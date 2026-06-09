Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Skechers Le Skechers Arch Fit hanno una soletta che si adatta al piede per regalare il massimo del comfort

C’è un momento della giornata in cui immancabilmente sentiamo le gambe e i piedi stanchi e questo a prescindere se abbiamo camminato tutto il giorno o se ci siamo allenate. Ecco perché la scelta delle scarpe da inserire nel nostro outfit o da mettere nella borsa della palestra non va messo in secondo piano, ma rappresenta un argomento a cui prestare la massima attenzione. Le calzature hanno visto un’importante evoluzione e in particolare le sneakers sono diventate le scarpe che ci accompagnano in ogni momento della giornata. Proprio a queste calzature adesso non chiediamo solo di essere trendy, ma anche in grado di farci arrivare la sera a casa con una sensazione di gambe leggere.

Le scarpe che ci accontentano in pieno sono le Skechers che si sono ritagliate il posto nel nostro guardaroba e di chi cammina molto o si allena quotidianamente. Il brand che ormai è diventato un’autorità in questo campo ha moltissimi modelli in catalogo, ma a riscuotere grande successo sono le sneakers Arch Fit con una soletta rivoluzionaria.

Le sneakers più innovative delle Skechers

La maggior parte delle sneakers presenti nel catalogo si caratterizzano per la versatilità. Il brand californiano con le Arch Fit ha confermato questa caratteristica che avevamo già apprezzato con le ballerine e con i sandali.

In questo caso Skechers ha puntato su un design classico, per chi cerca una scarpa adatta a uno stile casual con dettagli sportivi che si presta bene per essere indossato sia in un contesto urbano che sportivo e su qualsiasi tipologia di terreno. Il risultato è una scarpa che assicura in ogni caso il massimo della stabilità risultando un modello completo.

Le Skechers Arch Fit adatte per la corsa e la camminata

Le sneakers Arch Fit possono essere considerate le scarpe più versatili del brand californiano anche per un altro motivo: si adattano infatti a tutti i tipi di piede grazie alla tomaia leggera e flessibile e alla soletta rimovibile che si modella sul piede distribuendo in modo uniforme il peso così da assicurare un comfort duraturo.

Il punto di forza di questa calzatura è proprio la soletta Arch Fit con supporto dell’arco plantare, un risultato che è stato ottenuto dopo un’attenta ricerca. Per oltre 20 anni si sono condotti studi ed esperimenti da parte di podologi che sono arrivati a un sistema brevettato soddisfacente che ha trovato la maggior parte degli esperti concordi tanto da arrivare a certificare la soletta.

Questa è stata progettata per ridurre gli urti e come anticipato anche per distribuire uniformemente la pressione. Si è quindi deciso di realizzare una soletta preformata che proprio per la sua conformazione sostiene l’arco plantare e distribuisce ia pressione su tutto il piede migliorando così l’allineamento dei piedi e riducendo l‘affaticamento sia che si tratti di una camminata che di una corsa o un allenamento. Inoltre lo strato intermedio OrthoLite è pensato per regolare l’umidità all’interno della scarpa e rendere l’ambiente traspirante così da avere il piede sempre asciutto anche dopo diverse ore. La soletta essendo rimovibile, poi, può essere adattata a qualsiasi esigenza ortopedica, ma soprattutto può essere lavata in lavatrice per averla sempre pulita. La suola in gomma flessibile e leggermente rialzata (con tacco alto 3,8 cm) e un’intersuola in schiuma EVA con ammonizzazione leggera rendono la scarpa ancora più confortevole in particolare per chi la indossa durante gli allenamenti.

I modelli Skechers Arch Fit nel catalogo del brand californiano sono tantissimi e noi abbiamo selezionato quelli adatti a ogni occasione ed esigenza

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui