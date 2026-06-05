Pavimentazioni per l’area piscina dalla pietra locale al legno regionale fino alla terracotta

Pietra di Luserna, larice termotrattato, terracotta locale: come scegliere le superfici per il bordo piscina seguendo la filosofia hyper-local tra estetica e sostenibilità

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Sabia Romagnoli

Designer del prodotto industriale

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

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Pavimentazioni per l’area piscina dalla pietra locale al legno regionale fino alla terracotta
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Il decking in legno locale che invecchia assumendo la raffinata patina argentea descritta nell'articolo: un materiale che dialoga con la vegetazione nativa e con il paesaggio collinare sullo sfondo. La piscina a sfioro amplifica questa continuità, sciogliendo il confine tra acqua, terra e orizzonte
Quali sono i materiali regionali? Cos'è l'architettura hyper-local? Come scegliere la pietra per la piscina?

Progettare lo spazio che circonda una piscina richiede una riflessione profonda che supera la pura scelta tecnica o l’estetica fine a se stessa. Oggi, il concetto di lusso si è evoluto, legandosi indissolubilmente al rispetto e alla valorizzazione del paesaggio circostante. La nuova frontiera dell’architettura da esterni abbraccia la filosofia dell’hyper-local: un ritorno consapevole alla vicinanza regionale, dove i materiali scelti per rivestire il solarium non viaggiano per migliaia di chilometri, ma provengono direttamente dalle cave, dalle foreste e dalle fornaci del territorio circostante.

Pietre locali, la forza identitaria del paesaggio

Dettaglio bordo piscina con gradini in pietra calcarea chiara color sabbia e acqua azzurra con riflessi luminosi
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Pietra locale color sabbia lavorata a grana fine: la continuità visiva tra il solarium e l’acqua nasce dalla scelta di un materiale che ha la stessa radice cromatica del paesaggio circostante. La fiammatura della superficie garantisce sicurezza anche con i piedi nudi e bagnati

Scegliere una pietra nativa della propria regione per il bordo piscina significa creare una continuità visiva assoluta tra l’elemento artificiale dell’acqua e la natura circostante.

Che si tratti della pietra di Luserna nel Nord Italia, del travertino toscano o della pietra leccese nel Salento, ogni territorio offre una risposta materica unica alle sfide del clima.

Questi materiali possiedono una resistenza innata alle intemperie e agli sbalzi termici, poiché si sono evoluti nello stesso microclima in cui sorge l’abitazione. Lavorate con finiture antiscivolo come la sabbiatura o la fiammatura, le pietre locali garantiscono la massima sicurezza per i piedi nudi e bagnati. La loro capacità di riflettere la luce solare senza accumulare calore eccessivo rende il solarium una superficie piacevole da calpestare anche nelle ore più calde.

Legni regionali, calore e sostenibilità a chilometro zero

Dettaglio angolo piscina con decking in legno color miele caldo, acqua chiara con riflessi bianchi e bordo in resina azzurra
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Legno caldo color miele contro l’azzurro dell’acqua: un accostamento che restituisce calore e naturalezza al bordo piscina. Il fascino del legno regionale sta anche in questo, nell’esperienza tattile di una superficie che si scalda al sole senza mai diventare scomoda da calpestare

Il fascino del legno a bordo piscina è innegabile, ma la tendenza attuale rifiuta l’importazione di essenze esotiche e minacciate come il teak o l’ipe, preferendo una scelta radicalmente hyper-local. I legni regionali, provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e situate a breve distanza dal cantiere, rappresentano un’alternativa ecologica e ricca di calore.

Essenze come il frassino, il pino o il larice termotrattato offrono prestazioni eccellenti in termini di stabilità e resistenza all’umidità e al cloro. Il processo di termotrattamento modifica la struttura cellulare del legno attraverso il calore, rendendolo durevole e immune all’attacco di funghi e parassiti, senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Camminare su un decking in legno locale regala un’esperienza tattile unica, che invecchia magnificamente nel tempo assumendo una raffinata patina argentea che dialoga con la vegetazione nativa.

La terracotta, il ritorno della tradizione artigianale

Bordo piscina con piastrelle di terracotta ruggine, acqua scura con riflessi e muro di pietra lavica grezza sullo sfondo
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Terracotta locale, pietra lavica grezza e acqua scura: tre materiali che parlano dello stesso territorio. Questo bordo piscina è il contrario dell’omologazione dei cataloghi internazionali, uno spazio radicato nel proprio contesto geografico fin nei più piccoli dettagli

Per chi cerca un’atmosfera autentica e legata alla tradizione mediterranea, la terracotta locale rappresenta la scelta d’elezione. Questo materiale, frutto dell’argilla del territorio modellata e cotta secondo saperi tramandati, porta con sé sfumature calde che vanno dal rosa cipria all’ocra, integrandosi perfettamente con i colori della terra e dell’estate.

Dettaglio bordo piscina con mattoni in terracotta rossa e acqua turchese con riflessi luminosi
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Terracotta rossa a bordo piscina: sfumature calde che vanno dall’ocra al rosso mattone, integrazione visiva con la terra e l’estate. Un materiale che porta con sé saperi artigianali tramandati e una capacità naturale di offrire grip anche con i piedi bagnati

La terracotta per esterni, se scelta con un’adeguata densità e resistenza al gelo, si rivela straordinariamente performante attorno all’acqua. La sua superficie naturalmente porosa offre un grip eccellente, mentre la capacità di assorbire l’umidità contribuisce a rinfrescare l’aria circostante per evaporazione. Utilizzare la terracotta significa sostenere le maestranze e le fornaci della propria regione, trasformando il giardino in un manifesto di cultura e rispetto storico.

Un’oasi in perfetto equilibrio

Angolo relax a bordo piscina con pavimento in pietra grigia, sedia in rattan su tappeto circolare, tavolino in cemento con piante grasse e parete in pietra grezza
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Pietra grezza a parete, lastre locali sul pavimento e una sedia in rattan: l’area relax a bordo piscina come estensione coerente del progetto iperlocale. Materiali diversi per origine e lavorazione che trovano unità nel rispetto del paesaggio e dell’identità territoriale

Abbracciare l’hyper-local nella progettazione della piscina permette di superare l’omologazione dei cataloghi internazionali per dare vita a uno spazio unico e irripetibile. Le pietre della regione, i legni vicini e la terracotta della tradizione non si limitano a pavimentare un’area di sosta, ma radicano il progetto nel suo contesto geografico. Il risultato è un’oasi di benessere dove il design contemporaneo si fonde con l’identità territoriale, celebrando la bellezza autentica del chilometro zero.