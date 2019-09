Idee e significati dei tatuaggi mandala

editato in: da

Colori, linee complesse e significati profondi rendono i mandala tattoo davvero bellissimi. Si tratta di tatuaggi femminili molto particolari ed eleganti, con una precisa simbologia che si adattano ai desideri di tutte. I fiori, le figure geometriche o la rosa mandala si adattano molto bene ad un tatuaggio sulla caviglia o sul collo del piede, ma sono perfetti anche sul braccio e sulla spalla. Trasmettono dei messaggi importanti e ricchi di sfaccettature, non a caso i tatuaggi mandala sono fra i più richiesti ai tatuatori, soprattutto dalle donne.

Le idee per lasciarsi ispirare sono davvero tante: si va dal tattoo mandala più piccolo e quasi invisibile, nascosto alla vista, a quello più appariscente, ma comunque elegante. I punti in cui realizzare il tatuaggio sono tanti e ognuno con un significato tutto suo.

Tatuaggi Mandala: significati

I tatuaggi mandala, proprio come quelli maori o celtici, hanno una storia antichissima e sono legati a una lunga tradizione. Il termine “mandala” proviene dall’antico sanscrito e nella lingua indiana significa “centro” o “cerchio”. In Oriente questa parola esprime l’idea di “Universo” e di “Ruota della Vita”. Da questo punto di vista il mandala attira le energie positive e rappresenta uno scudo di difesa contro il male, aiutando chi lo sfoggia a difendersi e affrontare i dolori dell’esistenza. In sostanza dunque i mandala tattoo rappresentano il modo di ognuno di noi di affrontare e vivere la vita, scritto sulla pelle.

Tatuaggi Mandala: come scegliere forme, colori e numeri

I mandala tattoo sono legati a una precisa simbologia, ciò significa che questi disegni non sono mai casuali, ma ogni dettaglio viene curato e ha un significato importante. I colori scelti per realizzare il tatuaggio sono molto importanti perché esprimono un messaggio e vanno selezionati con cura. Il nero simboleggia le difficoltà dell’esistenza e il dolore, il bianco rappresenta la verità e un cambiamento importante, il blu indica la maternità e la propria famiglia, il rosso è il simbolo della vitalità, mentre il giallo della saggezza. L’arancione è un colore legato alla forza di volontà e alla determinazione, infine il viola è la nuance degli spiriti liberi e creativi.

Anche la forma scelta per il tatuaggio mandala esprime un significato preciso. Il cerchio è legato alla spiritualità e alla sfera emotiva, così come alla vita che continua a scorrere. Il quadrato indica la razionalità e l’uso della logica, mentre il triangolo simboleggia la direzione verso cui sta andando la propria esistenza.

I mandala sono spesso arricchiti da numeri che non vengono mai scelti a caso. L’1 rappresenta il singolo, dunque una fase dell’esistenza caratterizzata da solitudine oppure sano egoismo, il 2 indica il dualismo fra l’anima e il corpo, manifesta un confitto, con sé o con gli altri, che deve essere risolto. Il 3 è il numero perfetto, considerato divino soprattutto nella tradizione cristiana come simbolo di armonia fra anima e mente. Il 4 è il numero della forza e della stabilità, punto di equilibrio fra il mondo spirituale e quello terreno. Il 5 è la metafora del corpo e della persona nel tempo e nello spazio. Il 6 è il numero femminile per eccellenza, mentre il 7 indica un nuovo ciclo, una fase inedita della vita. Troviamo poi l’8 che, essendo multiplo di 4 è simbolo di armonia. Infine il 9 indica il mistero dell’esistenza e la fusione fra spirito e corpo, seguito dal 10, il numero della perfezione e dell’unità.

Tatuaggi Mandala: i più belli da scegliere

I tatuaggi mandala sono molto amati non solo per il loro significato profondo, ma anche per la loro varietà. Il più amato è senza dubbio il mandala tattoo sul braccio, con dimensioni medio-grandi, mentre chi ama i disegni piccoli può puntare sulla versione mini sul polso, sul retro dell’orecchio o sulle dita. Si tratta di tatuaggio molto femminili e piuttosto discreti, gettonatissimi fra le donne.

Chi invece ha voglia di farsi notare – e ispirare – può puntare sui mandala tibetani, colorati e ricchi di suggestioni, o sul mandala tree of life con l’albero della vita. Se amate i fiori vi consigliamo di regalarvi un mandala con rose o fiori di loto. Si tratta di un tatuaggio tipico del Giappone dove questa pianta ha un significato molto particolare. Il loto infatti nasce dal fango e indica la capacità di resistere anche a situazioni difficili, trovando sempre il bello della vita.