Villa Angelina, l’ex casa di Franco Baresi trasformata in un hotel di lusso

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IPA Franco Baresi

Si chiama Villa Angelina l’ex casa di Franco Baresi trasformata da un imprenditore italo-americano in un hotel di lusso.

Villa Angelina, l’ex casa di Franco Baresi è un hotel di lusso

Franco Baresi, l’ex calciatore – amatissimo – del Milan scomparso dopo una lunga malattia, aveva un forte legame con la Toscana e con Laterina, piccolo comune in cui aveva acquistato tempo fa una villa. Una tenuta da sogno, poi rivenduta e arrivata nelle mani di un imprenditore italo-statunitense che ha scelto di trasformarla in un hotel di lusso con piscina e centro benessere.

Laterina è un municipio del comune di Laterina Pergine Valdarno, situato nella provincia di Arezzo, nel cuore della Toscana. Un luogo caratterizzato da paesaggi naturali sconfinati e da scorci che sembrano usciti da un dipinto.

L’ex villa di Franco Baresi è circondata da uliveti, vigneti e prati. Dopo essere stata per anni un luogo in cui ha vissuto la famiglia dell’ex calciatore del Milan, è stata ceduta ad Umberto Sorbo, un imprenditore con origini italiane, cresciuto negli Stati Uniti.

L’uomo ha acquistato la tenuta e ha deciso di trasformare la casa in un hotel di lusso, ribattezzandola Villa Angelina, in onore della madre. La struttura si ispira alla lunga tradizione della Valdarno e racconta in parte la storia della Toscana. Al suo interno infatti è stato fatto rivivere un antichissimo forno a legna che veniva utilizzato in passato dai contadini locali per cuocere pizza e pane.

La casa di Baresi dopo l’acquisto è stata trasformata, pur conservando alcuni elementi tradizionali, e oggi è un resort di lusso con sauna e piscina. La villa era stata inaugurata lo scorso 30 maggio e Umberto Sorbo, il nuovo proprietario, aveva raccontato di aver invitato al party anche lo stesso Franco Baresi, che però non aveva potuto presenziare alla festa. “Non l’ho mai conosciuto personalmente, ma la sua fama di calciatore è arrivata anche in America – aveva svelato l’imprenditore -. Mi piace che quella che un tempo è stata la sua casa, oggi possa rinascere per accogliere chi vorrà soggiornare e visitare la bellissima Toscana e non solo. Un omaggio alle mie origini”.

L’addio a Franco Baresi

Dopo che la notizia della morte di Franco Baresi si è diffusa anche lo staff di villa Angelina e il suo proprietario hanno voluto fare le condoglianze ai figli e alla moglie dell’ex calciatore. Sul profilo Instagram della struttura ricettiva è apparsa una foto in bianco e nero di Baresi con un lungo messaggio di cordoglio.

“Villa Angelina Tuscany si unisce al mondo del calcio nel cordoglio per la scomparsa del leggendario Franco Baresi – si legge -. Prima di diventare la dimora che è oggi, Villa Angelina è stata la residenza privata del Sig. Baresi, un capitolo significativo della storia della villa che ricorderemo sempre con grande rispetto. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari, all’AC Milan e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e che sono stati toccati dalla sua vita. La sua straordinaria eredità, dentro e fuori dal campo, non sarà mai dimenticata. Riposa in pace, Franco Baresi. Con profondo cordoglio, Sig. Umberto Sorbo e il Team di Villa Angelina”.