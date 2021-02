Elisa Isoardi va all’Isola dei Famosi e cambia vita: la foto su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi, i 38 anni della conduttrice tra vita privata e televisione

Elisa Isoardi va all’Isola dei Famosi e dice addio alla Rai. Il nome della presentatrice comparirebbe tra i naufraghi dati per certi nell’edizione 2021 del reality.

Fresca dell’esperienza di Ballando con le stelle e dei rumors su lei e il feeling con Raimondo Todaro, Elisa Isoardi si appresta a cambiare vita in modo radicale, tanto da lasciare la tv di Stato per Mediaset, dopo 15 anni di onorata carriera. A confermare la presenza della Isoardi all’Isola dei Famosi è Tv Blog che mette il suo nome tra i naufraghi certi. Con lei ci saranno: Giovanni Ciacci, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul Gascoigne. Mentre sembra sfumata la presenza di Amedeo Goria.

L’Isola dei Famosi 2021 è in programma su Canale 5 a partire da lunedì 8 marzo, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, con un doppio appuntamento settimanale per il giovedì, anziché il venerdì come era trapelato precedentemente. A condurla ci sarà Ilary Blasi, la bellissima moglie di Francesco Totti. Mentre per quanto riguarda gli inviati, voci insistenti parlano di Elenoire Casalegno. Ma stando a Tv Blog non c’è ancora la conferma.

Mentre il cast dell’Isola è in via di definizione, Elisa Isoardi sembra si stia preparando per questa nuova avventura che appunto sembra segnare una svolta nella sua vita professionale. Infatti, la sua partecipazione al reality segnerebbe, almeno per ora, la fine della collaborazione con la Rai. Per altro, pare che la conduttrice sia stata corteggiata anche da Milly Carlucci che la voleva come giudice per il Cantante mascherato, ma evidentemente non è stata abbastanza convincente.

Intanto, aria di cambiamento si respira anche sul profilo Instagram della Isoardi. Da quando Elisa ha iniziato a condurre La Prova del Cuoco, foto di ricette e selfie che la vedevano intenta a cucinare hanno popolato la sua pagina social. E anche dopo la conclusione di questa esperienza – con la chiusura della trasmissione sostituita dallo show di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno – le prelibatezze culinarie la facevano da padrone.

Ma da qualche tempo, le ricette sono sparite e il profilo si è popolato di selfie che ritraggono Elisa senza trucco, in spiaggia, nelle sue ospitate a Striscia la Notizia e Verissimo (programmi Mediaset), come se stesse preparando i suoi fan a vederla al naturale, magari sullo sfondo di un paesaggio incontaminato in Honduras. E poi sono spuntate le foto della Isoardi mentre è impegnata in duri allenamenti. Tutto insomma fa pensare che si stia organizzando per partecipare all’Isola dei famosi.

Eccola quindi tutta affatica al temine di una sessione di ellittica commentare: “Ma chi è quel genio che ha inventato l’ #ellittica ???”. Il viso arrossato per lo sforzo lascia intendere il senso del messaggio. Qualcuno commenta: “Ti stai allenando per l`isola?”. E un altro scrive: “ti stai preparando per il centro america?”. Al momento la presentatrice non commenta, ma il cambiamento di stile e l’indiscrezione di Tv Blog fanno pensare che quasi certamente vedremo Elisa all’Isola.