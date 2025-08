Franco Baresi, chi sono i figli del campione

Due i figli dell'ex campione del Milan Franco Baresi: riservati come il padre ma, inconsapevolmente, al centro di uno scandalo

Chi sono i figli di Franco Baresi? Ecco cosa sappiamo

Franco Baresi è stato uno dei più grandi calciatori della storia italiana. Nato nel 1960, è stato un difensore eccelso, riconosciuto su scala mondiale. Bandiera del Milan, sua unica squadra fin dalle giovanili.

Al di là di quanto avvenuto in campo, scopriamo dettagli ulteriori sulla sua vita privata. Chi sono i suoi due figli e cosa fanno oggi. In passato la famiglia ha dovuto sopportare polemiche insopportabili.

Chi è Edoardo Baresi

Franco Baresi è al fianco di Maura Lari da (quasi) tutta la vita. Compagni di sempre, la cui famiglia è stata arricchita da due figli, uno biologico e uno adottivo. Il primogenito della coppia è Edoardo Baresi che, nonostante la celebrità, non ha mai ricercato visibilità. Mantiene infatti un profilo molto basso.

In ambito pubblico, infatti, non esistono altro che una manciata di foto di lui da bambino. Il tutto pubblicato su alcune riviste sportive, interessate a raccontare la sfera privata di suo padre. Purtroppo non si sa molto del suo percorso professionale. Tutto lascia pensare, però, che abbia condotto una vita ben distante da mondo calcistico e televisivo.

Ciò di cui si è a conoscenza, però, è la polemica gossip diffusasi svariati anni fa. Sul finire degli anni ’90, infatti, si mise in dubbio l’effettiva paternità di Franco Baresi nei confronti del figlio Edoardo. Alcuni sostenevano, senza il minimo straccio di una prova, che ci fosse stata una relazione amorosa tra sua moglie Maura e il compagno del Milan Frank Rijkaard. Lo stesso Baresi smentì le accuse, che non furono mai confermate.

Chi è Giannandrea Baresi

Sei anni dopo la nascita del primogenito Edoardo, nel 1997, Franco Baresi e sua moglie Maura Lari decisero di adottare un bambino originario della Russia. Al tempo il piccolo aveva due anni, essendo nato nel 1995.

Un’operazione delicata e vissuta con enorme discrezione. Un gesto profondamente voluto dalla coppia, desiderosa d’avere un secondo bambino in casa. Anche Giannandrea, come il fratello Edoardo, è cresciuto ben distante dal mondo dello spettacolo e dello sport. Nessuna apparizione pubblica o intervista. Per lui soltanto qualche citazione legata alla Fondazione Franco Baresi.

Dall’estrema riservatezza allo scandalo

Franco Baresi è sempre stato un uomo di poche parole, in campo e fuori. Non ha mai tentato di puntare i riflettori su di sé. Erano le sue azioni sul terreno di gioco a parlare per lei. Fuori, invece, riservatezza a ogni costo, anche a tutela di sua moglie e dei suoi due figli.

Nessuna copertina o intervista di famiglia. Nessun accesso mediatico alla sua casa, insomma. Tutto ciò non ha mai fatto parte del suo modo di fare. Un atteggiamento ereditato dai suoi ragazzi. Anche per questo fece un gran scalpore l’accusa mossa nei confronti di sua moglie Maura Lari. Nel 2005 fu arrestata per associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

Stando agli inquirenti, aveva sfruttato la sua rete di contatti per avvicinare potenziali vittime tra i vip, in un caso di ricettazione di auto di lusso. Alla fine, ne uscì totalmente pulita.