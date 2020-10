Mobili in legno: come pulirli nel modo corretto

editato in: da

I mobili in legno conferiscono alle nostre abitazioni un aspetto elegante e ricercato, ma hanno bisogno di una pulizia più minuziosa rispetto ad altri tipi di complementi d’arredo. Col passare degli anni, infatti, potrebbero perdere di lucentezza o rovinarsi a causa di parassiti, polvere ed umidità. Per conservarli come nuovi anche diversi anni dopo l’acquisto è quindi necessario lavarli con cura, utilizzando prodotti specifici e poco aggressivi. Vuoi saperne di più? Leggi la guida che abbiamo preparato per te!

Come pulire i mobili in legno

Prima di iniziare a pulire o lucidare i mobili in legno, è necessaria una fase preliminare per eliminare le tracce di sporco più superficiali, ovvero la polvere. Affidati quindi ad un panno di lana o microfibra per svolgere questo tipo di operazione quotidianamente. Passiamo quindi alla fase di pulizia vera e propria. Questa operazione va effettuata un paio di volte a settimana con prodotti specifici per il legno, come cere spray o sgrassanti non aggressivi. Dopo aver spolverato, applica uno strato sottile di cera o trementina con un tampone e lascia asciugare per mezz’ora circa. Poi passa un panno morbido per lucidare. I movimenti sono sempre circolari in modo da ottenere un risultato omogeneo. Con le cere, la superficie dei mobili diventa liscia e soprattutto impermeabile.

Se hai dei mobili in legno verniciato o laccati puoi optare anche per un prodotto antistatico, così da evitare che polvere e sporco vadano a riformarsi. Tre o quattro volte l’anno è invece bene dedicarsi a delle pulizie più profonde. Dopo aver spolverato consigliamo quindi di passare su tutta la superficie uno strato di cera solida. Lasciala riposare per almeno mezza giornata e poi rimuovila con una spazzola dalle setole morbide effettuando movimenti circolari. Attenta a non scegliere setole troppo dure: potrebbero infatti graffiare la superficie dei tuoi arredi. Per un risultato perfetto, lucida il tutto con un panno di lana asciutto.

Come pulire il legno con rimedi naturali

Non sempre è necessario ricorrere a costosi detergenti per dare un nuovo volto ai tuoi arredi in legno. Esistono infatti moltissimi prodotti naturali che possono rivelarsi altrettanto efficienti grazie alle loro proprietà. Ecco quelli più efficaci.

Succo di limone. Mischiatelo in un composto con due cucchiaini d’olio d’oliva e poche gocce di sapone di Marsiglia e spruzza sui mobili: li troverai molto più lucidi di prima.

Mischiatelo in un composto con due cucchiaini d’olio d’oliva e poche gocce di sapone di Marsiglia e spruzza sui mobili: li troverai molto più lucidi di prima. Le patate sono molto efficaci per pulire i mobili di legno laccato. Sbucciane una, tagliala a metà e strofinala sulla parte di mobile che ti interessa. Provare per credere.

sono molto efficaci per pulire i mobili di legno laccato. Sbucciane una, tagliala a metà e strofinala sulla parte di mobile che ti interessa. Provare per credere. Un’emulsione a base di olio di lino cotto, aceto e trementina renderà i tuoi mobili più puliti e lucidi che mai. Strofina sulla superficie fino all’assorbimento del prodotto e poi asciuga.

renderà i tuoi mobili più puliti e lucidi che mai. Strofina sulla superficie fino all’assorbimento del prodotto e poi asciuga. Il sapone di Marsiglia è molto efficace per eliminare macchie di vario tipo. Lascialo riposare per mezza giornata e poi risciacqua con acqua tiepida.

Il dentifricio è particolarmente utile se i tuoi bambini si divertono a sporcare i mobili con pennarelli e pastelli: spalmatelo sulla macchia in questione e pulite poi con un panno intriso d’acqua.

è particolarmente utile se i tuoi bambini si divertono a sporcare i mobili con pennarelli e pastelli: spalmatelo sulla macchia in questione e pulite poi con un panno intriso d’acqua. Il tè è un’ottima soluzione per rimuovere lo sporco e proteggere i mobili dal passare del tempo. Inoltre, riesce a garantire un piacevole odore.

è un’ottima soluzione per rimuovere lo sporco e proteggere i mobili dal passare del tempo. Inoltre, riesce a garantire un piacevole odore. Il caffè è un insospettabile detergente per i mobili in legno: oltre a rimuovere le macchie, garantisce al tuo arredamento anche un piacevole aspetto “vissuto”.

è un insospettabile detergente per i mobili in legno: oltre a rimuovere le macchie, garantisce al tuo arredamento anche un piacevole aspetto “vissuto”. L’acetone o l’alcool sono infine ottimi per lucidare i mobili laccati. Spargili sulla zona dove vuoi rimuovere aloni e graffi e pulisci poi una spazzola con setole semi-morbide.

Come rimuovere graffi dai mobili in legno

Oltre allo sporco, c’è un altro nemico giurato dei tuoi mobili in legno: i graffi! Che siano piccoli o grandi, di maggiore o lieve entità, risultano sempre molto fastidiosi, ed è bene correre ai ripari per mascherarli almeno. L’olio rosso, che puoi acquistare in flaconi in tutti i punti vendita specializzati, va steso con movimenti circolari sulla superficie dei mobili e garantisce risultati quasi miracolosi. In alternativa, puoi procurarti uno stick in burro di cacao e passarlo delicatamente sulla parte rovinata oppure dei pastelli a cera, dello stesso colore del legno che devi riparare. Scioglili a bagnomaria e applica la crema ottenuta sopra il graffio: il pastello ricrea il colore del legno e ripara il danno.