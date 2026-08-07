Il ritorno delle piastrelle artigianali Zellige nel design estivo

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Lo Zellige trova spazio anche nell'outdoor: sul muretto di un patio o a pavimento, definisce l'angolo relax con una nota esotica e sofisticata.

L’estate porta con sé il desiderio di autenticità, di materiali che raccontano una storia e di superfici capaci di catturare la luce vibrante delle giornate di sole. Se l’arredamento contemporaneo ha spesso privilegiato il minimalismo delle superfici perfette e industriali, le tendenze del design estivo celebrano un ritorno al calore dell’artigianato mediterraneo e nordafricano. Il simbolo indiscusso di questa rinascita è lo Zellige, la storica mattonella in terracotta smaltata originaria del Marocco. Utilizzate per rivestire i paraschizzi delle cucine, le pareti dei bagni o i dettagli dei patii esterni, queste piastrelle trasformano lo spazio grazie al fascino unico dell’imperfezione e a un gioco di riflessi che evoca l’atmosfera delle vacanze.

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L’anima della terracotta, l’arte dell’imperfezione

La bellezza dello Zellige risiede nel suo processo produttivo, rimasto invariato nei secoli. Ogni piastrella viene modellata a mano da argilla naturale, lasciata asciugare al sole e poi cotta in forni tradizionali alimentati da noccioli d’oliva. Successivamente, lo smalto vetroso viene applicato manualmente prima di una seconda cottura. Questo metodo totalmente artigianale fa sì che non esistano due mattonelle identiche: ognuna presenta variazioni uniche di spessore, tonalità cromatiche, piccole scheggiature e bolle d’aria intrappolate nella superficie.

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Dal punto di vista dell’interior design, queste irregolarità non sono difetti, ma il vero punto di forza del materiale. Quando la luce del sole estivo colpisce la parete, la superficie non riflette il fascio luminoso in modo omogeneo come farebbe una piastrella industriale. Al contrario, ogni tassello devia la luce con un’angolazione leggermente diversa, creando un effetto cangiante e liquido che ricorda il movimento della superficie del mare o il riflesso del sole sull’acqua.

Layout e applicazione: dal paraschizzi al patio esterno

Lo Zellige è un materiale estremamente versatile, capace di dialogare con diversi stili architettonici, dal rustico-mediterraneo al contemporaneo più rigoroso.

In cucina, il suo utilizzo ideale è sul paraschizzi dietro i fuochi . Una posa tradizionale, caratterizzata da fughe quasi inesistenti e giunti strettissimi, crea una parete vibrante che spezza la rigidità dei mobili lineari e moderni.

il suo utilizzo ideale è sul . Una posa tradizionale, caratterizzata da fughe quasi inesistenti e giunti strettissimi, crea una parete vibrante che spezza la rigidità dei mobili lineari e moderni. Nel bagno, queste piastrelle possono rivestire l’intera zona della doccia o la parete del lavabo, trasformando l’ambiente in un piccolo hammam privato ad altissimo impatto sensoriale. Le sfumature più richieste per la stagione estiva attingono direttamente alla palette della natura: il verde smeraldo, il blu profondo dell’oceano, il bianco latte cangiante e le calde tonalità della terra come il cipria e l’argilla desaturata.

queste piastrelle possono rivestire l’intera zona della o la parete del trasformando l’ambiente in un piccolo ad altissimo impatto sensoriale. Le sfumature più richieste per la stagione estiva attingono direttamente alla palette della natura: il verde smeraldo, il blu profondo dell’oceano, il bianco latte cangiante e le calde tonalità della terra come il cipria e l’argilla desaturata. Ma lo Zellige trova spazio anche nell’outdoor: utilizzato per rivestire una fontana da giardino, il muretto di un patio o il piano di un tavolo in ferro battuto, definisce l’angolo relax con una nota esotica e sofisticata.

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Contrasti contemporanei per un’eleganza senza tempo

Per valorizzare al massimo lo Zellige senza appesantire gli ambienti, il segreto risiede nel gioco dei contrasti. Essendo un materiale ricco di texture e variazioni cromatiche, si sposa magnificamente se accostato a elementi essenziali e puliti. Abbinare una parete in Zellige verde oliva a mobili della cucina in legno scuro opaco o a dettagli in metallo nero industriale crea un equilibrio perfetto tra antico e moderno.

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In conclusione, scegliere le piastrelle artigianali Zellige per la casa significa investire in un materiale solido, ricco di storia e di carattere, capace di catturare l’essenza dell’estate e di rifletterla all’interno delle mura domestiche attraverso una sinfonia di luce e colore.