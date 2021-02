Elisa isoardi, la straordinaria somiglianza con mamma Irma su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi, i 38 anni della conduttrice tra vita privata e televisione

Questo è un momento di grande relax per Elisa Isoardi, tornata tra le sue amate montagne per trascorrere qualche giorno assieme a mamma Irma. Insieme, le due si sono dedicate alla loro grande passione comune: la cucina. E la conduttrice ha deciso di condividere un bellissimo scatto che le ritrae vicine, mostrando la loro enorme somiglianza.

“Chi vuole assaggiare?” – ha scritto Elisa Isoardi su Instagram, rivelando il suo ultimo impegno. È letteralmente con le “mani in pasta”, intenta a preparare qualche delizioso manicaretto in compagnia di sua madre, la signora Irma. Il menù del giorno, a quanto pare, prevede pasta fresca in abbondanza: mentre le cuoche provette mostrano il risultato dei loro sforzi, è impossibile non notare quanto le due si somiglino. Mamma e figlia hanno lo stesso sorriso, proprio quel sorriso con il quale la Isoardi ha incantato migliaia di telespettatori.

Insieme sono bellissime, ed è evidente la grande complicità che le lega: Elisa ha più volte raccontato dello splendido rapporto che ha con sua mamma Irma, una donna straordinaria. È stata lei a darle tutto il supporto di cui aveva bisogno quando, ancora giovanissima, la conduttrice aveva deciso di lasciare il suo paese natio per tentare la fortuna a Roma. Ed è ancora lei la sua prima fan, sempre al suo fianco nel momento del bisogno.

In questi giorni, Elisa Isoardi si sta godendo l’affetto dei suoi cari: dopo aver lasciato la capitale alla volta di Colletto di Castelmagno, minuscola frazione del cuneese dove è nata e cresciuta, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco si sta concedendo alcuni momenti di riposo. Così, la vediamo non solo in cucina assieme a sua madre, ma anche in sella alla bici mentre si rilassa all’aperto e in una chiesetta di montagna.

D’altronde, questi ritmi tranquilli potrebbero ben presto essere spazzati via da una nuova avventura televisiva. Se nei mesi scorsi la Isoardi ha partecipato a Ballando con le Stelle assieme a Raimondo Todaro, pare infatti che sia già stata chiamata nel cast dell’Isola dei Famosi. E in Honduras non avrà certo tempo per riposare, in una strenua lotta alla sopravvivenza: se anche la sua partecipazione non è stata ancora resa ufficiale, i fan non vedono l’ora di ritrovarla in tv ancora una volta alle prese con una sfida mozzafiato.