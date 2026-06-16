Estetica Coastal, il trend interior design che domina l’estate 2026

Bianchi polverosi, legni sbiancati, fibre vegetali e ceramiche: come portare in casa l'eleganza sussurrata dello stile Coastal, lontano dalle ancore e dalle righe blu scuro

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Spazi fluidi e ariosi, pensati per ospitare e per godersi momenti di pace: il nuovo Coastal trasforma la casa in un rifugio perennemente avvolto in un'atmosfera serena e luminosa

Negli ultimi anni, il mondo dell’interior design ha vissuto una trasformazione profonda, allontanandosi dalla pura estetica formale per abbracciare un approccio più intimo, tattile ed emotivo. Le nostre case non sono più concepite come vetrine di rappresentanza, ma come rifugi primordiali in cui la priorità assoluta è il benessere psicofisico. In questo contesto emerge la tendenza che dominerà l’estate 2026: l’estetica Coastal.

Non si tratta della banale riproposizione del vecchio stile marinaro, storicamente saturo di ancore, righe blu scuro e timoni appesi alle pareti. Il nuovo stile Coastal, evoluzione raffinata di quella tendenza esplosa sui social sotto il nome di Coastal Grandma Chic, è una celebrazione dell’eleganza sussurrata, della luce e della calma assoluta.

Slow living

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Abbracciare l’estetica Coastal significa, prima di tutto, accogliere un ritmo di vita più lento e consapevole, fortemente ispirato alle eleganti dimore affacciate sull’oceano. Questa tendenza rappresenta la perfetta evoluzione per chi rifugge gli eccessi del massimalismo, ma trova il minimalismo moderno troppo freddo e impersonale. La casa Coastal è uno spazio fluido, arioso e immensamente accogliente, pensato per ospitare gli amici, coltivare passioni rilassanti e godersi momenti di pace.

È un ambiente che invita a rallentare, dove l’eleganza non è mai austera ma sempre incredibilmente vissuta e familiare. L’obiettivo primario è la creazione di una sensazione di leggerezza e familiarità: spazi luminosi e rassicuranti in cui trovare rifugio dallo stress del mondo esterno.

La palette cromatica

Il punto di partenza imprescindibile è la gestione sapiente del colore. L’estetica Coastal richiede una base cromatica neutra e sobria, capace di riflettere e moltiplicare la luce naturale per amplificare visivamente i volumi delle stanze. I protagonisti indiscussi della palette sono i bianchi morbidi e polverosi, l’avorio, le calde tonalità del sabbia e del beige, a cui si accostano le sfumature più delicate del cielo e del mare: l’azzurro chiaro, il ceruleo tenue e le cromie desaturate.

Tuttavia, la pacatezza del Coastal può dialogare armoniosamente con tocchi di inattesa vivacità. L’inserimento di una parete d’impatto colorata o di elementi decorativi a contrasto aiuta a dare un carattere dinamico e gioioso all’ambiente, creando un bilanciamento che infonde energia senza mai compromettere l’armonia di base.

Materiali e texture

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Se i colori sono tenui e sussurrati, sono i materiali a prendere con forza la parola. Il nuovo Coastal respinge le superfici lucide o di derivazione plastica per celebrare l’autenticità imperfetta dei materiali grezzi, naturali e segnati dal tempo.

Il legno è un elemento cardine del progetto, ma non nelle varianti levigate o iper-verniciate: si prediligono i legni dall’aspetto vissuto e invecchiato, sbiancati dal sole e consumati dalla salsedine. Accanto alle superfici lignee trionfano fibre vegetali grezze come la iuta, la paglia e il rattan, ampiamente utilizzate per sedute, tappeti e dettagli decorativi.

Il fascino del Coastal si ibrida poi con l’ispirazione mediterranea, arricchendo la palette materica con superfici che evocano la muratura nuda. Pietra, marmo opaco, intonaci materici, ceramiche e l’eterna terracotta aggiungono stratificazione visiva e profondità ineguagliabili. Queste imperfezioni naturali, lungi dall’essere difetti da celare, diventano l’anima vibrante della casa, regalando un ambiente intimamente personale, caldo e ricco di storia.

Un’estetica per tutti i giorni

Il vero segreto del successo dell’estetica Coastal risiede nella sua profonda flessibilità. Pur portando un nome che evoca spiagge e scogliere, non è affatto necessario possedere una casa in riva all’oceano per poterne godere i benefici. Introdurre l’estetica Coastal nel proprio appartamento di città o nella casa di campagna significa regalarsi il lusso quotidiano di un rifugio perennemente avvolto in un’atmosfera serena e luminosa.