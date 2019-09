Tatuaggi a tema libertà: idee e significati

editato in: da

La libertà è il bene più prezioso di ognuno e non c’è da stupirsi se in tanti sentono il bisogno di imprimerlo in modo indelebile sulla propria pelle. I Freedom Tattoo, tatuaggi sulla libertà, sono tra i più richiesti, e non solo tra i giovani. Se avete intenzione di farvi un tatuaggio con un simbolo della libertà, ecco alcune idee da cui trarre ispirazione.

Tatuaggio con la scritta Freedom

Se l’idea è quella di comunicare esplicitamente il significato del tattoo, allora la scritta “Freedom” è certamente inequivocabile. Per non parlare dell’equivalente in italiano, “Libertà”. Se la scelta, quindi, ricade sul lettering, è importante posizionarlo in punto dove sia ben leggibile. Di solito la scritta viene realizzata in corsivo, ed è molto indicata per impreziosire l’interno dell’avambraccio, la nuca, la parte dietro l’orecchio, i polsi, la spalla o la clavicola.

La scritta “Freedom” diventa ancora più significativa se la M viene tagliata e si trasforma in un uccello che vola via. Se vi piacciono le scritte sul corpo, potete anche scegliere di tatuare su un braccio o su un fianco un intero aforisma o una poesia a tema libertà. Molto carino potrebbe essere anche abbinare la scritta al disegno di un simbolo di libertà. Vediamo quali sono i più comuni.

Tattoo con il simbolo libertà

Sono numerosi i simboli che richiamano all’idea di libertà ma il primo che viene in mente è sicuramente qualcosa che ha a che fare con il volo e con le ali. Un uccello rappresenta in tutto la libertà e tra i tatuaggi a tema è senza ombra di dubbio il più usato. L’aquila è l’uccello che meglio incarna questo significato perché vola alto e osserva tutto dal suo punto di vista privilegiato. Ma anche le rondini o i gabbiani sono molto usati per simboleggiare la libertà. Molto comune è anche farsi tatuare uno o più uccelli che volano via da una gabbia aperta. Tutti questi tattoo con significato di libertà possono essere realizzati sia solo col nero che a colori, a seconda dello stile preferito.

Tatuaggi con il simbolo della libertà rappresentanti animali

Non solo uccelli, anche altri animali vengono tatuati per simboleggiare l’idea di libertà. Tra questi, molto affine ai volatili già citati, vi è la farfalla. Simbolo di libertà e femminilità allo stesso tempo, è uno dei tattoo più amati proprio dalle donne. Stilizzata e appena accennata o come uno sciame che copre un’intera parte del corpo, la possibilità di declinazione di questo soggetto sono davvero numerose. Anche farsi tatuare solo un paio d’ali accompagnate o meno da una scritta rende bene il tema libertà.

Tra gli animali che simboleggiano la libertà, non possiamo non inserire la manta, molto popolare nella cultura maori e nei tatuaggi di questo stile. Tra i maori, la manta è un animale che rappresenta lo spirito libero per eccellenza, senza padroni. Non è subito associato alla libertà ma anche il lupo è uno degli animali più liberi in assoluto, nonostante viva in branco. Se amate la vita selvaggia e senza condizionamenti, un tatuaggio con questo animale può dire molto di voi.

Altri tatuaggi con simbolo della libertà

Oltre a questi, esistono altri tattoo con significato libertà, amati sia dagli uomini che dalle donne. Come il soffione, da personalizzare nel modo preferito: intero o con pistilli che volano via. I più creativi potranno anche scegliere di far mutare i pistilli in uccelli. Un’altra idea da copiare per un tatuaggio sulla libertà può essere quella di una catena che si spezza, perfetta per essere incisa sul polso, sul braccio o sulla caviglia.

Gli amanti dei viaggi possono sbizzarrirsi con mappamondi, cartine, mappe, valigie, aerei e tutto ciò che rientra nella categoria. Viaggiare è strettamente collegato al significato di libertà e di tatuaggi a tema ce ne sono diversi. Anche i mezzi di trasporto comunicano libertà ma, oltre all’aereo, già citato in precedenza, è la barca a vela che sintetizza la concezione di viaggio senza condizionamenti. Stilizzata in piccolo su una caviglia o su un polso o colorata e maestosa su una spalla o dietro la schiena, la barca a vela è uno dei tatuaggi sulla libertà più rappresentativi.

Altri tatuaggi con significato libertà possono essere rappresentati con uno o più palloncini che volano in cielo o con una piuma che volteggia leggera nell’aria, da sempre simboli associati a questo tema.