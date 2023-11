Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Adam Levine e Behati Prinsloo hanno incantato il red carpet ieri sera a New York sfoggiando sorrisi e sguardi d’intesa nonostante lo scandalo che si sono appena laicati alle spalle. Ecco infatti che le voci sul tradimento del cantante sono state confermante ma i due hanno deciso di risolvere i loro problemi e andare avanti con la relazione. L’evento mondano è il primo della coppia dopo che la modella di Victoria Secret di 35 anni ha dato alla luce il loro terzo figlio.

Il tradimento di Adam Levine

Meno di una settimana dopo l’annuncio della terza gravidanza, sono iniziate a circolare voci secondo cui Adam Levine avrebbe tradito Behati Prinsloo chiedendo addirittura se potesse dare il nome al loro bambino in onore della donna con cui avrebbe avuto una relazione extraconiugale.

E sembra che non ci sia una sola donna ad aver accusato l’ex giudice di The Voice di infedeltà.

Adam e Behati si sono sposati nel luglio 2014, dopo quasi due anni di frequentazione. Hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Dusty Rose, nel 2016. La loro seconda figlia, Gio Grace, è nata nel 2018.

La notizia della terza gravidanza di Behati è trapelata dopo che la modella di Victoria’s Secret è stata fotografata con tanto di pancione a Santa Barbara, in California, nel settembre 2022.

Pochi giorni dopo, Behati conferma la notizia con una foto su Instagram di lei e del suo pancione. “Recent,” scrive a corredo della foto.

Le dichiarazioni dell’amante: Sumner Stroh

Tre giorni dopo l’annuncio della gravidanza da parte di Behati, la modella di Instagram Sumner Stroh pubblica un video su TikTok, in cui afferma di aver avuto una relazione con Adam e che lui le avesse addirittura chiesto di poter dare il nome al suo bambino.

Si, “first reaction shock” come avremmo detto un annetto fa, ma partiamo dall’inizio e snoccioliamo la vicenda seguendo le parole di Sumner.

“In pratica, avevo una relazione con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret,” ha detto la ragazza. “All’epoca ero giovane, ero ingenua. Onestamente, mi sento sfruttata. Non facevo parte di questo mondo come lo sono ora, quindi ero facilmente manipolabile.”

Sumner ha quindi condiviso uno screenshot di messaggi diretti tra lei e Adam. “Vederti di persona è stato come… Sono fottuto,” ha scritto Sumner ad Adam, che ha risposto: “Sei 50 volte più attraente di persona. E lo sono anche io.”

L’influencer spiega su TikTok, “Adam ed io uscivamo insieme da circa un anno. Dopo aver smesso di parlare con lui per alcuni mesi, è così che è entrato nella mia vita.”

E poi si arriva al momento clou in cui Sumner condivide il famoso screenshot in cui il frontman dei Maroon 5 chiedeva se lui e Behati potessero dare il nome al loro terzo figlio in onore di lei.

“Ok, domanda seria. Sto aspettando un altro bambino e se è un maschio voglio davvero chiamarlo Sumner. Va bene per te? Mortalmente serio”, ha scritto Adam.

Infine la modella confessa di essersi sentita davvero in colpa e ha dichiarato: “Ero come, ‘Sono all’inferno. Devo essere all’inferno in questo momento.’ I miei principi morali sono stati compromessi senza che me ne accorgessi. Sono stato completamente manipolato”.

In conclusione la ragazza ha voluto spiegare perché ha reso pubblica la sua storia. “Volevo gestire questa situazione privatamente. Non ho mai voluto rivelare la verità perché ovviamente conosco le implicazioni nel fare ciò che faccio”.

“Avevo inviato alcuni screenshot a degli amici in cui avevo fiducia e uno di loro ha cercato di venderli a un tabloid. E quindi eccomi qui.” Sumner ha commentato il TikTok dicendo: “imbarazzata di essere coinvolta con un uomo con questa totale mancanza di rispetto”.

La famiglia di Adam e Behati

La modella sudafricana ha condiviso la storia della nascita e del parto del loro terzo figlio. Con l’inizio delle contrazioni, lei e Levine si sono recati in ospedale, dove ha scelto di non sottoporsi a un’epidurale o a un parto in acqua, come ha spiegato Prinsloo. Ha vissuto una “montagna russa” di emozioni che hanno accompagnato la sua terza esperienza di parto.

L’angelo di Victoria Secret confessa che il cantante dei Maroon 5 è stato al suo fianco “in ogni passo del cammino”. “Era la sua cosa preferita da guardare, essere lì e aiutarmi … e le persone gli dicevano cosa fare per aiutarmi”. E ancora: “Come la doula … lo metteva lì dove sarebbe stata lei … trasformando davvero tutto questo in un’esperienza così bella per tutti.”

Dopo la nascita del loro terzo figlio, di cui hanno mantenuto privato il sesso fino ad oggi, la coppia ha condiviso alcuni scatti del neonato, svelando anche che (per fortuna) il nome che gli hanno dato non era quello che Adam aveva in mente un anno fa.