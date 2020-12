Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei, Raimondo Todaro commenta su Instagram

editato in: da

Raimondo Todaro commenta il ballo di Elisa Isoardi e Stefano Oradei su Instagram. La conduttrice ha festeggiato il suo compleanno in modo molto speciale, dando vita a una esibizione con l’insegnante di Ballando con le Stelle. Elisa e Stefano si sono esibiti sulle note di (I’ve Had) The Time Of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, la canzone simbolo del film Dirty Dancing.

L’esperienza nello show di Milly Carlucci ha cambiato molto la Isoardi che ha scoperto una grande passione per il ballo. Come è accaduto ad Alessandra Mussolini, anche Elisa non ha nessuna intenzione di smettere di ballare. Nella clip apparsa su Instagram, la conduttrice ha svelato tutto il suo talento. “Ecco qui il mio regalo di compleanno per voi. Grazie per aver sempre creduto in me, per la bella energia che mi regalate, grazie per avermi fatto credere nei miracoli”, ha scritto.

In molti però sono rimasti sorpresi dalla scelta di Elisa che nel video non balla con il suo insegnante di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, ma con Stefano Oradei che era in gara con Barbara Bouchet. “Pazzesca. Super Eli…e poi ti sei allenata in così poco tempo.. top.. il primo di tanti show. E vola!”, ha commentato Oradei. Poco dopo è arrivato anche il Like di Raimondo Todaro che ha aggiunto poi un commento. “Top!”, ha scritto il ballerino, senza aggiungere altro.

Una reazione che ha alimentato, inevitabilmente, i gossip su un possibile legame fra i due. Nel corso di Ballando con le Stelle infatti sembrava che stesse nascendo qualcosa fra la conduttrice e il ballerino, ma al termine dello show le loro strade si sono divise. Todaro è stato avvistato con Sara Arfaoui, mentre Isoardi ha affermato di non cercare una storia d’amore.

“Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro – ha raccontato -. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”