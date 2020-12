Alessandra Mussolini cambia vita: “Ballando mi ha fatto conoscere me stessa”

editato in: da

Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle

Alessandra Mussolini cambia vita e lascia la politica dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle. L’ex parlamentare ha annunciato la volontà di rivoluzionare la sua esistenza grazie a un programma che le ha fatto scoprire nuovi orizzonti. La Mussolini è stata fra i protagonisti del programma di Milly Carlucci dove ha mostrato un lato inedito della sua personalità. Lontano dai talk televisivi, Alessandra si è messa in gioco, fra coreografie ed esibizioni straordinarie in coppia con Maykel Fonts.

A Ballando con le Stelle, la Mussolini ha dovuto superare tantissime difficoltà. Vittima di un infortunio, ha gareggiato nella finale con Samuel Peron, arrivato per sostituire Fonts, risultato positivo al Coronavirus. Alla fine Alessandra si è classificata terza, portando a casa un ottimo risultato. La sfida di Ballando non è stata semplice, ma l’ha superata alla grande, dimostrando forza di volontà e talento. “Ballando con le stelle stata una esperienza fantastica – ha confessato a Il Tempo -, non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’altro. È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista. Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere”.

Terminato lo show di Milly Carlucci, la Mussolini è pronta per vivere nuove sfide. “La politica è stata un ciclo che si è chiuso – ha spiegato -. Per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l’esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono. Bisogna essere sempre pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile”. Riguardo al futuro l’ex politica non si è sbilanciata. Di sicuro trascorrerà le feste di Natale con la sua famiglia: il marito Mauro Floriani e i figli Clarissa, Caterina e Romano.

“Quello che farò mi è sconosciuto completamente – ha ammesso -. Abbiamo vissuto un anno che ci insegna che non bisogna fare progetti né programmi. Viviamo alla giornata e si prende quello che c’è […] Ho paura di festeggiare per il 2021 e quindi la mia scaramanzia, come al solito, sarà avere una piccola treccina per il 31 dicembre, con un filino dorato nei capelli, nascosta. Ed è una cosa fantastica. Molto scaramantica”.