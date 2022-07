Le più belle ispirazioni per tatuaggi farfalla e come scegliere il tuo stile

Skincare expert e consulente beauty, sui miei canali troverai una guida pratica per approcciarsi al mondo della skincare o per approfondire il tema.

Fonte: istockphoto Realistici o stilizzati, scegli quello che più ti rappresenta

Molto femminile, un tatuaggio a forma di farfalla lascia infinite possibilità creative per la realizzazione: molto carino se piccolino, in bianco e nero ma anche più evidente e colorato, in stile acquerello o tribale.

L’ideale è cercare di capire cosa vogliono rappresentano i vari stili e scegliere quello che più si adatta al tuo gusto e alla tua personalità. Ricorda che un tatuaggio dura tutta la vita, sceglierlo bene è molto importante.

Il significato

Rimane tutt’oggi uno dei tatuaggi più richiesti ed il principale significato che gli si attribuisce è quello di rinascita e leggerezza, soprattutto pensando al processo di crescita di questo bellissimo insetto che passa dall’essere un bruco nel suo bozzolo a un bellissimo essere leggiadro e variopinto. Con un po’ più di interpretazione si arriva alla liberazione dall’oppressione, alla libera espressione e al cambiamento. La farfalla con le sue forze si trasforma nella versione migliore di sè stessa, rappresenta la bellezza, la vittoria e il raggiungimento dei propri obiettivi.

La farfalla è anche simbolo di femminilità, delicatezza e fantasia. Colorate ed eleganti, anche sulle zone del corpo più intime e meno visibili. Bellezza, stile, libertà.

Pensa a cosa ti fa venire in mente questo esserino, il modo migliore per scegliere ed amare un tatuaggio e dargli un significato simbolico del tutto personale.

Una farfalla colorata rappresenta la creatività e la voglia di distinguersi, mentre in bianco e nero il minimalismo e la versatilità. Una farfalla stilizzata o tribale nascosta in un disegno più grande cela un carattere libero ma introverso, una persona aperta ma da scoprire. Vediamo quanti e quali sono i diversi stili per questo tipo di disegno.

Minimal

Partiamo dalla scelta di un disegno piccolo e riservato, i tatuaggi minimalisti sono delle decorazioni semplici e con pochi fronzoli meglio se in bianco e nero. Si adattano bene ad uno stile neutro e sofisticato e non sono mai volgari.

Anche per le giovanissime, un piccolo tatuaggio delicato come questo può assumere un grande significato e accompagnarti lungo un percorso importante o simboleggiarne la fine.

Colorati

In questo caso entra in gioco anche il significato dei colori: puoi infatti sposare le due cose per creare il tuo personalissimo tatuaggio rappresentativo.

Bianco per ottimismo, purezza e tranquillità, in generale simboleggia la nascita e l’inizio; rosso per la passione, la rabbia e l’energia. Un tatuaggio di colore rosso rappresenta un carattere forte e deciso, che ama farsi rispettare.

Arancione per intimità, accoglienza e trasformazione, giallo per spontaneità e gioia di vivere ma viene anche usato come portafortuna. Una piccola farfalla gialla come monile di buon auspicio nelle situazioni quotidiane, magari sul polso o sul collo.

Scegli il blu se sei una persona molto emotiva, questo colore infatti rappresenta le emozioni forti, significa speranza, armonia e perseveranza. Rimanda alla lealtà, alla libertà, alla serenità, alla generosità, alla verità. Nonostante questo, è un colore piuttosto malinconico e tranquillo.

Il verde rappresenta salute, vita, serenità e speranza. Puoi abbinare il tuo disegno a piante e fiori per un risultato più armonioso e naturale o mescolare più tonalità di verdi all’interno delle ali della tua farfalla.

Infine il rosa che rappresenta l’amore per sé stessi, l’affetto e il romanticismo. Si tratta di un colore estremamente delicato e facile da portare, puoi spaziare tra le nuances più tenui e i colori pastello, sfumandolo con un lilla, un giallo o un bianco oppure qualcosa di più forte come un fucsia se ami le tonalità forti.

Stilizzati

E se una farfalla potesse mescolarsi ad un significato completamente differente, magari opposto che completi il tuo tatuaggio rendendolo unico al mondo?

Puoi immaginare a ciò che vorresti rappresentare e chiedere a qualcuno di provare a disegnarlo, provarci tu o cercarlo già fatto e modificarlo. L’importante è che il risultato sia unico e ti piaccia da impazzire. Una farfalla “di vetro” che si distrugge in mille schegge e cristalli può avere significato di qualcosa che finisce, di una via di mezzo tra fragilità ed ambizione, forza di ricominciare e rinascita. L’ideale è non realizzare nulla di troppo complicato, in questi casi è meglio se il disegno sia lontano dal realismo ma più simbolico, quasi come fosse disegnato al computer.

Un battito di ali, la capacità di andare avanti nonostante tutto, un tremolio o un cambiamento improvviso. Anche questo disegno lascia libera interpretazione. Come vedi le soluzioni sono infinite e una volta che hai deciso il soggetto ed il colore puoi lasciarti guidare dalla creatività.

Farfalle per le amiche

Se vuoi fare un tatuaggio con un’amica, una sorella o in generale con una persona che ami o a cui vuoi bene la farfalla può simboleggiare l’unione, la vita insieme, la forza reciproca, la solidarietà..

La possibilità di rendere questo disegno delicato e femminile lo rende automaticamente adattabile a tutti i gusti e a tutte le esigenze: una farfalla ciascuno, uguali per un legame molto forte, due più piccoline che volano insieme per la complicità e l’intraprendenza, sulla mano o sul dito per l’unione e la forza.

Tribale

Lo stile tribale è molto antico ed è anche parecchio usato nei tatuaggi moderni. Con questo stile puoi realizzare decorazioni decise, dai significati e dall’estetica forte richiamando alla passione e al significato intrinseco di questa pratica. I tribali venivano in passato disegnati sui corpi di guerrieri e capi tribù e rappresentavano per la maggior parte immagini di animali conosciuti per la loro forza e indipendenza come la tigre, lo squalo, il leone. Esistono infinte combinazioni di linee e simboli che possono essere usati per costruire il tuo disegno usando questa tecnica.

I tribali sono principalmente neri o comunque monocromatici. Scegli un colore come il rosso se vuoi renderlo più delicato e originale o il bianco per un risultato vedo-non vedo.

Qualsiasi sia lo stile che sceglierai per la tua farfalla ricorda sempre di affidarti ad un professionista e non avere fretta di trovare il disegno giusto per te. Sii sicura della dimensione, del colore e del posto del tuo corpo da tatuare per un risultato che amerai tutta la vita!