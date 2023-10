Riciclo del cartone e del legno: idee creative

Riciclare è un gesto d’amore per l’ambiente, ma anche per il portafogli: con un po’ di creatività, è possibile dare una seconda vita a tutto ciò che avete in casa, arredando in maniera originale ogni stanza ed evitando sprechi inutili, che inquinano enormemente. Il riciclo, infatti, non è soltanto la differenziazione della spazzatura, bensì il riutilizzare in modo alternativo quello che altrimenti si sarebbe trasformato in un rifiuto. Un esempio banalissimo è il recupero delle scatole di cartone: ne buttiamo via tantissime senza probabilmente renderci conto che quelle scatole potrebbero diventare perfetti contenitori per il riordino.

Ma anche il legno può essere riutilizzato facilmente, con un po’ di fantasia e un pizzico di manualità. Ci sono tantissimi modi per rinnovare un vecchio mobiletto o per crearne uno nuovo con delle assi di legno ricavate da bancali ormai inutilizzati. Queste tecniche vi regaleranno non solo qualche complemento d’arredo per la vostra casa, ma anche tantissima soddisfazione per aver realizzato qualcosa di splendido con le vostre mani. Vediamo allora qualche idea originale per riciclare il cartone e il legno.

Come riciclare le scatole di cartone

Abbiamo già visto come riciclare la carta in tanti modi originali, ma cosa fare con le scatole di cartone? Quotidianamente, se ne accumulano davvero tante: vengono infatti utilizzate come imballaggio per oggetti, scarpe, complementi d’arredo, elettrodomestici e molto altro. E dal momento che ormai si fa tantissimo shopping online, non è difficile accumulare una decina di scatoloni di varie dimensioni in casa. Invece di gettarle nella raccolta differenziata, potreste riutilizzarle per dare vita a comodissimi contenitori di ogni tipo.

A seconda della misura della scatola e delle vostre necessità, potete riciclare questi prodotti trasformandoli in organizer. Come fare? Come prima cosa, tagliate con cura le alette superiori (quelle di apertura/chiusura della scatola) aiutandovi con una forbice o un taglierino. Per rendere il contenitore più carino e meno “grezzo” potete utilizzare dello scotch da imballaggio per coprire le parti tagliate oppure, se preferite, potete riciclare dei ritagli avanzati delle carte utilizzate per confezionare regali: non dovete far altro che rivestirci la scatola fissandole con della colla o con del nastro adesivo.

A questo punto, a seconda della grandezza della scatola, potete utilizzarla in uno dei seguenti modi:

per il riordino della dispensa : contenitore portaspezie, contenitore per farina, bustine di lievito e prodotti per dolci;

: contenitore portaspezie, contenitore per farina, bustine di lievito e prodotti per dolci; per il riordino in cucina : le scatole di piccole/medie dimensioni sono perfette per tenere in ordine quello che tenete dentro i mobiletti della vostra cucina, come ad esempio per sistemare i coperchi dei contenitori per freezer, ma anche le bustine del tè e della camomilla;

: le scatole di piccole/medie dimensioni sono perfette per tenere in ordine quello che tenete dentro i mobiletti della vostra cucina, come ad esempio per sistemare i coperchi dei contenitori per freezer, ma anche le bustine del tè e della camomilla; per il riordino degli armadi : potete utilizzare le scatole per tenere in ordine le scarpe, le sciarpe, le t-shirt e le lenzuola;

: potete utilizzare le scatole per tenere in ordine le scarpe, le sciarpe, le t-shirt e le lenzuola; per il riordino dei cassetti : soprattutto per i cassetti del comò, le scatole sono di grande aiuto. Di media dimensione sono perfette per tenere in ordine i capi di intimo (come slip, reggiseni e calzini);

: soprattutto per i cassetti del comò, le scatole sono di grande aiuto. Di media dimensione sono perfette per tenere in ordine i capi di intimo (come slip, reggiseni e calzini); per il riordino della scrivania : utilissime soprattutto le scatole di piccole dimensioni (per esempio quelle degli smartphone, realizzate in un materiale più rigido), le potete utilizzare per dare finalmente un pò di ordine a tutti quei piccoli prodotti che solitamente tenete nella scrivania o nella cassettiera, come caricabatterie per cellulari, chiavette USB, cavetti vari, graffette, elastici, matite e penne, ecc…

