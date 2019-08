Cosa significa il tatuaggio a forma di piuma e qualche idea originale

editato in: da

I tatuaggi sono una delle forme d’espressione non verbale tra le più diffuse della società contemporanea: ormai tutti – o quasi – hanno almeno un tattoo ad impreziosire qualche parte del proprio corpo e sempre più persone, sia uomini che donne, decidono di tatuarsi elementi e oggetti ispirati alla natura.

Da sempre infatti i tatuaggi rappresentano un passaggio importante della propria vita e se nelle tribù di molti Paesi del mondo il tatuaggio rappresenta un varco tra uno status sociale e l’altro, nella nostra società il tattoo rappresenta un modo per decorare il proprio corpo, per ricordare un evento speciale o esprimere attraverso un elemento puramente estetico valori, credenze o modi di essere.

Tatuaggio piuma: perché sceglierlo

Ecco allora che di tattoo ce ne sono davvero di tutti i tipi e ciascuno sceglie il disegno che più lo rappresenta, che gli ricorda qualcosa o che fa riferimento ad un avvenimento particolare della propria vita come un nuovo lavoro, un amore importante, la nascita di un figlio o un’esperienza che lo ha segnato nel profondo, dal semplice viaggio al ricordo di una persona cara.

Tra i diversi tatuaggi ce n’è uno che si sta diffondendo sempre di più ed è il tattoo piuma: delicato e profondamente significativo, il tatuaggio con la piuma rappresenta la scelta ideale di chi ama imprimere sulla propria pelle dei messaggi positivi e di speranza, perché la piuma rappresenta numerose valenze legate a sentimenti di gioia e prosperità.

Significato del tatuaggio con la piuma

Cosa significa dunque tatuarsi una piuma o scegliere un tattoo a forma di piuma? Solitamente i messaggi che vengono legati al tatuaggio con piuma sono tutti molto positivi e si riferiscono al mondo degli angeli – di cui le ali sono proprio formate da morbide piume – alla libertà, alla leggerezza d’animo e di spirito, alla voglia di sognare e di realizzare le proprie ambizioni.

Il tatuaggio piuma tra l’altro ha origini molto antiche ed è uno dei più realizzati di sempre: basti pensare che nell’antico Egitto la dea Maat, una delle divinità più venerate, veniva rappresentata proprio con una piuma di struzzo in testa, mentre presso gli Indiani d’America le piume d’aquila avevano una valenza divina visto che portavano i messaggi degli dei. Insomma fin dall’antichità le piume sono state simbolo di purezza, forza, libertà e misticismo, tanto di divenire anche oggi un simbolo molto richiesto nell’ambito dei tatuaggi.

La piuma viene oggi tatuata per diversi motivi e in diverse parti del corpo, dall’incavo del braccio alla caviglia, dal polpaccio alla spalla e porta con sé la valenza di portafortuna, di elemento protettivo che ricorda le ali degli angeli e, per lo stesso motivo, viene spesso tatuata in ricordo di qualcuno che non c’è più, ma veglia sempre su di noi. I tatuaggi piuma però non sono tutti uguali e, a seconda della tipologia di piuma che viene tatuata, hanno un significato piuttosto che un altro. Scopriamoli insieme.

Tattoo con la piuma: tutte le idee più belle

Tra i tanti tatuaggi piuma che possono essere richiesti e realizzati, ce ne sono alcuni molto amati per il loro significato più profondo. Ecco i tattoo piuma più apprezzati.

Tattoo con la piuma di pavone

Il tatuaggio della piuma di Pavone è uno dei preferiti delle coppie: simbolo di vigilanza, gentilezza e rinnovamento, per la cultura indiana la piuma di pavone rappresenta l’amore eterno. Questo tattoo con la piuma ha un forte impatto estetico perché, proprio come le vere piume del pavone, è solitamente molto colorato e appariscente.

Tatuaggio con la piuma di fenice

La fenice da sempre rappresenta la rinascita dopo momenti di grande difficoltà: il tatuaggio con piuma di fenice rappresenta dunque la volontà di esprimere un grande cambiamento che è avvenuto e che ha condotto ad una nuova vita. Spesso si scegliere il tattoo con piuma di fenice dopo una grande prova o un periodo di grandi difficoltà, come simbolo di rinascita e rinnovamento generale.

Tatuaggio con piuma d’aquila o falco

Il tatuaggio con piuma d’aquila testimonia la forza e la capacità di vivere al limite, proprio come l’aquila che riesce ad arrivare molto vicino al sole senza bruciarsi. La piuma di falco invece rappresenta velocità e intelligenza: questi due tatuaggi con la piuma sono scelti dunque da chi ha una mente fervida e vive con coraggio la propria vita.

Tatuaggio con piuma di gufo

Infine uno dei tatuaggi piuma più diffusi è quello con la piuma di gufo, simbolo di saggezza e buoni consigli: questo tattoo è molto utilizzato anche come amuleto per proteggersi dal male. Tutti i tatuaggi con piuma vengono poi spesso associati ad altri simboli: tra i più frequenti ricordiamo altri animali significativi come la rondine, anch’essa simbolo di rinnovamento, saggezza e libertà, o simboli come l’infinito, soprattutto in caso di tatuaggi di coppia.