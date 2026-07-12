Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Addio jeans, benvenuti pantaloni estivi

Diciamoci la verità: quando il termometro supera i trenta gradi, l’idea di infilarsi in un paio di jeans rigidi, per quanto iconici e amatissimi, svanisce alla velocità della luce. L’estate esige leggerezza, movimento e tessuti che lascino respirare la pelle.

Non è un caso che le passerelle e lo street style delle capitali della moda abbiano decretato il verdetto definitivo: questa è l’estate dell’anti-jeans trend. Una vera e propria rivoluzione sartoriale che mette in soffitta il denim (almeno fino a settembre) a favore di silhouette fluide, texture impalpabili e un’eleganza decisamente più effortless.

Se vi state chiedendo come sostituire i vostri fidati cinque tasche senza rinunciare allo stile, ecco le quattro alternative chiave su cui investire ora per rimanere fresche, sofisticate e assolutamente on trend.

1. I pantaloni in lino: il fascino indiscreto dell’eleganza rilassata

Il lino è diventato il re indiscusso del guardaroba urban-chic. I modelli di stagione abbandonano le forme informi del passato per abbracciare il tailoring sartoriale più raffinato, proponendo pantaloni a gamba larga, dotati di pinces profonde e una vita altissima che slancia la figura.

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Per un look da copiare subito, l’abbinamento ideale li vede protagonisti insieme a un gilet sartoriale coordinato e a un paio di sandali flat in pelle, creando un’uniforme chic impeccabile dal mattino alla sera. Le sfumature cromatiche su cui puntare quest’anno spaziano dai classici intramontabili della bella stagione, come il bianco ottico e il corda, fino a tonalità più profonde e terrose, tra cui spiccano il verde oliva e il caldo marrone cioccolato.

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2. I pantaloni in cotone leggero: il passe-partout in popeline e twill

Se cercate una struttura pulita che ricordi il rigore formale del denim ma desiderate una texture dal peso piuma, il cotone leggero è la vostra risposta ideale. Per questa stagione, i riflettori della moda sono tutti puntati sui pantaloni in popeline, mutuati direttamente dal guardaroba camiceria maschile, e sui tagli utility rivisitati in chiave iper-femminile.

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Tra i modelli cult spiccano senza dubbio le silhouette a palloncino e i pantaloni cargo, che per l’estate perdono ogni rigidità militare per accogliere dettagli minimalisti come tasche piatte e coulisse discrete in vita. Questi capi si indossano con estrema facilità se accostati a una semplice t-shirt bianca a coste e a un paio di slingback rasoterra, definendo l’outfit da ufficio definitivo a prova di afa.

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3. I pantaloni fluidi in satin: la reference pigiama-chic per il giorno e la sera

Chi l’ha detto che il raso e la seta debbano essere relegati solo al nightwear o alle grandi cerimonie? L’anti-jeans trend elegge i pantaloni fluidi in satin a divisa quotidiana per le it-girl globali. Scivolano addosso come acqua corrente, rimangono freschissimi a contatto con la pelle e riflettono la luce estiva in modo magistrale, regalando un’immediata allure cinematografica.

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Il twist contemporaneo per non sbagliare è sceglierli con un pratico elastico in vita per il massimo del comfort, prediligendo tagli rigorosamente a gamba dritta o a palazzo. Per lo styling diurno, il segreto degli stylist è spezzare l’effetto formale accostandoli a una canotta basic in cotone e a ciabattine infradito in pelle sottile. Quando cala il sole, basterà poi aggiungere un blazer leggero dal taglio oversize per essere subito pronte per un cocktail di inizio estate.

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4. I pantaloni in maglia traforata e crochet: il richiamo boho-chic ad alto tasso di stile

Per chi desidera osare e cavalcare l’onda dell’estetica coastal chic, i pantaloni in maglia leggera, lavorati all’uncinetto o con effetto rete (mesh), rappresentano il vero colpo di fulmine di questa stagione. Non più confinati esclusivamente sul bagnasciuga come copricostume, questi modelli giocano sapientemente con le trasparenze e le texture per dare vita a look urbani dall’alto impatto visivo.

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Per sfoggiarli con disinvoltura in città, il consiglio è di puntare su varianti a maglia fitta nei toni neutri del panna o del nero, da stratificare sopra una culotte coprente tono su tono e da completare con una camicia oversize in lino lasciata strategicamente aperta. Borse strutturate in paglia o rafia intrecciata e importanti gioielli scultura dorati sapranno elevare l’insieme a un livello decisamente luxury.

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