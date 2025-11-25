iStock Pulire i vetri della doccia

Pulire i vetri della doccia è una di quelle faccende che non possiamo rimandare quasi mai, lo sappiamo bene, altrimenti il calcare si accumula, gli aloni si moltiplicano e quella patina opaca diventa quasi impossibile da eliminare. Abbiamo provato di tutto: detersivi specifici, aceto, bicarbonato, spray miracolosi. Eppure, fin troppo spesso il risultato non ci soddisfa mai del tutto.

Ma c’è un trucco che è diventato virale sui social, ovvero quello della carta da forno. Sì, proprio quella che usiamo per foderare le teglie quando facciamo i biscotti o le torte salate. Può sembrare strano, ma a quanto pare funziona per far tornare i vetri lucidi come nuovi. Costa pochissimo, l’abbiamo già in casa e non servono prodotti chimici aggressivi. Vale la pena provare, no? Vediamo come si usa e perché è diventato così popolare.

Perché si forma il calcare sui vetri della doccia

Vi siete mai chieste perché i vetri della doccia diventano opachi dopo poche settimane, anche se li puliamo con una certa regolarità? Il responsabile è sempre lui: il calcare, che possiamo definire un po’ come quel nemico invisibile che si deposita con il tempo. Il motivo è semplice: l’acqua dura che proviene dal soffione contiene minerali disciolti, soprattutto calcio e magnesio. Quando l’acqua evapora sulla superficie del vetro, questi minerali restano lì e creano quella fastidiosa patina biancastra che conosciamo fin troppo bene. È un processo del tutto naturale, che possiamo rallentare ma non evitare completamente (a meno di installare addolcitori d’acqua).

Il problema peggiora nelle zone dove l’acqua è particolarmente dura, quindi ricca di sali minerali. Più docce facciamo, più il calcare si accumula, strato dopo strato, fino a formare quelle incrostazioni ostinate. C’è da dire che non è affatto solo un problema estetico: con il tempo, il calcare rende le superfici più ruvide e ancora più difficili da pulire. Ecco perché vale la pena conoscere qualche trucchetto furbo, come quello della carta da forno, per far diventare i vetri della doccia brillanti senza troppo stress.

Come pulire i vetri della doccia con la carta da forno

Di certo è stata la semplicità a rendere tanto virale il metodo della carta da forno. Non dobbiamo fare altro che prendere un foglio e bagnarlo sotto l’acqua corrente: a quel punto lo applichiamo direttamente sul vetro della doccia e strofiniamo, sia all’interno che all’esterno del box. Poiché la carta da forno ha una superficie leggermente ruvida, aiuta ad assorbire e rimuovere il calcare, senza però graffiare il vetro come farebbero spugnette troppo abrasive. Non serve nemmeno premere troppo forte e sconsigliamo anzi di farlo: basta passare il foglio con movimenti circolari e il calcare comincia a venir via.

I vetri tornano trasparenti dopo pochi minuti, l’operazione non è difficile e non dobbiamo nemmeno usare detersivi aggressivi, o passare ore intere a tentare con qualsiasi rimedio. Solo carta da forno, acqua e un po’ di pazienza. Insomma, uno di quei trucchetti praticamente a costo zero, che non inquinano e con un prodotto che nella maggior parte delle volte abbiamo già in casa.