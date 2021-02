Il Cantante Mascherato, la decisione di Milly Carlucci su Baby Alieno

editato in: da

Dopo il malore dei Ricchi e Poveri a Il Cantante Mascherato e la scelta di abbandonare lo show, Milly Carlucci ha preso una decisione riguardo la maschera di Baby Alieno. La conduttrice, ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, ha annunciato che il pubblico vedrà di nuovo la maschera. “Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato – ha spiegato –. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella”.

Nella prossima puntata dunque sotto la maschera di Baby Alieno potrebbe nascondersi un altro personaggio famoso. I Ricchi e Poveri, come è noto, hanno abbandonato la trasmissione, palesando la volontà di ritirarsi dopo la seconda esibizione del 29 gennaio. Dopo la prima sfida era apparsa subito chiara la difficoltà di respirare sotto la maschera. Un problema che era peggiorato durate la seconda esibizione in cui i concorrenti avevano deciso di fermarsi.

“Baby alieno non ce la fa – aveva annunciato al pubblico Milly, visibilmente preoccupata -, deve uscire di scena, chiudiamo tutto per consentire ai nostri collaboratori di portarlo fuori. Purtroppo sono maschere molto belle, ma molto impegnative, si fa fatica a respirare e ogni esibizione è davvero una dura prova”.

A pochi minuti dallo spareggio fra Pecorella e Baby Alieno, era arrivata la scelta di ritirarsi. “Il baby alieno è un esperimento genetico, non è facile fare ed essere questa maschera – aveva spiegato Milly Carlucci -. Ha nostalgia di casa quindi vuole uscire dalla maschera e svelare la sua identità. Stop alle votazioni social, che siccome non sono a pagamento ci lasciano liberi di poterle annullare. Il fatto che lui esca di qui, salva di conseguenza pecorella, che era allo spareggio con lui”.

Da sotto la maschera erano quindi spuntati Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. I quattro, vestiti con delle felpe, avevano scherzato con la giuria, spiegando di aver affrontato con difficoltà le sfide sul palco a causa del poco spazio all’interno della maschera. Non resta che attendere la prossima puntata del Cantante Mascherato per scoprire come il Baby Alieno rientrerà in gioco e chi si nasconderà al suo interno.