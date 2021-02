Il Cantante Mascherato: Milly splendida in fucsia, ma la Balivo conquista

editato in: da

Milly Carlucci è tornata anche questa settimana con Il Cantante Mascherato: il programma, già seguitissimo lo scorso anno, anche con questa edizione sta tenendo incollato il pubblico allo schermo.

La prima puntata aveva riservato un grande colpo di scena: l’uscita anticipata del Baby Alieno, che celava all’interno del costume colorato i Ricchi e Poveri. Il gruppo ha preso la decisione di non continuare la gara dopo le difficoltà emerse durante le esibizioni.

Ma la Carlucci ha voluto fortemente che il personaggio continuasse la sfida insieme alle altre maschere: ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, la conduttrice ha annunciato che il pubblico vedrà di nuovo la maschera. “Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato – ha spiegato –. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella”.

La puntata è partita con un immediato colpo di scena: lo svelamento della prima maschera, quella della Pecorella, che ha perso contro il Baby Alieno. Sotto il costume si nascondeva Alessandra Mussolini, che è stata una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stelle.

Raggiante ed elegantissima come sempre, Milly Carlucci ha sfoggiato un completo fucsia, un tailleur dai pantaloni skinny e dalla giacca lunga con spalline importanti, il tutto arricchito da bottoni scintillanti ton sur ton. Anche per gli accessori la conduttrice ha scelto di optare per la lucentezza, con orecchini e anelli brillanti.

Accanto a Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Costantino Della Gherardesca, c’è Caterina Balivo, che anche questa volta ha incantato tutti con il suo look. La giurata, che aveva già anticipato alcuni dettagli nel pomeriggio tramite le storie del suo profilo Instagram, ha indossato un tubino in pizzo rosa cipria, chic e sensuale, che valorizza il suo fisico asciutto.

La Balivo ha puntato su un make up d’effetto: un ombretto luccicante argentato e un rossetto rosso, in pendant con le scarpe, delle décolleté con tacco a spillo di vernice. Brillanti anche gli accessori: degli orecchini pendenti con grandi pietre scintillanti.

La conduttrice era una dei personaggi più attesi di questa nuova edizione: amatissima dal pubblico, ha confessato di recente di aver voluto una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia: “Ho tre ragazzini e un uomo impegnato e impegnativo, che peraltro ha vissuto questa pandemia in modo difficile, visto che è un soggetto a rischio”.