Come verniciare il legno: i consigli per rinnovare casa

Fonte: iStock Come verniciare il legno: i consigli più utili

Il fai-da-te è non soltanto un hobby molto divertente, ma anche un ottimo metodo per dare un nuovo aspetto alla vostra casa, spendendo poco e traendone grandissima soddisfazione. Se volete rinnovare l’arredamento o cambiare l’aspetto di un vecchio mobile, basta una semplice mano di vernice. Come fare? Si tratta di un compito molto facile, ma è importante seguire attentamente alcuni consigli per poter ottenere un risultato eccellente. Ecco allora tutti i trucchi da conoscere per verniciare il legno.

Come verniciare il legno: consigli utili

Avete fatto con le vostre mani delle splendide creazioni in legno o semplicemente volete dare nuova vita ad un vecchio mobile rovinato? Vi basterà verniciarlo per notare subito la differenza. Ma non è sufficiente acquistare un barattolo di vernice per legno e un buon pennello per riuscire in questa piccola impresa di fai-da-te. È infatti importante sapere su cosa state per lavorare: il legno grezzo è il più facile da maneggiare, perché non ha subito precedenti trattamenti ed è ancora vergine. Al contrario, un legno che è già stato laccato o smaltato richiede una preparazione più lunga. Vedremo cosa fare in entrambi i casi, per ottenere un risultato perfetto senza troppa fatica.

Per quanto riguarda il materiale, la prima cosa da acquistare è un pennello di qualità con setole morbide o un piccolo rullo (soprattutto se le superfici sono molto ampie). Sulle vernici c’è poi un’ampia scelta: la prima differenza è quella tra prodotti a base acqua, che hanno un odore meno penetrante e si rimuovono più facilmente dai pennelli, e prodotti a base solvente, che penetrano più a fondo nel legno e vanno applicati solamente in un ambiente ben arieggiato, visto il loro odore pungente. A seconda dell’effetto che volete ottenere, poi, potete scegliere tra vernici filmanti (come lo smalto), che coprono interamente il legno, e quelle non filmanti (come il mordente e l’impregnante), che lasciano intravedere le venature.

Cosa fare prima di verniciare il legno

Una volta acquistato tutto l’occorrente, iniziate a preparare il vostro ambiente di lavoro. Scegliete una stanza ben arieggiata e con un basso tasso d’umidità, così da favorire l’asciugatura della vernice. Indossate sempre dei guanti per evitare di sporcarvi le mani con prodotti che possono essere difficili da rimuovere e a volte persino irritanti per la pelle. Anche il legno va preparato prima di poter passare la vernice. La procedura è diversa a seconda che si tratti di legno grezzo o legno già verniciato, ma in ogni caso è fondamentale che la superficie sia assolutamente pulita e priva di polvere. Vediamo come fare in entrambi i casi.

Come verniciare il legno grezzo

Se il legno è grezzo, e non è quindi mai stato trattato, necessita di una preparazione particolare prima di poter essere verniciato. Come prima cosa, prendete della carta vetrata a grana grossa e passate tutta la superficie in modo da eliminare macchie ed irregolarità del legno. Proseguite poi con della carta vetrata a grana fine, così da completare l’opera e rendere la superficie liscia. Se ce n’è bisogno, questo è il momento giusto per riparare piccole scheggiature utilizzando un’apposita pasta e lasciandola asciugare bene prima di andare avanti.

Quando il legno è pronto, passatelo con un panno morbido (sceglietene uno che non lasci pelucchi) eventualmente imbevuto con acqua e ammoniaca per sgrassare a fondo la superficie da lavorare ed eliminare ogni traccia di polvere. Ora date una mano di fondo, un prodotto che serve per livellare perfettamente il legno e per proteggerlo dall’usura del tempo. Carteggiate ancora una volta, scegliendo una carta a grana molto fine e finalmente preparatevi alla verniciatura. Se volete che il mobile mantenga intatto il suo aspetto grezzo, utilizzate un impregnante o una tinta per legno che non vanno a celare le venature del legno.

Per verniciare il legno, intingete il pennello nel barattolo e sgocciolate l’eccesso di pittura, quindi iniziate a pennellare seguendo sempre lo stesso verso. Lasciate asciugare la prima mano di vernice seguendo le istruzioni riportate in etichetta, quindi passate almeno un’altra mano per avere un risultato davvero perfetto. In base al colore che volete ottenere, potete aggiungere ancora un paio di mani di vernice. Tra una verniciatura e l’altra, utilizzate della carta abrasiva a grana fine per rimuovere eventuali imperfezioni.

Come verniciare il legno già verniciato

Avete un vecchio mobile in legno che non avete cuore di buttare via e non sapete come rimodernarlo? Nessuna paura: qualche mano di vernice e sembrerà come nuovo. In questo caso, vi trovate di fronte ad un legno che è già stato trattato in precedenza. Rispetto al legno grezzo, il lavoro da fare è un pochino più impegnativo. A seconda dello stato di conservazione del mobile, è possibile agire con diversi metodi. Se il legno e la sua vernice sono ancora in perfette condizioni (è il caso di quando si vuole solo cambiare il colore ad un mobile ancora nuovo), è possibile evitare i passaggi più complicati e passare semplicemente una mano di primer ancorante, utile per far attaccare la nuova vernice al legno.

Se invece la vecchia vernice inizia a scrostarsi, occorre trattare il legno in maniera più “aggressiva”. Potete munirvi di carta vetrata a grana grossa e carteggiare a lungo il mobile, fino ad eliminare la precedente smaltatura: in questo caso, ricordatevi di utilizzare mascherina e occhiali protettivi per evitare il contatto con la polvere. In alternativa, potete usare uno sverniciatore: si tratta di un prodotto da applicare con la spatola, il quale solleva la vernice rendendo facilissima toglierla con un semplice raschietto. Ancora, potete impiegare il calore di una pistola termica per rigonfiare lo smalto e rimuoverlo con una spatola. A questo punto, dovrete levigare il legno con carta vetrata a grana fine, pulirlo bene da polvere e altra sporcizia e finalmente verniciarlo.

Nel caso in cui il mobile sia davvero molto vecchio e rovinato, bisogna procedere con qualche passaggio in più. Iniziate applicando dello stucco per legno dove ci sono scheggiature, lasciatelo asciugare per almeno 12 ore e levigate bene il tutto con la carta vetrata. Ora dovrete eliminare la vecchia vernice, procedendo con uno dei metodi che abbiamo già visto sopra. Quando avrete finito, levigate ancora con la carta vetrata: utilizzate prima quella a grana grossa per eliminare le imperfezioni più grandi, quindi passate a quella a grana fine per i ritocchi. A questo punto non vi resta che verniciare il mobile.