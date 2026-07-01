Ormai è ufficiale: le ragazze cool indossano i pantaloni a palloncino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I migliori pantaloni a palloncino di tendenza da comprare

Ormai è ufficiale: se vuoi essere veramente cool quest’anno devi assolutamente indossare i pantaloni a palloncino. Comodi, chic e con un’estetica boho, i pantaloni balloon sono quello che ci serviva per affrontare il gran caldo senza rinunciare allo stile.

Dopo un inverno e una primavera trascorsi a indossare pantaloni rigidi o leggings che aderivano perfettamente alla pelle, questo capo rappresenta una grande novità. Non segna la vita, ma cade morbidissimo sul corpo, risultando comodo e morbidissimo da sfoggiare nelle lunghe giornate estive.

Già questo dettaglio – la comodità estrema e la leggerezza – potrebbero renderli protagonisti assoluti di qualsiasi look estivo. Ma ciò che rende davvero speciale i pantaloni a palloncino è che si possono indossare per tutto il giorno, creando outfit diversi in base all’occasione.

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Durante il giorno puoi usare i tuoi pantaloni a palloncino abbinandoli ad una camicia bianca leggerissima e sneakers chiare, ma è in vacanza che i pantaloni balloon danno il loro meglio, grazie all’abbinamento con sandali flat, top e borse in rafia.

Si tratta di un capo particolarmente versatile e che si adatta a fisicità diverse, esaltando la silhouette e slanciandola. Sia corti che lunghi sono perfetti con ballerine e t-shirt, ma anche con il costume intero o bikini. La sera poi diventano il capo elegante che ti serviva con una blusa e sandali con il tacco.

Le versioni fra cui scegliere sono davvero tante. Troviamo i modelli retrò, ispirati all’estetica dei pantaloncini da danza, dunque sporty chic e perfetti da usare per tutto il giorno.

Se cerchi una versione più elegante prova quelli di media lunghezza e in tessuto più “costruito” da abbinare a kitten heels e blazer. Amatissime anche le versioni mini che rendono i pantaloni a palloncino leggerissimi, da usare con top lingerie e felpe oversize, giocando con le proporzioni.

E i colori? Puoi scegliere fra tantissime fantasie – prima di tutto pois e righe -, ma anche nuance neutre, molto più facili da abbinare.

Balloon pants, i pantaloni che snelliscono e stanno bene su tutto

Che modelli scegliere di ballon pants? Versatili, ma anche comodissimi, i pantaloni a palloncino sono un capo super flessibile e alleato per creare look serali o da ufficio.

In tulle sono leggerissimi e sensuali, perfetti per creare outfit raffinati, giocando con le trasparenze per creare look serali e sofisticati. Se preferisci un look sportivo invece puoi usarli con capi tecnici e dalle linee pulite, come top a fascia o crop top.

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Sono la scelta più indicata anche per andare in ufficio durante l’estate. Consentono infatti di combattere il grande caldo senza dover per forza rinunciare allo stile. Puoi infatti creare con i tuoi pantaloni a palloncino un perfetto completo, con una giacca coordinata, ridefinendo il classico tailoring e rendendolo più moderno.

I pantaloni a palloncino, dunque, stanno bene davvero a chiunque e sono i pantaloni giusti per slanciare il fisico, rendendolo più longilineo. Armonizzano al meglio le proporzioni e camuffano le imperfezioni, rendendoti semplicemente favolosa.

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