: utilissime soprattutto le scatole di piccole dimensioni (per esempio quelle degli smartphone, realizzate in un materiale più rigido), le potete utilizzare per dare finalmente un pò di ordine a tutti quei piccoli prodotti che solitamente tenete nella scrivania o nella cassettiera, come caricabatterie per cellulari, chiavette USB, cavetti vari, graffette, elastici, matite e penne, ecc… per il riordino della cantina/garage : se classificate e ordinate con cura, sono perfette per tenere in ordine le viti, le lucine di Natale, i vasi per le piantine, i semi, i piccoli attrezzi da giardinaggio e prodotti simili;

: se classificate e ordinate con cura, sono perfette per tenere in ordine le viti, le lucine di Natale, i vasi per le piantine, i semi, i piccoli attrezzi da giardinaggio e prodotti simili; per creare dei mobiletti: se avete a vostra disposizione dei cartoni “spessi” (per imballaggi di grandi dimensioni), potete utilizzarli per realizzare dei piccoli mobiletti in cartone per la casa, come librerie, divani e mobiletti da appendere. Ricordate che il cartone è molto resistente! Ci sono aziende che realizzano mobili e sedie proprio con questo materiale (e li vendono a caro prezzo!).

Infine, il cartone si presta perfettamente anche per dei lavoretti creativi da fare con i vostri bambini: tagliandolo potranno divertirsi a creare dei piccoli contenitori per la cameretta oppure dei piccoli quadretti da colorare con i pastelli o pennarelli. Un’idea creativa per i più piccoli? Disegnate su un cartone i personaggi del presepe e lasciate che li ritaglino e li colorino a proprio piacimento. Se invece volete realizzare un progetto un po’ più impegnativo assieme ai vostri figli, qualche semplice scatola avanzata può trasformarsi in una splendida cucina giocattolo, dotata di tutti gli accessori per imitare mamma e papà ai fornelli.

Come riciclare il legno

Anche il legno può essere facilmente riciclato in casa, basta avere un po’ di pazienza e qualche abilità manuale – senza bisogno di essere provetti falegnami! Ad esempio, un vecchio mobiletto può avere una seconda vita solo con qualche ora di lavoro e pochissimo materiale: lo vedrete trasformarsi sotto le vostre mani e tornare come nuovo. Innanzitutto, dovrete organizzare uno spazio dove lavorare in tutta tranquillità: un garage, una stanza degli hobby o anche un ripostiglio un po’ più grande sono l’ideale per darvi al bricolage.

Prendete poi il vostro vecchio mobile e rimettetelo a nuovo. Vi basterà rimuovere la vecchia vernice con un po’ di carta vetrata, soffiare via la polvere e ritinteggiare il legno utilizzando anche delle semplici vernici ad acqua. Non emanano un odore intenso (quindi possono essere usate anche in piccoli spazi chiusi), si asciugano rapidamente e sono ottime per chi – anche alle prime armi – vuole dedicarsi al riciclo del legno. Queste tecniche vi permetteranno di risparmiare rinnovando i mobili di casa e spendendo davvero poco. La soddisfazione è assicurata.

Ma non è finita: se volete cimentarvi in qualcosa di più complesso, dovrete solamente recuperare vecchi bancali. Potete ottenerne ottime assi di legno da utilizzare a piacimento per i vostri progetti più fantasiosi, per arredare sia la casa che il giardino o il balcone. Qualche idea? Potete creare una panchina da sistemare nel vostro angolo verde preferito, un tavolinetto dove appoggiare un drink rinfrescante o una bella libreria shabby per il soggiorno. E se amate il giardinaggio, poche assi di legno diventano bellissime fioriere dove coltivare le vostre piantine più rigogliose, dando un tocco di colore ad ogni ambiente.