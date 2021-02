Elisa Isoardi e Caterina Balivo, la loro amicizia speciale su Instagram

editato in: da

Sono entrambe bellissime e talentuose, due dei volti più amati della televisione italiana: stiamo parlando di Elisa Isoardi e Caterina Balivo, che hanno in comune anche una splendida amicizia. A quanto pare, infatti, sono molto legate. E, di questa unione speciale, hanno deciso di dare prova sui social.

La prima testimonianza di come le due conduttrici siano amiche per la pelle è arrivata sul profilo Instagram di Elisa Isoardi, che ha condiviso una foto incantevole. Lo scatto ritrae lei e Caterina al tavolo di un ristorante, dopo aver consumato un buon pranzo e aver scambiato quattro chiacchiere insieme. “Le… una volta ragazze…” – ha scritto l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco, con un pizzico di ironia. Immediato il commento della Balivo, che ha fatto notare come l’illuminazione del locale fosse un po’ carente.

Poco dopo, ecco apparire delle divertentissime storie su Instagram, condivise da entrambe: possiamo vedere Caterina ed Elisa sorridere insieme e scherzare, proprio come solo due amiche intime sanno fare. Alla fine del pranzo, le due presentatrici hanno lasciato il locale. Ma prima che le loro strade si separassero, la Isoardi ha voluto fare uno scherzetto alla sua collega: “Allora, adesso prendiamo una sorellina e la regaliamo a Caterina e ai suoi bambini” – ha esclamato, rivolgendosi al suo amatissimo Zenit, fedele compagno a quattro zampe.

La Balivo, affatto entusiasta della proposta, ha risposto in maniera inequivocabile, facendo ben capire di non essere pronta ad accogliere un cagnolino in casa. E probabilmente a nulla saranno valse le implorazioni della sua amica: “Fai vedere questa storia ai tuoi bimbi! Bimbi, lo volete un cane?“.

Insomma, Elisa e Caterina hanno trascorso una splendida giornata insieme, prima di tornare ciascuna alla propria quotidianità. La Isoardi aveva un appuntamento dal parrucchiere per spuntare i capelli – il risultato lo ha mostrato su Instagram, con una bellissima foto. La Balivo, invece, è andata a prendere il suo primogenito Guido Alberto a scuola, per poi concedersi un trattamento rilassante.

Negli ultimi mesi, entrambe hanno vissuto un breve allontanamento dalla tv. Elisa Isoardi, dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, si è dedicata alla magnifica esperienza di Ballando con le Stelle accanto a Raimondo Todaro, mentre di recente si è accontentata di essere ospite di Oggi è un altro giorno. Caterina Balivo ha invece lasciato il suo show Vieni da Me per motivi familiari (“una scelta d’amore”, l’aveva definita in un’intervista), e da poco è tornata in pista come giurata ne Il Cantante Mascherato.