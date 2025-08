Franco Baresi, chi è la moglie Maura Lari

IPA Franco Baresi

Franco Baresi è una delle leggende indiscusse del calcio italiano e mondiale, simbolo di eleganza difensiva, leadership e fedeltà assoluta alla maglia del Milan. Ha dedicato tutta la sua carriera da calciatore al club rossonero, vestendo la stessa maglia dal 1977 al 1997 e diventandone il capitano e l’anima indomita per oltre un decennio. Considerato tra i migliori difensori centrali di tutti i tempi, Baresi è sempre stato celebre per la sua visione di gioco, la capacità di anticipare gli avversari e guidare la linea difensiva con intelligenza tattica fuori dal comune.

Con il Milan ha conquistato tutto, ma uno dei suoi successi più grandi è sicuramente sua moglie Maura Lari con la quale ha festeggiato diversi anniversari e con il quale è rimasto legato saldamente in tutti questi anni, nonostante alcuni scossoni che hanno messo a dura prova il loro rapporto.

Franco Baresi e l’amore per Maura Lari, conosciuta in ritiro

L’amore che lega Franco Baresi a Maura Lari affonda le radici nei tempi in cui il caciatore era nel pieno della sua attività e, insieme alla sua squadra del cuore, il Milan, mieteva un successo dopo l’altro.

I due si sono incontrati per caso in Toscana, a Montevarchi nei dintorni di Arezzo, dove Maura lavorava nel ristorante di famiglia, il Piccolo Alleluja: Franco Baresi era lì in ritiro con la sua squadra e fu l’allora massaggiatore del Milan, Paolo Mariconti, ad accorgersi che Franco non aveva occhi che per quella bella ragazza bionda che serviva ai tavoli.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa al Corriere della Sera, fu proprio lo stesso Baresi a raccontare di come Mariconti favorì l’incontro con Maura dichiarando ad alta voce: “Signorina, per favore serva prima lui, perché è il capitano”.

Quella battuta fece scattare la scintilla e, superato l’imbarazzo iniziale, i due avevano iniziato a frequentarsi per non lasciarsi più. Poco tempo dopo Franco e Maura si erano sposati e a completare la loro felicità era arrivato qualche anno dopo il primo figlio della coppia ovvero Edoardo, nato nel 1991 a Città del Messico.

Nel 1997 la coppia aveva deciso di allargare ulteriormente la famiglia e di accogliere un ragazzo adottato ovvero Giannandrea: fu proprio questo episodio a turbare l’armonia familiare perché iniziarono presto a circolare voci infondate sul presunto padre biologico di Edoardo, accuse poi smentite dallo stesso Baresi e mai confermate.

Maura Lari, la moglie di Franco Baresi accusata di truffa

Il secondo scossone per la coppia Baresi-Lari arrivò invece quando ormai Franco e Maura veleggiavano felici nella loro unione più solida che mai: era il 2005 infatti quando proprio la moglie di Baresi fu coinvolta in un’indagine per truffa nell’ambito di un’organizzazione legata al traffico di auto di lusso.

Secondo quanto riportato dai giornali dell’epoca, Maura fu arrestata nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla polizia stradale di Varese su una vasta organizzazione criminale specializzata nella ricettazione e truffa. Secondo gli inquirenti, il gruppo si occupava di mettere sul mercato auto di lusso prese in leasing da società finanziarie, poi esportate all’estero con documenti falsificati.

L’accusa specifica nei confronti di Maura Lari era di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, con l’ipotesi che avrebbe utilizzato la sua rete di contatti nell’ambiente VIP per avvicinare potenziali vittime facoltose.

La difesa respinse con decisione tali accuse, sostenendo che Lari fosse del tutto estranea ai fatti contestati. Si affermava che fosse stata arrestata esclusivamente per le sue conoscenze personali con alcuni degli indagati e che il suo coinvolgimento fosse stato artificioso, frutto di una “rete” gettata troppo ampiamente dalle autorità.

Maura Lari in ogni caso non è una personalità mondana nè tantomeno ama il clamore mediatico, cosa che le ha permesso di mentenere per parecchio tempo intatta o quasi la sua privacy, almeno fino a questo spiacevole episodio.

Franco Baresi, come sta dopo l’operazione ai polmoni

Nonostante le difficoltà superate Franco Baresi e Maura Lari restano attualmente una delle coppie più solide del mondo dello sport, soprattutto in un momento delicato come quello che sta attraversando l’ex capitano del Milan, operato da poco per la rimozione di un nodulo al polmone attraverso una tecnica mini-invasiva che dovrebbe garantirgli una ripresa più rapida.

“Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio” ha dichiarato Franco Baresi dopo l’operazione per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute che sembrerebbero piuttosto buone.

E sicuramente al suo fianco, come fa ormai da anni, ci sarà l’amata Maura.