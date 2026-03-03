Soffioni doccia, i trucchi per pulirli e togliere il calcare

Come pulire e togliere il calcare dal soffione per la doccia: sono diversi i rimedi naturali che possiamo provare

iStock Soffioni doccia

La doccia è il nostro rifugio quotidiano, quel momento della giornata dove l’acqua lava via tutta la stanchezza e lo stress accumulato dopo ore di lavoro. A volte, però, accade un imprevisto fastidioso: apriamo il miscelatore e il getto è debole. Irregolare. A volte l’acqua viene erogata in direzioni casuali, bagnando il pavimento fuori dal box. Tutto questo porta la firma di un colpevole onnipresente nelle nostre case: il calcare. I minerali presenti nell’acqua si depositano strato dopo strato, goccia dopo goccia, e ostruiscono i piccoli ugelli del diffusore. E allora ci si chiede: come pulire i soffioni per la doccia e rimuovere il calcare?

Come pulire il soffione della doccia con i rimedi naturali

Ritrovare la lucentezza originale dei nostri soffioni richiede pochissimo sforzo e un pizzico di astuzia; molti rimedi sono alla portata di chiunque abbia un minimo di buona volontà, tra cui quelli tramandati dalle nostre nonne. Apriamo la nostra dispensa, perché proprio lì potrebbero trovarsi alcuni ingredienti che ci occorreranno.

Aceto bianco

L’aceto di vino bianco rimane ancora una volta il nostro alleato per le pulizie, perché disgrega le formazioni calcaree e le patine opache che sono tipiche degli ambienti umidi. Come fare? Prendiamo un secchio capiente, versiamo l’aceto bianco fino a creare un bel fondo profondo. Immergiamo il nostro soffione, lasciandolo in ammollo per un paio d’ore.

Trascorso il tempo di posa, ci occorre uno spazzolino dalle setole morbide, ormai destinato alle pulizie della casa e precluso all’igiene orale. Sfreghiamo ogni singolo forellino con pazienza, insistendo sulle incrostazioni visibili. L’acqua calda del risciacquo finale porterà via ogni traccia di opacità, rivelando la brillantezza del metallo.

Limone e acqua calda

Per chi rifugge l’odore pungente dell’aceto, è meglio orientarsi sull’aroma degli agrumi, un altro stratagemma. Creiamo una soluzione miscelando l’acqua ben calda con il succo spremuto di due limoni freschi, filtrando i semi, e procediamo con la classica immersione nel secchio, proprio come descritto in precedenza. Mezz’ora di ammollo è più che sufficiente per provare a disciogliere i minerali.

Se abbiamo un modello fisso di soffione, allora inumidiamo un panno morbido e spesso nell’acqua calda con il limone e avvolgiamolo intorno al metallo (deve però aderire perfettamente agli ugelli). Attendiamo pazientemente l’azione naturale dell’acido citrico; il risciacquo finale lascerà nell’aria una fragranza meravigliosa e restituirà al bagno un aspetto curato e fresco.

Dentifricio

Il tubetto che usiamo quotidianamente per l’igiene orale torna utile persino per le faccende domestiche. La pasta dentifricia ha una componente leggermente abrasiva, che possiamo sfruttare per rimuovere le opacità dell’acciaio. Mettiamo in pratica questo trucchetto solo con le paste tradizionali bianche (e non quindi con formulazioni in gel o quelle con microgranuli troppo aggressivi).

Distribuiamo un po’ di dentifricio sulle setole del nostro spazzolino, inumidendolo appena. Massaggiamo la superficie metallica, insistendo sulle zone incrostate e sui contorni degli ugelli, per poi lasciare agire il composto per un quarto d’ora abbondante. Rimuoviamo il tutto usando abbondante acqua tiepida, aiutandoci con un panno in microfibra pulito. Il risultato lascerà tutti a bocca aperta, superando ogni aspettativa iniziale.

Tanto olio di gomito

In bagno, nei luoghi più umidi della casa, le stratificazioni di sali minerali sono frequenti, perché l’acqua dura lascia tracce che si accumulano con il passare degli anni. E non è solo un problema estetico, perché con il tempo anche il getto del soffione perde vigore, facendoci perdere minuti preziosi soprattutto quando dobbiamo lavare i capelli.

La costanza è il nostro strumento principale per vincere la battaglia contro il calcare. Bagniamo ripetutamente le zone ostruite con il nostro rimedio naturale preferito. Alterniamo l’azione dei trattamenti allo sfregamento manuale, usando spazzole di diversa durezza, per poi pulire ogni singolo ugello ostruito.

Manutenzione del soffione della doccia: cosa fare per prevenire

Prevenire la formazione delle incrostazioni è del tutto possibile, e ci evita anche di dover spendere molto nel corso degli anni per riparazioni o sostituzioni dell’ultimo minuto. La durezza dell’acqua dipende dalla regione geografica in cui viviamo; se l’acqua nel luogo in cui viviamo è più “dura”, allora prevediamo sempre degli interventi di pulizia ravvicinati e metodici, da inserire nella routine settimanale per non dimenticarli.

Regole d’oro per superfici brillanti

Una delle prime cose da fare sempre è asciugare le superfici dopo ogni lavaggio, con lo scopo di prevenire l’accumulo di minerali. È un trucchetto che ci impiega pochissimo tempo: dobbiamo solo passare un panno morbido in microfibra per assorbire le gocce rimaste sull’acciaio.

Per le pulizie, evitiamo le spugne abrasive, le pagliette in metallo o i panni ruvidi, perché i materiali aggressivi graffiano le finiture lucide: proprio in quei solchi lo sporco tenderà ad annidarsi maggiormente.

Detergenti delicati

La cura dei miscelatori richiede estrema attenzione nella scelta dei prodotti e detergenti. Quando optiamo per soluzioni pronte, leggiamo le etichette con occhio critico. I detergenti a base di acido citrico sono destinati proprio a questo compito e preservano la bellezza delle cromature.

Tra i prodotti da evitare citiamo candeggina, ammoniaca, acido muriatico o acidi troppo aggressivi, che corrodono l’ottone sottostante la cromatura. Altra cosa da non fare è miscelare i rimedi casalinghi con i detersivi industriali. E c’è ancora un piccolo errore che molti tendono a commettere, di spruzzare il detergente direttamente sulla superficie: meglio evitare e spruzzarlo solo sul panno, così poi da strofinarlo sulle zone interessate con movimenti circolari e continui.

L’ultima cosa da fare, comune a tutti i rimedi naturali che abbiamo visto quanto all’uso dei classici detergenti, è la fase di risciacquo, così da eliminare ogni residuo di detergente. Le soluzioni naturali e casalinghe, come abbiamo visto, vengono in nostro aiuto, ma dobbiamo sempre considerare quanto calcare c’è; se troppo, meglio orientarsi sui prodotti specifici e professionali per mantenere la lucentezza dei soffioni a lungo.