle di tutto: emozioni, riferimenti artistici, legami familiari e persino scelte di cui, a posteriori, sembra essersi pentita (come ha ammesso lei stessa qualche mese fa). Eppure, anche dopo aver raccontato di non sentirsi più rappresentata da alcuni tattoo del passato, la popstar non ha resistito alla tentazione di aggiungerne uno nuovo. Questa volta, però, ha scelto di farlo in italiano mandando in tilt i fan che hanno già iniziato a speculare su questa scelta.

Il nuovo tatuaggio di Miley Cyrus in italiano

Il nuovo tatuaggio di Miley Cyrus in italiano è una frase breve ma dal forte impatto: “Ognuno ha un angelo”. Una scelta minimal, essenziale, lontana dagli eccessi indelebili di altri periodi della cantante e attrice statunitense, che sembra parlare di protezione, fiducia e forse anche di una nuova serenità. Una frase simbolica molto potente, quindi, ma anche molto intima. È la stessa Cyrus a postare la foto sui suoi canali social e fin da subito i suoi fedelissimi hanno iniziato a chiedersi come mai abbia scelto proprio l’italiano.

La decisione di usare la nostra lingua non sembra essere casuale e aggiunge un tocco romantico al messaggio rendendo il tatuaggio ancora più evocativo. Ma soprattutto lascia spazio alle interpretazioni: si tratta di un pensiero dedicato a qualcuno di speciale? Un promemoria personale? Di certo, rispetto a molte scelte passate, questa frase sottile appare più delicata e al tempo stesso consapevole, come se la cantante stesse comunicando una versione più calma e centrata di sé, dopo le “turbolenze” degli ultimi anni. Sarà davvero così?

Tutti i tatuaggi della cantante

La pelle di Miley Cyrus è un vero e proprio album dei ricordi che spazia dai simboli legati all’arte alle frasi-manifesto, dagli omaggi alle persone importanti della sua vita ai riferimenti familiari più intimi e personali. Ogni tatuaggio sembra sottolineare e imprimere una fase diversa del suo percorso personale e artistico, così troviamo slanci creativi, momenti di rottura e anche nuovi inizi. Tra i tattoo più chiacchierati c’è sicuramente il celebre Biscione, simbolo milanese scelto durante un viaggio in Italia, che all’epoca aveva già fatto discutere.

Negli anni la cantante ha aggiunto parole-simbolo come “Freedom”, messaggi scritti a mano da figure iconiche del mondo della cultura, immagini ispirate alla musica e all’arte e persino un tatuaggio legato alla moto del padre Billy Ray Cyrus, omaggio diretto alle sue radici familiari. Solo questa estate, poco dopo aver ammesso con sincerità di non riconoscersi più in alcuni tattoo del passato, ha inciso sulla pelle la parola “Muse”, segnale di un periodo creativo particolarmente intenso. E ora con quest’ultimo in italiano sembra aver aggiunto un nuovo capitolo a questo racconto personale.

Guardando l’insieme è chiaro che per lei i tatuaggi non sono semplici decorazioni ma frammenti di una storia personale in continua evoluzione. Quindi ci viene spontaneo chiederci: quale sarà il prossimo? E soprattutto, quale lingua e quale messaggio sceglierà per raccontare il suo futuro?